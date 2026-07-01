Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатилади

·0·Дунё
Бугун осмонда ноёб “Қулупнай Ой” ҳодисаси кузатилади

29 июнь куни тунги осмонни йилнинг энг қизиқарли астрономик ҳодисаларидан бири — халқ орасида "Қулупнай Ой" номи билан машҳур бўлган июнь ойининг тўлин Ойи ёритади. Мутахассислар таъкидлашича, бу галги манзара осмон ихлосмандлари учун ўзига хос томоша бўлади.

Астрономларнинг маълум қилишича, 2026 йилда айнан шу тўлин Ой Шимолий яримшарда уфққа энг яқин ҳолатда кўринади. Шу сабабли Ой чиқиш вақтида у одатдагидан анча йирикдек туюлади. Бу эса астрономик эмас, балки инсон кўзида юзага келадиган "Ой иллюзияси" деб аталувчи оптик ҳодиса билан изоҳланади.

Бироқ ташқи кўриниш алдамчи бўлиши мумкин. Аслида бу йилги июнь тўлин Ойи Ердан нисбатан узоқ масофада жойлашгани учун астрономияда "микроой" сифатида қайд этилади. Шу боис унинг кўринадиган диаметри одатий тўлин Ойга нисбатан тахминан 13 фоизга кичикроқ бўлади ва ёруғлиги ҳам бироз пастроқ кўринади.

Мутахассислар таъкидлашича, июнь ойидаги тўлин Ой ёзги қуёш туришидан кўп ўтмай содир бўлгани учун Шимолий яримшарда осмоннинг паст қисми бўйлаб ҳаракатланади. Жанубий яримшарда эса аксинча, Ой нисбатан баланд траекторияда кўринади.

Кўпчилик ўйлаганидек, "Қулупнай Ой" номи унинг ранги билан боғлиқ эмас. Бу атама Шимолий Американинг маҳаллий халқлари анъаналаридан келиб чиққан бўлиб, айнан қулупнай ҳосили йиғиб олинадиган мавсумни англатади. Шунингдек, турли халқлар мазкур тўлин Ойни "Резаворлар пишадиган Ой", "Яшил маккажўхори Ойи" ёки "Иссиқ Ой" каби номлар билан ҳам аташади.

Астрономия ихлосмандлари учун яна бир қизиқ маълумот: навбатдаги тўлин Ой — "Буғу Ойи" 29 июль куни кузатилади. Шу боис бугунги ноёб астрономик манзарани томоша қилишни истаганлар тунги осмонга назар ташлашни унутмасликлари тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаБугун, 00:42Украина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиУкраина Россияга 419 та дрон билан ҳужум қилдиКеча, 23:39АҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиАҚШ Олий суди Трампнинг фуқаролик фармонини бекор қилдиКеча, 22:31Фирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиФирибгарлар америкаликларга бир йилда 68 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 17:46Дубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинДубайда британиялик блогерни ўлим жазоси кутаётган бўлиши мумкинКеча, 15:12Трампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиТрампга 321 бриллиантли ноёб олтин узук совға қилиндиКеча, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди