“Уй бекаси” атамасига ўзгартириш: Дубай шаҳзодаси аёллар мақомига янги ном таклиф қилди

·113·Дунё
“Уй бекаси” атамасига ўзгартириш: Дубай шаҳзодаси аёллар мақомига янги ном таклиф қилди

Дубай шаҳзодаси Шайх Ҳамдан бин Муҳаммад бин Рашид Ол Мактум аёлларнинг оиладаги меҳнатига бошқача ёндашишни таклиф қилди. У "уй бекаси" атамаси ўрнига "авлодлар бунёдкори" деган ифодани қўллаш ташаббусини билдирди.

Унинг фикрича, "уй бекаси" сўзи аёлнинг фақат уйда бўлишини англатади ва унинг бажараётган ишлари кўламини тўлиқ очиб бермайди. Аслида эса она фарзандларни тарбиялайди, уларга қадрият ва билим беради, келажакдаги шахснинг шаклланишида асосий ўринлардан бирини эгаллайди.

Шайх Ҳамдан янги атама аёлнинг рўзғордаги меҳнати ва фарзанд тарбиясига қўшаётган ҳиссасини муносиброқ баҳолашга ёрдам беришини таъкидлади.

Ташаббус тарафдорларига кўра, бундай ўзгариш аёлларнинг кундалик уй ишлари ва оналик масъулиятини расмий ҳамда ижтимоий даражада кенгроқ тан олишга хизмат қилиши мумкин.

ДубайҲамдан бин Муҳаммад бин Рашид Ал Мактум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда