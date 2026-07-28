“Уй бекаси” атамасига ўзгартириш: Дубай шаҳзодаси аёллар мақомига янги ном таклиф қилди
Дубай шаҳзодаси Шайх Ҳамдан бин Муҳаммад бин Рашид Ол Мактум аёлларнинг оиладаги меҳнатига бошқача ёндашишни таклиф қилди. У "уй бекаси" атамаси ўрнига "авлодлар бунёдкори" деган ифодани қўллаш ташаббусини билдирди.
Унинг фикрича, "уй бекаси" сўзи аёлнинг фақат уйда бўлишини англатади ва унинг бажараётган ишлари кўламини тўлиқ очиб бермайди. Аслида эса она фарзандларни тарбиялайди, уларга қадрият ва билим беради, келажакдаги шахснинг шаклланишида асосий ўринлардан бирини эгаллайди.
Шайх Ҳамдан янги атама аёлнинг рўзғордаги меҳнати ва фарзанд тарбиясига қўшаётган ҳиссасини муносиброқ баҳолашга ёрдам беришини таъкидлади.
Ташаббус тарафдорларига кўра, бундай ўзгариш аёлларнинг кундалик уй ишлари ва оналик масъулиятини расмий ҳамда ижтимоий даражада кенгроқ тан олишга хизмат қилиши мумкин.
…