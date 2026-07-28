Иккинчи қаватдан ҳовузга сакраган эркак ҳалок бўлди (видео)
ОАВ хабарларига кўра, Яқин Шарқ мамлакатларидан бирида содир бўлган бахтсиз ҳодиса фожиа билан якунланди. Эркак иккинчи қават баландлигидан сузиш ҳавзасига сакраган, бироқ сакраш оқибатида оғир тан жароҳатлари олган.
Гувоҳларнинг айтишича, ҳодисадан сўнг воқеа жойига зудлик билан шифокорлар етиб келган ва жабрланувчи шошилинч равишда шифохонага олиб борилган. Шифокорлар унда умуртқа поғонаси, бош қисми ҳамда ички аъзоларида жиддий жароҳатлар аниқланганини маълум қилган.
Шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, эркакнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган. У олган оғир жароҳатлар оқибатида шифохонада вафот этган.
Мутахассислар эса баландликдан сув ҳавзаларига сакраш ҳаёт учун жиддий хавф туғдириши мумкинлигини эслатиб, бундай таваккал ҳаракатлардан тийилишга чақирмоқда.
…