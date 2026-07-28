Марк Кукуреля Челси билан хайрлашди
Испаниялик тажрибали ҳимоячи Марк Кукуреля «Челси» клуби мухлисларига йўллаган махсус хайрлашув видеосида Лондон шаҳри ҳамиша унинг уйи бўлиб қолишини таъкидлади. Ушбу трансфер вақтида футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очиб, «Реал Мадрид» сафига қўшилишга шайланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 28 ёшли чап қанот ҳимоячиси июн ойида Стамфорд Бриджни тарк этиб, 52 миллион фунт стерлинг эвазига қироллик клубига ўтган эди. Бироқ трансфер расман эълон қилинганидан бир ойдан кўпроқ вақт ўтгачгина футболчи ўзининг ҳиссиётларга бой видреомурожаатини омузга эълон қилди.
Лондон даври ва босиб ўтилган йўлМарк Кукуреля 2022 йилда «Брайтон» сафидан «Челси»га кўчиб ўтганидан буён Англия Премер-лигасида 115 та учрашувда майдонга тушди. Лондон клубидаги тўрт мавсум давомида у дастлабки қийинчиликларга дуч келган бўлса-да, машаққатли меҳнат эвазига жамоанинг муҳим ўйинчисига айланди.
Ҳимоячи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Ғарбий Лондондаги даврини эслаб, 2024–25 йилги мавсумдаги UEFA Конференциялар лигаси ҳамда 2025 йилги FIFA клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ғалабалари унинг фаолиятидаги энг ёрқин лаҳзалар бўлганини эътироф этди.
Янги чақирув ва келажакТрансфер келишуви июн ойининг ўрталарида, футболчи Шимолий Америкада ўтган жаҳон чемпионатида Испания терма жамоаси сафида зафар қучган пайтда амалга оширилган эди. Мундиалдаги ғалабадан сўнг унга қўшимча таътил берилган бўлиб, у эндиликда испаниялик мутахассис Жозе Моуринью бошчилигидаги «Реал Мадрид» таркибига қўшилишга тайёргарлик кўрмоқда.
Хайрлашув нутқида футболчи клубдаги юқори талаблар ва босим унинг етук профессионал бўлиб шаклланишига улкан ҳисса қўшганини алоҳида таъкидлади. У стадионда ўзига бағишланган қўшиқлар янграшини, сеҳрли оқшомларни ва мухлислар кўрсатган меҳрни ҳеч қачон унутмаслигини билдирди.
Шу тариқа, Кукурелянинг «Челси»даги фаолияти ўз ниҳоясига етди. Эндиликда у фаолиятини Испания пойтахтида давом эттириб, «Лос Бланкос» сафида янги марраларни забт этишни мақсад қилган.
…