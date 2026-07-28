Марк Кукуреля Челси билан хайрлашди

·68·Спорт
Марк Кукуреля Челси билан хайрлашди

Испаниялик тажрибали ҳимоячи Марк Кукуреля «Челси» клуби мухлисларига йўллаган махсус хайрлашув видеосида Лондон шаҳри ҳамиша унинг уйи бўлиб қолишини таъкидлади. Ушбу трансфер вақтида футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очиб, «Реал Мадрид» сафига қўшилишга шайланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 28 ёшли чап қанот ҳимоячиси июн ойида Стамфорд Бриджни тарк этиб, 52 миллион фунт стерлинг эвазига қироллик клубига ўтган эди. Бироқ трансфер расман эълон қилинганидан бир ойдан кўпроқ вақт ўтгачгина футболчи ўзининг ҳиссиётларга бой видреомурожаатини омузга эълон қилди.

Лондон даври ва босиб ўтилган йўл

Марк Кукуреля 2022 йилда «Брайтон» сафидан «Челси»га кўчиб ўтганидан буён Англия Премер-лигасида 115 та учрашувда майдонга тушди. Лондон клубидаги тўрт мавсум давомида у дастлабки қийинчиликларга дуч келган бўлса-да, машаққатли меҳнат эвазига жамоанинг муҳим ўйинчисига айланди.

Ҳимоячи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Ғарбий Лондондаги даврини эслаб, 2024–25 йилги мавсумдаги UEFA Конференциялар лигаси ҳамда 2025 йилги FIFA клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ғалабалари унинг фаолиятидаги энг ёрқин лаҳзалар бўлганини эътироф этди.

Янги чақирув ва келажак

Трансфер келишуви июн ойининг ўрталарида, футболчи Шимолий Америкада ўтган жаҳон чемпионатида Испания терма жамоаси сафида зафар қучган пайтда амалга оширилган эди. Мундиалдаги ғалабадан сўнг унга қўшимча таътил берилган бўлиб, у эндиликда испаниялик мутахассис Жозе Моуринью бошчилигидаги «Реал Мадрид» таркибига қўшилишга тайёргарлик кўрмоқда.

Хайрлашув нутқида футболчи клубдаги юқори талаблар ва босим унинг етук профессионал бўлиб шаклланишига улкан ҳисса қўшганини алоҳида таъкидлади. У стадионда ўзига бағишланган қўшиқлар янграшини, сеҳрли оқшомларни ва мухлислар кўрсатган меҳрни ҳеч қачон унутмаслигини билдирди.

Шу тариқа, Кукурелянинг «Челси»даги фаолияти ўз ниҳоясига етди. Эндиликда у фаолиятини Испания пойтахтида давом эттириб, «Лос Бланкос» сафида янги марраларни забт этишни мақсад қилган.

Марк КукуреляЧелсиРеал МадридТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди