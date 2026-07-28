Elon Musk сунъий интеллектни ўқитишда нодир китобларни йўқ қилишни тақиқлади

·42·Техно
Elon Musk сунъий интеллектни ўқитишда нодир китобларни йўқ қилишни тақиқлади

Сунъий интеллект технологияларини ривожлантираётган айрим компаниялар модел ўқитиш учун 2022-йилгача чоп этилган нодир китобларни оммавий равишда сотиб олиб, рақамлаштириш жараёнида уларни бутунлай йўқ қилиб юбораётгани аниқланди. Мазкур ҳолат жамоатчиликда кескин эътирозларга сабаб бўлган бир пайтда, миллиардер Elon Musk бу амалиётга ўз муносабатини билдириб, кескин қарор қабул қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Elon Musk SpaceXAI жамоасига сунъий интеллект моделларини ўқитиш мақсадида нодир китобларни жисмонан йўқ қилиш амалиётидан воз кечиш бўйича махсус кўрсатма берган. Унинг таъкидлашича, бундай ёндашув маданий меросга нисбатан ҳурматсизлик бўлиб, келгусида асл нусқаларни сақлаб қолиш устувор вазифа бўлиши керак.

Нодир нашрларни оммавий йўқ қилиш муаммоси

Сўнгги пайтларда замонавий технология компаниялари орасида матн сифати юқори бўлган ва сунъий интеллект таъсирида ёзилмаган эски нашрларга талаб кескин ошган эди. Шу мақсадда улар махсус воситалар орқали эски китобларни улгуржи нархларда харид қилиб, юқори тезликда ишлайдиган сканерлаш машиналаридан фойдаланганлар.

Ушбу қурилмалар китобларнинг муқовасини кесиб ташлаб, саҳифаларни бирма-бир ўқиб чиқишга мўлжалланган бўлиб, жараён якунида қимматбаҳо асл нусқалар қайта тиклаб бўлмайдиган даражада майдалаб ташланган. Махсус хизматлар, жумладан ИСБНдб орқали харидорлар ўз шахсини сир сақлаган ҳолда бир миллионтагача китоб буюртма қилиш имкониятига эга бўлган.

Elon Musk таклиф этган муқобил ечим

Elon Musk илгари сурган янги ёндашувга кўра, сунъий интеллектни ўқитиш учун зарур бўлган рақамли нусхаларни китобларга зарар етказмаган ҳолда, анъанавий сканерлаш усуллари ёрдамида олиш мумкин. Бу нафақат технологик жараённи таъминлайди, балки тарихий ва маданий аҳамиятга эга бўлган оригинал китобларнинг сақланиб қолишини кафолатлайди.

Ушбу ташаббус доирасида барча оригинал нусхалар махсус кутубхоналарда эҳтиёткорлик билан сақланади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув замонавий технологик тараққиёт ва маданий меросни асраб-авайлаш ўртасидаги мувозанатни сақлашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Elon MuskСунъий интеллектSpaceXAIКитобларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб