Путин Россия Қуролли Кучлари сонини ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади
Россия Президенти Владимир Путин Россия Қуролли Кучларининг умумий шахсий таркиби ва ҳарбий хизматчилар сонини белгилаб берувчи янги фармонни имзолади. Расмий ҳужжат Ҳукуматнинг Ҳуқуқий ахборот порталида эълон қилинди.
Zamin.uz ушбу фармондаги асосий рақамлар, армиядаги янгиланишлар ва Мудофаа вазирлигига берилган янги ваколатлар тафсилотини тақдим этади.
1. Умумий штат сони: 2,4 миллиондан ортиқ шахсий таркиб
Янги фармонга кўра, Россия Қуролли Кучларининг ваколатли шахсий таркиби умумий ҳисобда 2 426 130 киши этиб белгиланди. Ушбу рақамнинг асосий қисмини бевосита ҳарбий хизматчилар ташкил этади.
Фармондаги асосий кўрсаткичлар:
«Россия Қуролли Кучларининг ҳарбий хизматчилари сони 1 535 000 киши этиб белгиланди. Бу аввалги кўрсаткичга нисбатан 25 000 кишилик ўсишни англатади.»
Ҳужжатда таъкидланишича, ҳарбий хизматчилар сонининг 25 мингга кўпайиши Россия Қуролли Кучлари таркибида янги ҳарбий қурилиш бўлинмаларининг ташкил этилиши ва шакллантирилиши билан бевосита боғлиқдир.
Россия Қуролли Кучларининг янги таркибий кўрсаткичлари
Кўрсаткич / Йўналиш
Штат сони / Тафсилотлар
Умумий шахсий таркиб
2 426 130 киши
Ҳарбий хизматчилар сони
1 535 000 киши
Штатнинг кенгайиши
+25 000 киши (ҳарбий қурилиш бўлинмалари ҳисобига)
Мудофаа вазирлиги марказий аппарати
13 400 киши (4 930 нафар федерал давлат хизматчиси киради)
2. Мудофаа вазирлиги марказий аппарати ва рақамли ваколатлар
Фармонда, шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги марказий аппарати учун максимал шахсий таркиб чегараси 13 400 киши қилиб белгиланди (биноларни қўриқлаш ва таъмирлаш ходимлари бундан мустасно). Бу таркибнинг 4 930 нафарини федерал давлат фуқаролик хизматчилари ташкил этади.
Ягона электрон реестрга кириш ҳуқуқи:
Илгарироқ Владимир Путин Россия Мудофаа вазирлиги ҳамда Россия Миллий гвардиясига (Росгвардия) муҳим ваколат берувчи қонунни ҳам имзолаган эди. Унга кўра, ушбу идоралар мамлакатдаги барча фуқароларнинг фуқаролик ҳолати далолатномаларини рўйхатга олиш бўйича ягона давлат регистридан (ЗАГС базаси) маълумотларни электрон шаклда тўғридан-тўғри олиш ҳуқуқига эга бўлди.
Ушбу муҳим геосиёсий ва ҳарбий хабарни дўстларингизга юборинг!
Россия Қуролли Кучларидаги бу каби таркибий ўзгаришлар ва армия сонининг кенгайтирилиши минтақавий ва глобал хавфсизлик учун муҳим аҳамиятга эга.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, армия таркибида ҳарбий қурилиш бўлинмаларининг ташкил этилиши ва шахсий таркибнинг оширилиши қандай мақсадларга хизмат қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…