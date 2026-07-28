Путин Россия Қуролли Кучлари сонини ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади

·89·Дунё
Путин Россия Қуролли Кучлари сонини ошириш тўғрисидаги фармонни имзолади

Россия Президенти Владимир Путин Россия Қуролли Кучларининг умумий шахсий таркиби ва ҳарбий хизматчилар сонини белгилаб берувчи янги фармонни имзолади. Расмий ҳужжат Ҳукуматнинг Ҳуқуқий ахборот порталида эълон қилинди.

Zamin.uz ушбу фармондаги асосий рақамлар, армиядаги янгиланишлар ва Мудофаа вазирлигига берилган янги ваколатлар тафсилотини тақдим этади.

1. Умумий штат сони: 2,4 миллиондан ортиқ шахсий таркиб

Янги фармонга кўра, Россия Қуролли Кучларининг ваколатли шахсий таркиби умумий ҳисобда 2 426 130 киши этиб белгиланди. Ушбу рақамнинг асосий қисмини бевосита ҳарбий хизматчилар ташкил этади.

Фармондаги асосий кўрсаткичлар:

«Россия Қуролли Кучларининг ҳарбий хизматчилари сони 1 535 000 киши этиб белгиланди. Бу аввалги кўрсаткичга нисбатан 25 000 кишилик ўсишни англатади.»

Ҳужжатда таъкидланишича, ҳарбий хизматчилар сонининг 25 мингга кўпайиши Россия Қуролли Кучлари таркибида янги ҳарбий қурилиш бўлинмаларининг ташкил этилиши ва шакллантирилиши билан бевосита боғлиқдир.

Россия Қуролли Кучларининг янги таркибий кўрсаткичлари

Кўрсаткич / Йўналиш

Штат сони / Тафсилотлар

Умумий шахсий таркиб

2 426 130 киши

Ҳарбий хизматчилар сони

1 535 000 киши

Штатнинг кенгайиши

+25 000 киши (ҳарбий қурилиш бўлинмалари ҳисобига)

Мудофаа вазирлиги марказий аппарати

13 400 киши (4 930 нафар федерал давлат хизматчиси киради)

2. Мудофаа вазирлиги марказий аппарати ва рақамли ваколатлар

Фармонда, шунингдек, Россия Мудофаа вазирлиги марказий аппарати учун максимал шахсий таркиб чегараси 13 400 киши қилиб белгиланди (биноларни қўриқлаш ва таъмирлаш ходимлари бундан мустасно). Бу таркибнинг 4 930 нафарини федерал давлат фуқаролик хизматчилари ташкил этади.

Ягона электрон реестрга кириш ҳуқуқи:

Илгарироқ Владимир Путин Россия Мудофаа вазирлиги ҳамда Россия Миллий гвардиясига (Росгвардия) муҳим ваколат берувчи қонунни ҳам имзолаган эди. Унга кўра, ушбу идоралар мамлакатдаги барча фуқароларнинг фуқаролик ҳолати далолатномаларини рўйхатга олиш бўйича ягона давлат регистридан (ЗАГС базаси) маълумотларни электрон шаклда тўғридан-тўғри олиш ҳуқуқига эга бўлди.

Ушбу муҳим геосиёсий ва ҳарбий хабарни дўстларингизга юборинг!

Россия Қуролли Кучларидаги бу каби таркибий ўзгаришлар ва армия сонининг кенгайтирилиши минтақавий ва глобал хавфсизлик учун муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, армия таркибида ҳарбий қурилиш бўлинмаларининг ташкил этилиши ва шахсий таркибнинг оширилиши қандай мақсадларга хизмат қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Владимир ПутинРоссияМудофаа вазирлигиЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда