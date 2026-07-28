Диққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатилади
29 июльдан 30 июльга ўтар кечаси Ўзбекистон аҳолиси "Кийик Ойи" деб номланувчи ноёб астрономик ҳодисани кузатиш имконига эга бўлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Ой уфққа яқин пайтда одатдагидан йирикроқ кўриниб, олтин ва қизғиш рангларда жилоланиши кутилмоқда.
Астрономлар ушбу табиат ҳодисасини қуёш ботганидан кейинги дастлабки соатларда кузатиш энг қулай вақт эканини айтмоқда. Айнан шу пайтда Ойнинг ранглари ва кўриниши янада ёрқин намоён бўлади.
Маълумот учун, "Кийик Ойи" июль ойидаги тўлин Ойга берилган анъанавий ном ҳисобланади. Бу атама Шимолий Американинг туб аҳолиси анъаналаридан келиб чиққан бўлиб, айнан июль ойида эркак кийикларнинг янги шохлари ўса бошлаши билан боғлиқ. Шу боис июль ойидаги тўлин Ой "Кийик Ойи" номи билан аталади.
…