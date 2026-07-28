Уч опа-сингилнинг бир эркакка турмушга чиқиши тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди
18 ёшли Сантош, 19 ёшли Савитри ва 20 ёшли Сарожнинг бир эркакка, Викасга турмушга чиқиш қарори интернет фойдаланувчилари орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда "Кантри.аз" "Экспресс" нашрига таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, опа-сингиллар бирга ишлайди ва ижтимоий тармоқлар учун турли видеолар тайёрлайди. Викас эса уларнинг оператори бўлиб ишлаган. Қизларнинг айтишича, улар болалигидан бирга яшаб келгани учун турмушдан кейин алоҳида бўлиб кетишни истамаган.
Сарож уларнинг барчаси вояга етгани ва қарорни ўз хоҳиши билан қабул қилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, опа-сингиллар айрилиқни жуда оғир қабул қилган ва шу сабаб бирга қолишнинг шундай йўлини танлаган.
Викас ҳам учала қиз билан яқин муносабатда бўлганини, уларнинг бир-бирига қаттиқ боғланганини билгани учун бу қарорга рози бўлганини айтди.
Бироқ Оллоҳобод суди адвокати Анураг Пандей бу никоҳ Ҳиндистон қонунларига кўра тан олинмаслигини билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳинду ҳуқуқи бўйича бир эркак бир вақтнинг ўзида бир нечта аёл билан қонуний никоҳдан ўта олмайди.
…