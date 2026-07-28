Москва вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилоти
Москва вилояти ҳудудида тун ва эрталаб давомида учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) ҳужуми қайтарилди. Ҳаво мудофаа кучларининг ҳаракатига қарамай, Чехов шаҳридаги кўп қаватли аҳоли хонадонига ва бир нечта аҳоли пунктларига жиддий зарар етди.
Zamin.uz Москва вилояти губернатори Андрей Воробёв берган расмий баёнотларга таяниб, воқеа жойидан энг сўнгги ва муҳим тафсилотларни тақдим этади.
1. Чеховда дрон кўп қаватли уйга урилди
Губернатор Андрей Воробёвнинг маълум қилишича, энг жиддий кўнгилсизлик Чехов шаҳрида содир бўлган. Ҳужум оқибатида дрон аҳоли гавжум бўлган Земская кўчасидаги кўп қаватли турар жой биносига келиб урилган.
Москва вилояти губернатори Андрей Воробёвнинг баёнотидан:
«Бу кеча ва бугун эрталаб ҳаво мудофааси кучлари Москва вилоятида дрон ҳужумини қайтарди. Чеховда дрон Земская кўчасидаги кўп қаватли уйга урилди. Барча фавқулодда ва тезкор хизматлар воқеа жойида ишламоқда. Жабрланганлар ҳақидаги маълумотларга аниқлик киритилмоқда.»
2. Очиқ майдондаги Ёнғин ва боғдорчилик жамоаларидаги вайронгарчиликлар
Чеховдаги ҳодисадан ташқари, дрон парчалари ва ҳалокатлари яна бир нечта ҳудудда фавқулодда ҳолатларни келтириб чиқарди:
Шиналар ёниши: Очиқ майдонга қулаган яна бир дрон сабабли автомобил шиналари топламида кучли ёнғин чиққан. Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар ёнғинни бартараф этиш бўйича тезкор чораларни кўришмоқда.
Ваулово қишлоғи (Дубрава БЖ): Дрон қулаши натижасида хусусий турар жой уйида Ёнғин чиқди. Ёнғин ўчирилган, ҳодиса вақтида уйда ҳеч ким бўлмагани сабабли қурбонлар йўқ.
Дубна қишлоғи (Ромашкино БЖ): Дрон парчалари ёзги дала ҳовли (дача) биносига зарар етказган. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган.
Дронлар ҳужуми оқибатлари бўйича хулосавий маълумот
Ҳудуд / Жой
Зарар етказилган объект
Талафоци ва оқибатлари
Чехов шаҳри (Земская кўчаси)
Кўп қаватли турар жой уйи
Дрон урилган; жабрланганлар аниқланмоқда
Очиқ майдон
Шиналар тўплами
Ёнғин чиққан, ўчириш ишлари кетмоқда
Ваулово қишлоғи («Дубрава»)
Хусусий уй
Ёнғин тўлиқ ўчирилган; жабрланганлар йўқ
Дубна қишлоғи («Ромашкино»)
Ёзги дала ҳовли (дача)
Парчалар зарар етказган; жабрланганлар йўқ
3. Қутқарув ва тезкор хизматлар фаол режимда ишламоқда
Ҳозирда барча зарар кўрган ҳудудларда Москва вилоятининг фавқулодда вазиятлар хизмати ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари мувофиқлаштирилган ҳолда фаолият олиб бормоқда. Вужудга келган талафотларни бартараф этиш ва аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ишлари давом этмоқда.
Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва яқинларингизга юборинг!
Москва вилоятидаги воқеалар ривожи ва хавфсизликка оид энг сўнгги янгиликлардан огоҳ бўлиш ниҳоятда муҳимдир.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Россияда яшаётган яқинларингиз гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, сўнгги вақтларда тез-тез кузатилаётган бу каби дрон ҳужумлари атрофидаги вазият қандай тус олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…