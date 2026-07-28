Москва вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилоти

·116·Дунё
Москва вилоятига дронлар ҳужуми: тунги портлашлар ва ёнғинлар тафсилоти

Москва вилояти ҳудудида тун ва эрталаб давомида учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) ҳужуми қайтарилди. Ҳаво мудофаа кучларининг ҳаракатига қарамай, Чехов шаҳридаги кўп қаватли аҳоли хонадонига ва бир нечта аҳоли пунктларига жиддий зарар етди.

Zamin.uz Москва вилояти губернатори Андрей Воробёв берган расмий баёнотларга таяниб, воқеа жойидан энг сўнгги ва муҳим тафсилотларни тақдим этади.

1. Чеховда дрон кўп қаватли уйга урилди

Губернатор Андрей Воробёвнинг маълум қилишича, энг жиддий кўнгилсизлик Чехов шаҳрида содир бўлган. Ҳужум оқибатида дрон аҳоли гавжум бўлган Земская кўчасидаги кўп қаватли турар жой биносига келиб урилган.

Москва вилояти губернатори Андрей Воробёвнинг баёнотидан:

«Бу кеча ва бугун эрталаб ҳаво мудофааси кучлари Москва вилоятида дрон ҳужумини қайтарди. Чеховда дрон Земская кўчасидаги кўп қаватли уйга урилди. Барча фавқулодда ва тезкор хизматлар воқеа жойида ишламоқда. Жабрланганлар ҳақидаги маълумотларга аниқлик киритилмоқда.»

2. Очиқ майдондаги Ёнғин ва боғдорчилик жамоаларидаги вайронгарчиликлар

Чеховдаги ҳодисадан ташқари, дрон парчалари ва ҳалокатлари яна бир нечта ҳудудда фавқулодда ҳолатларни келтириб чиқарди:

  • Шиналар ёниши: Очиқ майдонга қулаган яна бир дрон сабабли автомобил шиналари топламида кучли ёнғин чиққан. Ўт ўчирувчилар ва қутқарувчилар ёнғинни бартараф этиш бўйича тезкор чораларни кўришмоқда.

  • Ваулово қишлоғи (Дубрава БЖ): Дрон қулаши натижасида хусусий турар жой уйида Ёнғин чиқди. Ёнғин ўчирилган, ҳодиса вақтида уйда ҳеч ким бўлмагани сабабли қурбонлар йўқ.

  • Дубна қишлоғи (Ромашкино БЖ): Дрон парчалари ёзги дала ҳовли (дача) биносига зарар етказган. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган.

Дронлар ҳужуми оқибатлари бўйича хулосавий маълумот

Ҳудуд / Жой

Зарар етказилган объект

Талафоци ва оқибатлари

Чехов шаҳри (Земская кўчаси)

Кўп қаватли турар жой уйи

Дрон урилган; жабрланганлар аниқланмоқда

Очиқ майдон

Шиналар тўплами

Ёнғин чиққан, ўчириш ишлари кетмоқда

Ваулово қишлоғи («Дубрава»)

Хусусий уй

Ёнғин тўлиқ ўчирилган; жабрланганлар йўқ

Дубна қишлоғи («Ромашкино»)

Ёзги дала ҳовли (дача)

Парчалар зарар етказган; жабрланганлар йўқ

3. Қутқарув ва тезкор хизматлар фаол режимда ишламоқда

Ҳозирда барча зарар кўрган ҳудудларда Москва вилоятининг фавқулодда вазиятлар хизмати ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари мувофиқлаштирилган ҳолда фаолият олиб бормоқда. Вужудга келган талафотларни бартараф этиш ва аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ишлари давом этмоқда.

Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва яқинларингизга юборинг!

Москва вилоятидаги воқеалар ривожи ва хавфсизликка оид энг сўнгги янгиликлардан огоҳ бўлиш ниҳоятда муҳимдир.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Россияда яшаётган яқинларингиз гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, сўнгги вақтларда тез-тез кузатилаётган бу каби дрон ҳужумлари атрофидаги вазият қандай тус олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

МоскваЧеховАндрей ВоробьевЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда