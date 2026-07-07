Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда

·0·Дунё
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда

Сўнгги вақтларда дунё бўйлаб оммалашган NeeDoh сенсор ўйинчоқлари болалар учун жиддий хавф туғдириши мумкинлиги маълум қилинди. Шифокорлар ушбу ўйинчоқларни иситиш, музлатиш ёки микротўлқинли печга қўйиш оғир куйиш жароҳатларига сабаб бўлаётганини айтмоқда.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, NeeDoh ичидаги ёпишқоқ масса юқори ҳарорат таъсирида босим ҳосил қилиб, ўйинчоқнинг портлашига олиб келиши мумкин. Натижада қайноқ масса юз, қўл ва тананинг бошқа қисмларини қаттиқ куйдиради. Ишлаб чиқарувчи қутиларда уни иситмаслик ва музлатмаслик ҳақида огоҳлантириш берган бўлса-да, ижтимоий тармоқлардаги хавфли челленжлар сабаб болалар бу қоидаларга амал қилмаяпти.

Binafsha rangli NeeDoh Nice Cube antistress o'yinchog'i va uning qutisi.

АҚШнинг Миссури штатида етти ёшли қизалоқ микротўлқинли печда қиздирилган ўйинчоқ портлаши оқибатида оғир куйиш жароҳатлари олган ва унга тери кўчириб ўтказиш операцияси ўтказилган. Буюк Британия, Чикаго ва Нью-Мексикода ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар қайд этилган.

Шифокорлар бундай жароҳатлар чандиқлар, кўриш қобилиятининг пасайиши ва бошқа оғир асоратларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлаб, ота-оналарни болаларни интернетдаги хавфли челленжлардан огоҳлантиришга чақирди. Шунингдек, NeeDoh ва шунга ўхшаш ўйинчоқларни ҳеч қачон қиздирмаслик, музлатмаслик ёки иссиқ жойда қолдирмаслик тавсия этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиАвстралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиБугун, 21:52Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Хитойда даҳшатли торнадо: 12-қаватдан эркак дивани билан учиб кетди Бугун, 21:07Ажрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиАжрашгандан кейин тақиладиган «ажралиш узуклари» трендга айландиБугун, 17:59Францияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиФранцияда Эбола аниқланган илк бемор соғайиб, шифохонадан чиқдиБугун, 16:40Макрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиМакрон турган меҳмонхона яқинида портлашлар юз бердиБугун, 16:29Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Қуруқликда яшайдиган ғаройиб балиқ ҳақида эшитгансизми?Бугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди