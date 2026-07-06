Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди

·0·Дунё
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди

Олимлар Ер сайёрасида ҳаёт яна қанча вақт давом этиши мумкинлиги бўйича янги илмий ҳисоб-китобларни тақдим этди. Тадқиқот натижаларига кўра, ҳозирги шаклдаги биосфера аввал тахмин қилинганидан анча узоқ — тахминан 1,8 миллиард йил давомида сақланиб қолиши мумкин.

JGR Atmospheres илмий журналида чоп этилган тадқиқотда таъкидланишича, Ердаги ўсимликлар ва фотосинтез жараёни аввалги назарияларда кўрсатилганидан кўра анча барқарор экани аниқланган. Бу эса ҳаёт учун асос бўлган экотизимлар яна миллиардлаб йиллар фаолият юритиши мумкинлигини англатади.

Олимларнинг қайд этишича, Қуёш табиий эволюция жараёнида аста-секин ёрқинлашиб ва қизиб бормоқда. Бугунги кунда у 4,5 миллиард йил аввалгига нисбатан тахминан учдан бир қисмига кўпроқ энергия тарқатмоқда. Мутахассислар ҳисоб-китобларига кўра, Қуёш яна қарийб 5 миллиард йил давомида қизиб боради, шундан кейин эса ўз ҳаёт циклининг кейинги босқичига ўтади.

Қизиқ жиҳати шундаки, 1982 йилда британиялик олим Жеймс Лавлок фотосинтезга асосланган ҳаёт Ерда яна атиги 100 миллион йил сақланиб қолишини тахмин қилган эди. Янги тадқиқот эса бу муддатни қарийб 18 баравар узайтириб, 1,8 миллиард йил деб баҳоламоқда.

Бироқ барча олимлар ҳам бу сценарий амалга ошишига ишонмайди. Астробиолог Жейкоб Хак-Мистранинг фикрича, инсон фаолияти натижасида атмосферага чиқарилаётган иссиқхона газлари глобал исишни тезлаштириб, биосфера учун хавфни анча эртароқ юзага келтириши мумкин.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, агар глобал иқлим ўзгариши ҳозирги суръатларда давом этса, Ердаги табиий муҳит 6–7 минг йил ичидаёқ жиддий хавф остида қолиши эҳтимолдан холи эмас.

Тадқиқот муаллифлари эслатишича, Ердаги ҳаётнинг асоси фотосинтез ҳисобланади. Агар ҳарорат ўта юқори даражага етса, бу жараён тўхтайди. Натижада ўсимликлар йўқолади, озиқ-овқат занжири бузилади ва ҳозирги кўринишдаги ҳаёт мавжуд бўла олмайди.

Шу билан бирга, илмий жамоа Ер тақдири табиий космик жараёнлар билан бир қаторда, инсониятнинг иқлимга муносабатига ҳам бевосита боғлиқ эканини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКосмик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКеча, 22:26Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиЦунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиКеча, 21:58Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиВенесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиКеча, 21:52Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Кеча, 21:15Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаҚоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаКеча, 20:40Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиРоналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиКеча, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди