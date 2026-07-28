Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади

·84·Дунё
Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади

Польша Украинадан ўз ҳарбий дрон технологиялари ва тўпланган бой тажрибасини бўлишишни талаб қилмоқда. Агар Киев бу шартга рози бўлмаса, Варшава Украинага берилиши режалаштирилган МиГ-29 қирувчи самолётларини Болгарияга сотиб юбориш билан таҳдид қилди.

Zamin.uz Польша Мудофаа вазирлигининг шов-шувли баёноти, томонлар ўртасидаги кескинлик ва ушбу сиёсий босимнинг асли сабабларини тақдим этади.

1. Дрон технологиялари эвазига қирувчи самолётлар: Варшаванинг талаби

Польша мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камыш Wiadomości нашрига берган интервьюсида Варшава Украинага тақдим этиши мумкин бўлган МиГ-29 қирувчилари эвазига Киевдан замонавий дрон технологияларини кутаётганини очиқ айтди.

Польша вазирининг таъкидлашича, Украина муваффақиятли дрон саноатини яратди ва ҳатто уларни Яқин Шарқ мамлакатларига экспорт қилмоқда. Бу эса Киевнинг дрон ишлаб чиқариш имкониятлари фақат фронт эҳтиёжлари билан чекланиб қолмаганини ва бу соҳада катта салоҳиятга эга эканини кўрсатади.

Владислав Косиняк-Камышнинг баёнотидан:

«Улардан нимани кутаётганимизни айтиш вақти келди. Биз уларнинг ўзлари муваффақият қозонган соҳадаги билим ва кўникмаларига муҳтожмиз. Улар бизга ўзимиз фойдаланишимиз мумкин бўлган дронларни тақдим этишлари керак. Бу нафақат амалий, балки рамзий жиҳатга ҳам эга. Ва мен ушбу рамзий жиҳат амалга оширилмаганидан бироз хафаман.»

2. «Украина учун вақт тугамоқда»: Болгария варианти ва вақт чекловлари

Польша мудофаа идораси раҳбарининг сўзларига кўра, Украина қарор қабул қилиши учун саноқли ҳафталар қолган. Агар Киев дрон технологияларини бўлишмаса, Польша ҳаво кучлари таркибидан чиқарилаётган соз ҳолатдаги МиГ-29 самолётлари бошқа харидорга ўтиб кетиши мумкин.

Польша мудофаа вазири сўзида давом этади:

«Энди ҳамма нарса Украина томонига боғлиқ. Бизнинг таклифимиз амал қилади ва бизда Украина қизиқадиган МиГ самолётлари бор... Болгарлар уларни сотиб олишни хоҳлашаётгани жуда яхши. Агар кимдир улар учун пул тўлашга тайёр бўлса, демак, улар чиндан ҳам яхши ҳолатда. Биринчи устувор вазифа — Украина билан келишувга эришиш. Агар бу амалга ошмаса, шундай бўла қолсин. Украина учун бу масала бўйича вақт тугамоқда. Келгуси ҳафталарда якуний қарор қабул қилиниши керак.»

Польша ва Украина ўртасидаги «МиГ-29 ва дронлар» масаласи бўйича асосий фактлар

Аспект / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Муҳокамадаги техника

МиГ-29 совет қирувчи самолётлари

Польшанинг бош талаби

Украинанинг илғор дрон технологиялари ва тажрибаси

Украинанинг дрон имконияти

Ички эҳтиёждан ортиб, Яқин Шарққа ҳам экспорт қилинмоқда

Эҳтимолий муқобил харидор

Болгария (Польша томонининг таъкидлашича)

Қарор қабул қилиш муддати

Яқин бир неча ҳафта ичида

Самолётлар ҳолати

Польша Ҳаво кучларидан аста-секин чиқарилаётган соз самолётлар

3. Ҳақиқий режами ёки тактик босим?

Дипломатик ва ҳарбий таҳлилчиларга кўра, Болгария ҳозирча Польшадан МиГ-29 самолётларини сотиб олиш нияти ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот ёки баёнот бергани йўқ.

Шу сабабли, экспертлар Варшава томонидан Болгария номининг тилга олиниши шунчаки Киевни ноқулай шартлар асосида келишувга ундаш учун қўлланилган сиёсий ва тактик босим (ультиматум) бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Ушбу муҳим ҳарбий ва геосиёсий хабарни дўстларингизга юборинг!

Украина ва Польша ўртасидаги ушбу дрон ҳамда ҳарбий авиация борасидаги келишмовчилик минтақадаги ҳарбий ҳамкорлик ва иттифоқчилик муносабатларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ҳарбий-сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Украина ўз дрон технологияларини Польшага бериб, МиГ-29 самолётларини олиши керакми ёки дрон сирларини сақлаб қолгани маъқулми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

ПольшаУкраинаБолгарияВладислав Косиняк-КамышМиГ-29
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11Франция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиФранция осмонида илк бор ноёб “оловли булутлар” кузатилдиБугун, 15:49Дубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиДубай шаҳзодаси "уй бекаси" атамасини ўзгартиришни таклиф қилдиБугун, 15:48Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Ҳиндистонда 4 ёшли қизалоқ 12-қаватдан қулаб ҳалок бўлди (видео)Бугун, 15:38Қирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиҚирғоққа чиққан дельфин сайёҳлар сабаб нобуд бўлдиБугун, 15:13Мбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиМбаппе бутсаларини михга илганидан сўнг нима иш қилишини очиқладиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда