Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади
Польша Украинадан ўз ҳарбий дрон технологиялари ва тўпланган бой тажрибасини бўлишишни талаб қилмоқда. Агар Киев бу шартга рози бўлмаса, Варшава Украинага берилиши режалаштирилган МиГ-29 қирувчи самолётларини Болгарияга сотиб юбориш билан таҳдид қилди.
Zamin.uz Польша Мудофаа вазирлигининг шов-шувли баёноти, томонлар ўртасидаги кескинлик ва ушбу сиёсий босимнинг асли сабабларини тақдим этади.
1. Дрон технологиялари эвазига қирувчи самолётлар: Варшаванинг талаби
Польша мудофаа вазири Владислав Косиняк-Камыш Wiadomości нашрига берган интервьюсида Варшава Украинага тақдим этиши мумкин бўлган МиГ-29 қирувчилари эвазига Киевдан замонавий дрон технологияларини кутаётганини очиқ айтди.
Польша вазирининг таъкидлашича, Украина муваффақиятли дрон саноатини яратди ва ҳатто уларни Яқин Шарқ мамлакатларига экспорт қилмоқда. Бу эса Киевнинг дрон ишлаб чиқариш имкониятлари фақат фронт эҳтиёжлари билан чекланиб қолмаганини ва бу соҳада катта салоҳиятга эга эканини кўрсатади.
Владислав Косиняк-Камышнинг баёнотидан:
«Улардан нимани кутаётганимизни айтиш вақти келди. Биз уларнинг ўзлари муваффақият қозонган соҳадаги билим ва кўникмаларига муҳтожмиз. Улар бизга ўзимиз фойдаланишимиз мумкин бўлган дронларни тақдим этишлари керак. Бу нафақат амалий, балки рамзий жиҳатга ҳам эга. Ва мен ушбу рамзий жиҳат амалга оширилмаганидан бироз хафаман.»
2. «Украина учун вақт тугамоқда»: Болгария варианти ва вақт чекловлари
Польша мудофаа идораси раҳбарининг сўзларига кўра, Украина қарор қабул қилиши учун саноқли ҳафталар қолган. Агар Киев дрон технологияларини бўлишмаса, Польша ҳаво кучлари таркибидан чиқарилаётган соз ҳолатдаги МиГ-29 самолётлари бошқа харидорга ўтиб кетиши мумкин.
Польша мудофаа вазири сўзида давом этади:
«Энди ҳамма нарса Украина томонига боғлиқ. Бизнинг таклифимиз амал қилади ва бизда Украина қизиқадиган МиГ самолётлари бор... Болгарлар уларни сотиб олишни хоҳлашаётгани жуда яхши. Агар кимдир улар учун пул тўлашга тайёр бўлса, демак, улар чиндан ҳам яхши ҳолатда. Биринчи устувор вазифа — Украина билан келишувга эришиш. Агар бу амалга ошмаса, шундай бўла қолсин. Украина учун бу масала бўйича вақт тугамоқда. Келгуси ҳафталарда якуний қарор қабул қилиниши керак.»
Польша ва Украина ўртасидаги «МиГ-29 ва дронлар» масаласи бўйича асосий фактлар
Аспект / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Муҳокамадаги техника
МиГ-29 совет қирувчи самолётлари
Польшанинг бош талаби
Украинанинг илғор дрон технологиялари ва тажрибаси
Украинанинг дрон имконияти
Ички эҳтиёждан ортиб, Яқин Шарққа ҳам экспорт қилинмоқда
Эҳтимолий муқобил харидор
Болгария (Польша томонининг таъкидлашича)
Қарор қабул қилиш муддати
Яқин бир неча ҳафта ичида
Самолётлар ҳолати
Польша Ҳаво кучларидан аста-секин чиқарилаётган соз самолётлар
3. Ҳақиқий режами ёки тактик босим?
Дипломатик ва ҳарбий таҳлилчиларга кўра, Болгария ҳозирча Польшадан МиГ-29 самолётларини сотиб олиш нияти ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот ёки баёнот бергани йўқ.
Шу сабабли, экспертлар Варшава томонидан Болгария номининг тилга олиниши шунчаки Киевни ноқулай шартлар асосида келишувга ундаш учун қўлланилган сиёсий ва тактик босим (ультиматум) бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Ушбу муҳим ҳарбий ва геосиёсий хабарни дўстларингизга юборинг!
Украина ва Польша ўртасидаги ушбу дрон ҳамда ҳарбий авиация борасидаги келишмовчилик минтақадаги ҳарбий ҳамкорлик ва иттифоқчилик муносабатларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ҳарбий-сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Украина ўз дрон технологияларини Польшага бериб, МиГ-29 самолётларини олиши керакми ёки дрон сирларини сақлаб қолгани маъқулми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…