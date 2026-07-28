Шон Дайш Андони Ираоланинг тактикаси ҳақида фикр билдирди

·37·Спорт
Шон Дайш Андони Ираоланинг тактикаси ҳақида фикр билдирди

Эвертон клубининг собиқ бош мураббийи Шон Дайш Ливерпулнинг янги устози Андони Ираоланинг тактик услуби ҳақида ўзининг қизиқарли ва ҳаққоний хулосаларини баён қилди. Унинг фикрича, испаниялик мутахассис Англия Премер-лигасидаги талабларга мослашиш учун ўзининг анъанавий ғояларидан воз кечишга мажбур бўлган ва Борнмут клубида ўта юқори динамикага эга, натижа келтирувчи ўйин услубини шакллантирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Гоод, те Бад анд Те Футбол подкастига берган интервюсида Шон Дайш ҳамкасбининг мураббийлик салоҳиятини юқори баҳолади. Андони Ираола Борнмут бошқарувида ўтказган уч мавсум давомидаги серқирра фаолиятидан сўнг катта эътибор қозонди. Бироқ унинг Премер-лигадаги фаолияти жуда оғир бошланган эди.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, Ираола чемпионатдаги дастлабки тўққизта ўйинида бирорта ҳам ғалаба қозона олмаган. Бу муваффақиятсиз серия ичида 2023 йилнинг октябрь ойида Шон Дайш бошчилигидаги Эвертондан қабул қилиб олинган йирик 0:3 ҳисобидаги мағлубият ҳам бор эди.

Тактик ўзгаришлар ва мослашувчанлик

Мерсисайд сафаридаги оғир мағлубиятдан сўнг Андони Ираола дастлабки режалари Англия футболида иш бермаслигини тезда англаб етди. Натижада у лигада жон сақлаб қолиш учун ўйин услубини кескин ўзгартиришга қарор қилди ва Борнмут кейинги турда Бернлини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, илк ғалабасини қўлга киритди.

Шон Дайш испаниялик мураббийнинг айнан шу мослашувчанлигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Ираола нисбатан соддароқ, лекин юқори жисмоний тайёргарликка эга футболчилар орқали мукаммал бажариладиган тўғридан-тўғри футбол услубига ўтган.

Дайш рақиб жамоанинг ўйинига таъриф бераркан: «Ираола аслида қуйи лигадаги футболни юқори даражада ўйнатади. Улар тўпни тиниmsиз олдинга етказиб, рақични босим остида қолдиради ва таслим этишга мажбур қилади. Бу ўша услубнинг энг сифатли ва энергияга бой кўринишидир», дея таъкидлади.

Мураббийнинг қатъий қарори

Ираоланинг дастлабки ўйинлари ва кейинги муваффақиятли даври орасидаги кескин фарқ Шон Дайшда чуқур таассурот қолдирган. У испаниялик мутахассиснинг ўз принципларидан воз кеча олгани ва вазиятга реал баҳо берганидан ҳайратда қолганини яширмади.

«Биз уни Эвертонда ўйнатмоқчи бўлган Испания услубидаги ўйинида бутунлай янчиб ташлаган эдик. Аммо у бу иш бермаслигини тушунди ва вазиятни тубдан ўзгартирди. Кейинги сафар биз билан ўйнаганда, улар мутлақо бошқача жамоа бўлиб чиққанди», дея қўшимча қилди собиқ мураббий.

Андони ИраолаШон ДайшЛиверпулБорнмутПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди