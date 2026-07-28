Шон Дайш Андони Ираоланинг тактикаси ҳақида фикр билдирди
Эвертон клубининг собиқ бош мураббийи Шон Дайш Ливерпулнинг янги устози Андони Ираоланинг тактик услуби ҳақида ўзининг қизиқарли ва ҳаққоний хулосаларини баён қилди. Унинг фикрича, испаниялик мутахассис Англия Премер-лигасидаги талабларга мослашиш учун ўзининг анъанавий ғояларидан воз кечишга мажбур бўлган ва Борнмут клубида ўта юқори динамикага эга, натижа келтирувчи ўйин услубини шакллантирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Гоод, те Бад анд Те Футбол подкастига берган интервюсида Шон Дайш ҳамкасбининг мураббийлик салоҳиятини юқори баҳолади. Андони Ираола Борнмут бошқарувида ўтказган уч мавсум давомидаги серқирра фаолиятидан сўнг катта эътибор қозонди. Бироқ унинг Премер-лигадаги фаолияти жуда оғир бошланган эди.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, Ираола чемпионатдаги дастлабки тўққизта ўйинида бирорта ҳам ғалаба қозона олмаган. Бу муваффақиятсиз серия ичида 2023 йилнинг октябрь ойида Шон Дайш бошчилигидаги Эвертондан қабул қилиб олинган йирик 0:3 ҳисобидаги мағлубият ҳам бор эди.
Тактик ўзгаришлар ва мослашувчанликМерсисайд сафаридаги оғир мағлубиятдан сўнг Андони Ираола дастлабки режалари Англия футболида иш бермаслигини тезда англаб етди. Натижада у лигада жон сақлаб қолиш учун ўйин услубини кескин ўзгартиришга қарор қилди ва Борнмут кейинги турда Бернлини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, илк ғалабасини қўлга киритди.
Шон Дайш испаниялик мураббийнинг айнан шу мослашувчанлигини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Ираола нисбатан соддароқ, лекин юқори жисмоний тайёргарликка эга футболчилар орқали мукаммал бажариладиган тўғридан-тўғри футбол услубига ўтган.
Дайш рақиб жамоанинг ўйинига таъриф бераркан: «Ираола аслида қуйи лигадаги футболни юқори даражада ўйнатади. Улар тўпни тиниmsиз олдинга етказиб, рақични босим остида қолдиради ва таслим этишга мажбур қилади. Бу ўша услубнинг энг сифатли ва энергияга бой кўринишидир», дея таъкидлади.
Мураббийнинг қатъий қарориИраоланинг дастлабки ўйинлари ва кейинги муваффақиятли даври орасидаги кескин фарқ Шон Дайшда чуқур таассурот қолдирган. У испаниялик мутахассиснинг ўз принципларидан воз кеча олгани ва вазиятга реал баҳо берганидан ҳайратда қолганини яширмади.
«Биз уни Эвертонда ўйнатмоқчи бўлган Испания услубидаги ўйинида бутунлай янчиб ташлаган эдик. Аммо у бу иш бермаслигини тушунди ва вазиятни тубдан ўзгартирди. Кейинги сафар биз билан ўйнаганда, улар мутлақо бошқача жамоа бўлиб чиққанди», дея қўшимча қилди собиқ мураббий.
…