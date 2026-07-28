Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилди

·88·Жамият
Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилди

Ўзбекистонда Хитойдан олиб келинган сунъий тухумлар сотилаётгани ҳақидаги видеолар ва хабарлар интернетда бир неча бор тарқалган. Уларда тухумлар "пластик" ёки "резина"дан тайёрлангани айтилса-да, бу маълумотларни тасдиқловчи расмий далил мавжуд эмас.

2019 йилда шунга ўхшаш хабарлар Тошкентдаги "Ўрикзор" бозори билан боғланган эди. Масъул идоралар бозорда текширув ўтказиб, савдодаги тухумлардан намуналар олган. Текширув натижасида сунъий маҳсулот топилмаган, тухумлар эса овқатланиш учун яроқли деб баҳоланган.

Ўша пайтда Ўзбекистонга Хитойдан истеъмол учун мўлжалланган тухум олиб кирилмагани ҳам расман айтилган. Шу боис тарқалган хабарлардаги "Хитой тухумлари" ҳақидаги иддао ўз тасдиғини топмаган.

Халқаро текширувларда ҳам Хитойда одамлар истеъмоли учун пластик тухумлар оммавий ишлаб чиқарилаётгани исботланмаган. Интернетдаги кўплаб роликлар аслида ўйинчоқлар, сунъий безаклар ёки саноат маҳсулотларини тайёрлаш жараёнини кўрсатади.

Шу кунгача Ўзбекистон бозорларида Хитойдан келтирилган сунъий тухумлар сотилаётгани ҳақида ишончли маълумот йўқ. Бу мавзудаги видеоларни расмий манбасиз ҳақиқат деб қабул қилмаслик керак.

ХитойЎзбекистонЎрикзорТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиТошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиБугун, 16:00Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларБугун, 11:5310 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)10 йилдан сўнг туғилган кунида ўғли билан учрашган она барчани йиғлатди (видео)Бугун, 11:47Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Бугун, 11:11Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Ота 9 ёшли қизига мажбурлаб гўнг едиргани айтилмоқда (видео)Кеча, 23:50Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиИжтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди