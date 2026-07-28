Ўзбекистонда Хитойнинг “сунъий тухумлари” топилганми? Хитой тухумлари ҳақидаги миш-мишга аниқлик киритилди
Ўзбекистонда Хитойдан олиб келинган сунъий тухумлар сотилаётгани ҳақидаги видеолар ва хабарлар интернетда бир неча бор тарқалган. Уларда тухумлар "пластик" ёки "резина"дан тайёрлангани айтилса-да, бу маълумотларни тасдиқловчи расмий далил мавжуд эмас.
2019 йилда шунга ўхшаш хабарлар Тошкентдаги "Ўрикзор" бозори билан боғланган эди. Масъул идоралар бозорда текширув ўтказиб, савдодаги тухумлардан намуналар олган. Текширув натижасида сунъий маҳсулот топилмаган, тухумлар эса овқатланиш учун яроқли деб баҳоланган.
Ўша пайтда Ўзбекистонга Хитойдан истеъмол учун мўлжалланган тухум олиб кирилмагани ҳам расман айтилган. Шу боис тарқалган хабарлардаги "Хитой тухумлари" ҳақидаги иддао ўз тасдиғини топмаган.
Халқаро текширувларда ҳам Хитойда одамлар истеъмоли учун пластик тухумлар оммавий ишлаб чиқарилаётгани исботланмаган. Интернетдаги кўплаб роликлар аслида ўйинчоқлар, сунъий безаклар ёки саноат маҳсулотларини тайёрлаш жараёнини кўрсатади.
Шу кунгача Ўзбекистон бозорларида Хитойдан келтирилган сунъий тухумлар сотилаётгани ҳақида ишончли маълумот йўқ. Бу мавзудаги видеоларни расмий манбасиз ҳақиқат деб қабул қилмаслик керак.
…