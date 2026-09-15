16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди

·3·Дунё
16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди

Малайзияда мактабда 16 ёшли синфдошининг ўлимига сабаб бўлган ўсмирга нисбатан суд қарор чиқарди. Суд унинг руҳий ҳолатини инобатга олиб, қотиллик айблови бўйича оқлов ҳукми чиқарган. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Фожиа Куала-Лумпур яқинидаги ўрта мактабда содир бўлган. Ўша пайтда 14 ёшда бўлган ўсмир мактаб ҳожатхонасида синфдоши Яп Шинг Сюанга ҳужум қилган ва қиз воқеа оқибатида ҳаётдан кўз юмган.

Суд муҳокамаси давомида ҳимоя томони ўсмирнинг воқеага алоқадорлигини инкор этмаган. Бироқ адвокатлар унинг болалигидан руҳий саломатлиги билан боғлиқ жиддий муаммолари бўлганини таъкидлаган.

Судда сўз олган эксперт-психиатр ўсмирга шизофрения ташхиси қўйилганини маълум қилган. Мутахассиснинг айтишича, унда 9 ёшидан бошлаб руҳий касаллик белгилари ва галлюцинацияга ўхшаш ҳолатлар кузатилган.

Унинг руҳий аҳволи пандемия даврида, шунингдек, мактабга қайта бошлаганидан кейин янада ёмонлашгани қайд этилган. Адвокатлар эса касаллик аломатларини назорат қилиш учун унга узоқ муддатли даволаниш ва дори-дармон зарурлигини билдирган.

14 сентябрь куни суд ўсмирни қотиллик айблови бўйича оқлаган. Бироқ бу уни дарҳол озод қилишини англатмайди. Суд уни жамиятда мустақил яшашга тайёр деб топилгунига қадар психиатрия шифохонасида сақлаш ва даволашга қарор қилган.

Унинг руҳий ҳолати мунтазам равишда, эҳтимол ҳар йили қайта баҳоланиб борилади.

Ўсмир вояга етмагани сабабли унинг шахси Малайзия қонунчилигига мувофиқ ошкор қилинмаган. Суд жараёни ҳам ёпиқ тарзда ўтказилган.

Мазкур иш Малайзияда кенг жамоатчилик эътиборини тортган. Полиция аввалроқ ижтимоий тармоқлар ўсмирнинг руҳий ҳолатига таъсир қилган бўлиши мумкинлигини билдирган. Кейинчалик тергов доирасида топилган ёзувнинг интернетга тарқалиши ҳам жамоатчиликдаги муҳокамаларни янада кучайтирган.

МалайзияКуала-ЛумпурЯп Шинг Сюаншизофрения
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиБугун, 13:49Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиБугун, 13:45Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Бугун, 13:38Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 13:26Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Бугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди