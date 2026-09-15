Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлди

·0·Маданият
Жасур Умировнинг фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кескин баҳсларга сабаб бўлди

Ижтимоий тармоқларда хонанда Жасур Умировнинг ёш фарзанди билан катерда юқори тезликда ҳаракатлангани акс этган видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеода

боланинг қутқарув нимчасисиз экани ҳам эътибор тортган.

Катердаги ҳолатни кўрган ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари боланинг хавфсизлиги юзасидан турли фикрларни билдирди. Айниқса, сув транспортида ҳаракатланиш вақтида хавфсизлик қоидаларига риоя қилинган-қилинмагани муҳокама марказига чиқди.

Видеодаги ҳолат тегишли мутахассислар эътиборидан ҳам четда қолмади.

Ҳолат юзасидан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги мутахассислари ҳамда ИИВ Туризм полицияси ходимлари хонанда билан профилактик суҳбат ўтказди.

Мутахассислар сув транспортидан фойдаланишда, айниқса, вояга етмаган болалар билан ҳаракатланаётганда хавфсизлик чораларига жиддий эътибор қаратиш муҳимлигини таъкидлаган.

Жасур УмировФавқулодда вазиятлар вазирлигиТуризм полициясихавфсизлик қоидалари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиЯнги жаҳон рекорди!: Том Холланд дунё кино тарихидаги энг кассабоп актёр деб топилдиБугун, 10:18Селин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиСелин Дион олти йилдан ортиқ танаффусдан сўнг саҳнага қайтдиКеча, 23:17Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Алишер Узоқовнинг нега кўзига ёш келди: “Мен буни анча кутдим” (видео)Кеча, 18:29Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Алишер Файз нега одамлар уни танишидан хурсанд бўлади? “Жонимдан нималар ўтди...” (видео)Кеча, 17:40Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Мўъжизавий қайтиш: Селин Дион 35 минг мухлиси қаршисида кўз ёшларини тия олмади (видео)Кеча, 14:33Лоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиЛоланинг 19 ёшли қизи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратга солдиКеча, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди