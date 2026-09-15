Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?
Катта ютуқлар билан Барселона сафига келиб қўшилган тажрибали ярим ҳимоячи Родри жамоанинг расмий сардорлари рўйхатидан четда қолди. Бу ҳолат кўпчиликда ажабланиш уйғотган бўлса-да, каталонияликлар бош мураббийи Ханси Флик ва кийиниш хонасидаги ички қоидалар ўзига хос мезонларга таянишини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабар қилишича, Барселона 2026/27 йилги мавсум учун ўзининг бешта сардорини расман эълон қилди. Анъанага кўра, бош мураббий Ханси Флик Рафинья ва Педрини асосий етакчилар этиб тўғридан-тўғри тайинлади. Қолган учта ўрин учун эса жамоа ичида овоз бериш жараёни ўтказилди.
Овоз бериш натижаларига кўра, Эрик Гарсиа, Френки де Йонг ҳамда 19 ёшли Ламине Ямал сардорлик мақомига сазовор бўлди. Айниқса, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямалнинг бу гуруҳга киритилгани ва Манчестер Сити сафидан келган Родрининг четда қолгани мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Сардорлик учун тажриба эмас, клубдаги стаж муҳимРодри жаҳон чемпиони мақомида ва 76,5 миллион евро эвазига Каталония клубига келиб қўшилганига қарамай, жамоа ички тартибига кўра сардорлар асосан клубдаги стаж ва ходимлар билан ишлаш даврига қараб белгиланади. Ламине Ямал асосий жамоада уч мавсумдан буён тўп сураётган бўлса, Родри Камп Ноуга июль-август ойларида келган эди.
Гарчи расмий боғичга эга бўлмаса-да, Родрининг жамоадаги таъсири сезила бошлади. Мураббий Ханси Флик Valencia билан кечган баҳсдан кейин тажрибали футболчининг ҳаракатларини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, Родри майдонда ҳам, ундан ташқарида ҳам жамоага тузилма бағишлайди ва ўйинни тартибга солади.
Шунингдек, Родри ўзининг етакчилик фазилатларини аллақачон майдон ташқарисида ҳам намоён этди. Валенсияга қарши ўйинда унинг шериги Пау Кубарсига айтган сўзлари эфирга тушиб кетганидан сўнг, футболчи дарҳол Valencia сардори Жосе Гаяга қўнғироқ қилиб узр сўради ва Чемпионлар лигасидаги ғалабадан кейин омма олдида баёнот берди.
Клуб ички манбаларининг таъкидлашича, Родри ҳозирда ёш таянч ярим ҳимоячиси Марк Бернал учун муҳим устоз вазифасини бажармоқда. Улар Feyenoord ва Леванте жамоаларига қарши учрашувларда биргаликда майдонга тушиб, тажриба алмашишди ва Родри расмий сардор бўлмаса-да, жамоанинг чинакам етакчисига айланиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…