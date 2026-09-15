Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?

·2·Спорт
Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?

Катта ютуқлар билан Барселона сафига келиб қўшилган тажрибали ярим ҳимоячи Родри жамоанинг расмий сардорлари рўйхатидан четда қолди. Бу ҳолат кўпчиликда ажабланиш уйғотган бўлса-да, каталонияликлар бош мураббийи Ханси Флик ва кийиниш хонасидаги ички қоидалар ўзига хос мезонларга таянишини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабар қилишича, Барселона 2026/27 йилги мавсум учун ўзининг бешта сардорини расман эълон қилди. Анъанага кўра, бош мураббий Ханси Флик Рафинья ва Педрини асосий етакчилар этиб тўғридан-тўғри тайинлади. Қолган учта ўрин учун эса жамоа ичида овоз бериш жараёни ўтказилди.

Овоз бериш натижаларига кўра, Эрик Гарсиа, Френки де Йонг ҳамда 19 ёшли Ламине Ямал сардорлик мақомига сазовор бўлди. Айниқса, ёш иқтидор эгаси Ламине Ямалнинг бу гуруҳга киритилгани ва Манчестер Сити сафидан келган Родрининг четда қолгани мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Сардорлик учун тажриба эмас, клубдаги стаж муҳим

Родри жаҳон чемпиони мақомида ва 76,5 миллион евро эвазига Каталония клубига келиб қўшилганига қарамай, жамоа ички тартибига кўра сардорлар асосан клубдаги стаж ва ходимлар билан ишлаш даврига қараб белгиланади. Ламине Ямал асосий жамоада уч мавсумдан буён тўп сураётган бўлса, Родри Камп Ноуга июль-август ойларида келган эди.

Гарчи расмий боғичга эга бўлмаса-да, Родрининг жамоадаги таъсири сезила бошлади. Мураббий Ханси Флик Valencia билан кечган баҳсдан кейин тажрибали футболчининг ҳаракатларини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, Родри майдонда ҳам, ундан ташқарида ҳам жамоага тузилма бағишлайди ва ўйинни тартибга солади.

Шунингдек, Родри ўзининг етакчилик фазилатларини аллақачон майдон ташқарисида ҳам намоён этди. Валенсияга қарши ўйинда унинг шериги Пау Кубарсига айтган сўзлари эфирга тушиб кетганидан сўнг, футболчи дарҳол Valencia сардори Жосе Гаяга қўнғироқ қилиб узр сўради ва Чемпионлар лигасидаги ғалабадан кейин омма олдида баёнот берди.

Клуб ички манбаларининг таъкидлашича, Родри ҳозирда ёш таянч ярим ҳимоячиси Марк Бернал учун муҳим устоз вазифасини бажармоқда. Улар Feyenoord ва Леванте жамоаларига қарши учрашувларда биргаликда майдонга тушиб, тажриба алмашишди ва Родри расмий сардор бўлмаса-да, жамоанинг чинакам етакчисига айланиб бормоқда.

РодриБарселонаЛамине ЯмалХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиАльваро Мората Ламине Ямални «Олтин тўп»га муносиб кўрдиБугун, 13:15Алан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиАлан Мозо Лионель Месси ва Интер Миами жамоасига огоҳлантириш йўлладиБугун, 13:11Ламин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирЛамин Ямал: Чемпионлар лигасини ютишдан қўрқиш қўрқоқликдирБугун, 12:59Эсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиЭсекиел Лавеси депрессия ва Лионель Месси ёрдами ҳақида гапирдиБугун, 12:10Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиБугун, 11:15Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Бугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?