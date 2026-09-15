Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини берди
Ғазо секторида 2023 йилда ҳалок бўлган уч ёшли Рим Али Бадваннинг оиласида яна бир қиз фарзанд дунёга келди. Отаси Али Бадван чақалоққа Рим деб исм қўйди. Шу тариқа марҳум қизининг исми оилада яна бир бор янгради.
Рим 2023 йил ноябрида укаси Ториқ билан бирга ҳалок бўлган. Ўша пайтда у тахминан уч ёшда эди.
Римнинг бобоси Холид Набҳан неварасини меҳр билан "руҳнинг руҳи" деб атагани акс этган видео эса аввалроқ ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган эди.
"Рим" исми энди оилада янги туғилган қизалоқ билан яна яшашда давом этади.
Али Бадван янги туғилган қизига айнан марҳум фарзандининг исмини бериш орқали унинг хотирасини сақлаб қолишни истаганини билдирган.
Бу қарор оиланинг оғир йўқотиш ортидан фарзандининг номини унутмаслик ва унинг хотирасини авлод давомида асраш истагини акс эттиради.
Изоҳлар 0
…