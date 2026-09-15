Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини берди

·5·Дунё
Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини берди

Ғазо секторида 2023 йилда ҳалок бўлган уч ёшли Рим Али Бадваннинг оиласида яна бир қиз фарзанд дунёга келди. Отаси Али Бадван чақалоққа Рим деб исм қўйди. Шу тариқа марҳум қизининг исми оилада яна бир бор янгради.

Рим 2023 йил ноябрида укаси Ториқ билан бирга ҳалок бўлган. Ўша пайтда у тахминан уч ёшда эди.

Римнинг бобоси Холид Набҳан неварасини меҳр билан "руҳнинг руҳи" деб атагани акс этган видео эса аввалроқ ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган эди.

"Рим" исми энди оилада янги туғилган қизалоқ билан яна яшашда давом этади.

Али Бадван янги туғилган қизига айнан марҳум фарзандининг исмини бериш орқали унинг хотирасини сақлаб қолишни истаганини билдирган.

Бу қарор оиланинг оғир йўқотиш ортидан фарзандининг номини унутмаслик ва унинг хотирасини авлод давомида асраш истагини акс эттиради.

Рим Али БадванАли БадванТориқХолид Набҳан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқландиБугун, 13:55Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиБугун, 13:49Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиБугун, 13:45Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Бугун, 13:38Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди