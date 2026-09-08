Марғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқланди

·29·Жамият
Марғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқланди

Фарғона вилояти Марғилон шаҳридаги 4-туғруқхонада ҳамширалар ўртасида жанжал келиб чиқиб, оқибатда бир киши ҳалок бўлган, яна икки нафар ходим жароҳатланган. Бу ҳақда Qalampir хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 7 сентябрь куни содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, туғруқхонадаги катта ҳамшира бошқа ҳамшираларга пичоқ билан ҳужум қилган.

Ҳолат юзасидан Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдиновдан изоҳ олинган. Унинг маълум қилишича, ҳодиса оқибатида икки киши жабрланган, улардан бири вафот этган.

Мазкур ҳолат юзасидан Қўштепа туман прокуратураси томонидан Жиноят кодексининг 97-моддаси — қасддан одам ўлдириш бўйича жиноят иши қўзғатилган.

Гумонланувчи аёл Жиноят-процессуал кодексининг 221-моддаси тартибида ушланган.

Ҳозирча фожианинг келиб чиқиш сабаблари ва ҳодисанинг бошқа тафсилотлари юзасидан қўшимча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Бугун, 17:37Қашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиҚашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиБугун, 12:01МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиБугун, 11:33Қидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиБугун, 11:31Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаБугун, 10:41"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайдиБугун, 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди