Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)
Польша пойтахти Варшавада қарийб 30 та робот сунъий интеллект ва роботлаштиришни тартибга солишни талаб қилиб, намойишга чиқди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
7 сентябрь куни Польша Рақамли ишлар вазирлиги биноси олдида ўтказилган ноодатий акцияда одамсимон роботлар ва робот-итлар қатнашди. Роботлар байроқлар кўтариб, овоз кучайтиргичлар орқали турли шиорларни янгратган.
Намойиш давомида «Иш ўринларини ҳимоя қилинг», «Қоидалар вақти келди» ҳамда «Кутманг, тартибга солинг» мазмунидаги чақириқлар янграган.
Акция Democratism ташаббуси томонидан ташкил этилган. Ташкилотчилар сунъий интеллект ва роботлаштиришнинг меҳнат бозорига таъсири, хусусан, одамларнинг иш ўринлари технологиялар томонидан эгалланиши мумкинлиги юзасидан жамоатчилик муҳокамасини кучайтиришни мақсад қилган.
Польша рақамли ишлар вазири Кшиштоф Гавковский ҳам намойишчилар билан учрашиб, сунъий интеллектни тартибга солиш бўйича ишлар олиб борилаётганини билдирган.
Изоҳлар 0
…