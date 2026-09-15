Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқарди
Хитойнинг хусусий аэрокосмик компанияси ЛандСпасе ўзининг Жуқуе-2 номли модернизированная ракета-ташувчисини навбатдаги муваффақиятли парвозга атайин учирди. ixbt.com маълумотига кўра, 15 сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 14:26 да Дунфейн тижорий космик майдончасидан амалга оширилган мазкур старт чоғида бир йўла ўнта сунъий йўлдош орбитага муваффақиятли олиб чиқилди. Ушбу муҳим қадам Хитой тижорий космонавтикаси учун йирик интернет-гуруҳларни оммавий шакллантириш йўлидаги янги босқични очиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Барча учирилган космик аппаратлар ўзларининг белгиланган орбитасини эгаллаб, кенг полосали сунъий йўлдош тармоғини яратишга қаратилган Қианфан тизимининг 19-қутб гуруҳига қўшилди. Мазкур парвоз Жуқуе-2 оиласидаги тўққизинчи муваффақиятли уриниш бўлди. Бироқ, бу сафарги мисол тарихимизда илк бор ракетанинг йирик интернет-гуруҳлашув сунъий йўлдошларини оммавий равишда жойлаштириш учун фойдаланилгани билан аҳамиятлидир.
Метан технологиясининг устунлиги ва тарихий аҳамиятиЖуқуе-2 ракетасининг энг асосий технологик хусусияти шундаки, у суюқ ёқилғида ишлайдиган двигателлар, аниқроғи, метан ва кислород аралашмаси билан ҳаракатланади. Айнан шу ракета 2023 йилда дунёда биринчи бўлиб метан энергетик қурилмаси ёрдамида орбитага муваффақиятли чиққан ва шу тариқа қатор америкалик рақобатчи лойиҳаларини ортда қолдирган эди.
Ҳозирги кунда ЛандСпасе компанияси модернизация қилинган Жуқуе-2 ракетасини босқичма-босқич мунтазам тижорий эксплуатация режимига ўтказмоқда. Бу эса Хитойнинг космик хизматлар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга ҳамда глобал миқёсдаги рақобатда илғор ўринларни эгаллашига замин яратмоқда.
Келажакдаги режалар ва янги ишланмаларАсосий парвозлар билан бир қаторда, компания мутахассислари келажакда янада йирикроқ бўлган Жуқуе-3 ракетасини яратиш устида жадал иш олиб бормоқдалар. Янги лойиҳа қисман кўп марталик фойдаланишга мўлжалланган конструкцияга эга бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда Жуқуе-3 учун биринчи босқични қайтариш ва уни такроран ишлатиш технологияларини синовдан ўтказиш жараёнлари бошлаб юборилган. Ушбу инновацияларнинг ҳаётга татбиқ этилиши келгусида космик парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтириш ҳамда йирик сунъий йўлдош гуруҳларини жойлаштириш учун зарур бўлган учишлар частотасини ошириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…