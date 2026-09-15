Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқарди

·0·Техно
Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқарди

Хитойнинг хусусий аэрокосмик компанияси ЛандСпасе ўзининг Жуқуе-2 номли модернизированная ракета-ташувчисини навбатдаги муваффақиятли парвозга атайин учирди. ixbt.com маълумотига кўра, 15 сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 14:26 да Дунфейн тижорий космик майдончасидан амалга оширилган мазкур старт чоғида бир йўла ўнта сунъий йўлдош орбитага муваффақиятли олиб чиқилди. Ушбу муҳим қадам Хитой тижорий космонавтикаси учун йирик интернет-гуруҳларни оммавий шакллантириш йўлидаги янги босқични очиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Барча учирилган космик аппаратлар ўзларининг белгиланган орбитасини эгаллаб, кенг полосали сунъий йўлдош тармоғини яратишга қаратилган Қианфан тизимининг 19-қутб гуруҳига қўшилди. Мазкур парвоз Жуқуе-2 оиласидаги тўққизинчи муваффақиятли уриниш бўлди. Бироқ, бу сафарги мисол тарихимизда илк бор ракетанинг йирик интернет-гуруҳлашув сунъий йўлдошларини оммавий равишда жойлаштириш учун фойдаланилгани билан аҳамиятлидир.

Метан технологиясининг устунлиги ва тарихий аҳамияти

Жуқуе-2 ракетасининг энг асосий технологик хусусияти шундаки, у суюқ ёқилғида ишлайдиган двигателлар, аниқроғи, метан ва кислород аралашмаси билан ҳаракатланади. Айнан шу ракета 2023 йилда дунёда биринчи бўлиб метан энергетик қурилмаси ёрдамида орбитага муваффақиятли чиққан ва шу тариқа қатор америкалик рақобатчи лойиҳаларини ортда қолдирган эди.

Ҳозирги кунда ЛандСпасе компанияси модернизация қилинган Жуқуе-2 ракетасини босқичма-босқич мунтазам тижорий эксплуатация режимига ўтказмоқда. Бу эса Хитойнинг космик хизматлар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашга ҳамда глобал миқёсдаги рақобатда илғор ўринларни эгаллашига замин яратмоқда.

Келажакдаги режалар ва янги ишланмалар

Асосий парвозлар билан бир қаторда, компания мутахассислари келажакда янада йирикроқ бўлган Жуқуе-3 ракетасини яратиш устида жадал иш олиб бормоқдалар. Янги лойиҳа қисман кўп марталик фойдаланишга мўлжалланган конструкцияга эга бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда Жуқуе-3 учун биринчи босқични қайтариш ва уни такроран ишлатиш технологияларини синовдан ўтказиш жараёнлари бошлаб юборилган. Ушбу инновацияларнинг ҳаётга татбиқ этилиши келгусида космик парвозлар таннархини сезиларли даражада пасайтириш ҳамда йирик сунъий йўлдош гуруҳларини жойлаштириш учун зарур бўлган учишлар частотасини ошириш имконини беради.

Жуқуе-2ЛандСпасеМетан ракетасиҚианфанКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиБугун, 13:21Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиБугун, 12:54Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиXiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиБугун, 11:53Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52АҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиАҚШ космосни назорат қилиш учун орбитал қуролга эга эканини айтдиБугун, 10:22Янги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиЯнги iPhone Дуо экранидаги ноодатий муаммо фош этилдиБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади