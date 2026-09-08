Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари

·51·Маданият
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари

Ўзбек санъатида кўплаб хонанда ва ижодкорлар ўз исм-фамилияси эмас, балки мухлислар яхши таниган тахаллуслари билан машҳур. Айрим ҳолларда эса санъаткорнинг ҳақиқий исми унинг саҳнадаги номидан бутунлай фарқ қилади.

Қуйида машҳур тахаллуслари ортида қандай исмлар яширингани ҳақида маълумот берамиз.

Имрон — Ойбек Тўхтаев

Хонанда Имроннинг асл исми — Ойбек Тўхтаев. У 1990 йил 5 май куни Бухоро вилоятининг Когон туманида зиёли оилада туғилган. Санъаткор “Ёмон қиз”, “Даво истаб”, “Дугонангдан асра мени” ва “Сендан зўри йўқ” каби қўшиқлари билан танилган.

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари

Дилсўз — Гўзал Жуманиёзова

Дилсўз тахаллуси билан ижод қилувчи хонанданинг асл исми — Гўзал Жуманиёзова. У 1989 йил 8 май куни Навоий шаҳрида таваллуд топган. Хонанда “Бегим”, “Юрак”, “Уйланасизми, йўқми”, “Отажон” ва “Бахт тиланг” каби қўшиқлари билан мухлислар меҳрини қозонган.

Jigarrang bantli shlyapa va ipak ro'mol kiygan ayol yon tomonga qarab turibdi.

Каниза — Шаҳризода Аҳмедова

Кўпчиликка Каниза номи билан таниш бўлган хонанданинг асл исми — Шаҳризода Аҳмедова. У 1985 йил 28 апрель куни Қўқон шаҳрида зиёлилар оиласида туғилган.

Каниза санъатдаги фаолиятини 2006 йилда “Жанона” гуруҳи таркибида бошлаган. 2007 йилдан эса яккахон ижод қила бошлаган. Хонанда саҳна номини бувиси Канизахоннинг исмидан олган. Хонанда “Малина”, “Лилла”, “Биё-биё”, “Ҳали-ҳали” ва “Куйдирганим” каби қўшиқлари билан машҳурликка эришган.

Pushti rangli libosdagi ayol sochlarini ushlab, qoyalar fonida turibdi.

Мустафо — Зоҳид Юсупов

Мустафо тахаллуси билан машҳур бўлган хонанданинг асл исми — Зоҳид Юсупов. У 1984 йил 23 сентябрь куни Тошкент шаҳрида туғилган.

Санъаткор “Қироличам”, “Бир олма”, “Аразчи хоним”, “Кечир”, “Лейли” ва “Чорсу” каби қўшиқлари орқали танилган.

Koʻzoynak taqqan, soqolli va oq pidjak kiygan erkak portreti.

Паризода — Дилноза Сафарова

Рақс санъатида Паризода номи билан танилган санъаткорнинг асл исми — Дилноза Сафарова. У 1987 йил 10 сентябрь куни санъатга алоқаси бўлмаган оилада дунёга келган.

Раққоса ижодий фаолияти билан бир қаторда оиласига ҳам вақт ажратиб келади. Айни пайтда у икки қиз ва бир ўғилнинг онаси.

Sariq lolalar ushlagan, ochiq rangli libosdagi qora sochli ayol.

Сиз уларнинг асл исмларини билармидингиз? Яна қайси санъаткорнинг тахаллуси ортидаги ҳақиқий исмини биласиз? Изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Бугун, 16:00Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Бугун, 15:44Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиБугун, 12:50Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Бугун, 12:36“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)Кеча, 21:45«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...06.09, 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди