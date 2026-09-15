Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортди

·6·Дунё
Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортди

15 сентябрь куни Сеул аҳолиси осмонида ноодатий манзарага гувоҳ бўлди. Жанубий Корея пойтахти узра Ўзбекистон байроғи рангларидаги дирижабль парвоз қилди. Мовий, оқ ва яшил ранглар уйғунлиги мегаполис осмонида ўзига хос кўриниш ҳосил қилди.

Дирижаблнинг Сеул осмонида пайдо бўлиши Ўзбекистон Президентининг Жанубий Кореяга давлат ташрифи арафасига тўғри келди.

Мазкур рамзий ташаббус орқали Сеул аҳолиси ва шаҳарга ташриф буюрган хорижликларга Ўзбекистонни яна бир бор танитиш, мамлакатнинг миллий қадриятлари ва давлат рамзларини намойиш этиш мақсад қилинган.

Сеул осмонидаги Ўзбекистон байроғи икки мамлакат ўртасидаги дўстона алоқаларнинг рамзий ифодасига айланди. Сеул дунёнинг энг йирик ва технологик жиҳатдан ривожланган шаҳарларидан бири ҳисобланади. Ана шундай замонавий мегаполис осмонида Ўзбекистон байроғи рангларининг намоён бўлиши эътиборли манзарага айланди.

Бу ташаббус икки давлат ўртасидаги муносабатлар янги ва истиқболли босқичга кўтарилаётганини ифодаловчи рамзий қадам сифатида баҳоланмоқда.

Ўзбекистон президентиСеулдирижаблЎзбекистон-Жанубий Корея муносабатлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиБугун, 13:45Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Бугун, 13:38Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 13:26Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?Бугун, 13:23Эрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаЭрон инкор этиб бўлмас зарба ҳақида эълон қилди, Пентагон эса баёнотни рад этмоқдаБугун, 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди