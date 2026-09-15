Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Pentagon ўз қўшинларини ҳимоя қилиш учун орбитал назорат қуролларига эга эканини расман тан олди.
- Бу, АҚШ Президенти Доналд Трамп томонидан эълон қилинган ва қиймати 175 миллиард долларга баҳоланаётган «Олтин гумбаз» ракетага қарши мудофаа тизимининг коинот сегменти билан боғлиқ.
- Мазкур тизимнинг илк йирик синовлари 2028 йилнинг охирига мўлжалланган.
- Ушбу ривожланиш коинотнинг ҳарбий майдонга айланиши ва янги қуролланиш пойгасини бошлаб бериши мумкин.
Глобал ҳарбий рақобат ва қуролланиш пойгаси ер сатҳидан ошиб, очиқ коинот кенгликларига расман кўчиб ўтди. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари (ВВС) вазири Трой Мейнк Ҳаво ва космик кучлар ассоциациясига йўллаган мурожаатида Пентагон ўз қўшинларини душман таҳдидларидан ҳимоя қилиш учун етарли миқдордаги коинот назорати қуролларига эга эканини очиқ маълум қилди. «Politico» нашри хабарига кўра, расмий Вашингтон орбитадаги ушбу махсус тизимлар орқали ҳар қандай рақиб ҳужумини фазонинг ўзидаёқ бартараф этиш қудратига эга бўлиб улгурган. Мазкур баёнот АҚШ Президенти Дональд Трамп томонидан эълон қилинган ва умумий қиймати қарийб 175 миллиард долларга баҳоланаётган гигант «Олтин гумбаз» (Golden Dome) ракетага қарши мудофаа тизими доирасидаги коинот сегменти билан чамбарчас боғлиқ.
Кўп поғонали ушбу мудофаа қалқони ер, денгиз ва орбитал қуролларни ўз ичига олиб, Трампнинг иккинчи президентлик муддати якунига қадар тўлиқ ишга туширилиши кўзда тутилган. «CNN» телеканалининг хабар беришича эса, мазкур супертизимнинг илк йирик синовлари 2028 йилнинг охирига мўлжалланмоқда. Хўш, Пентагоннинг «орбитал қуроли» аслида қандай ишлайди, 175 миллиард долларлик «Олтин гумбаз» лойиҳаси кимга қарши қаратилган ва фазодаги янги уруш хавфи дунё хавфсизлигини қандай ўзгартиради?
«Орбитада назорат қуроли бор»: Трой Мейнкнинг сенсацион баёноти
АҚШ ҳарбий раҳбариятининг коинотдаги мудофаа имкониятлари ҳақидаги баёноти тафсилоти:
Орбитал ҳимоя тизимлари мавжудлиги: Трой Мейнк АҚШ Ҳаво ва космик кучлари ассоциацияси минбаридан туриб: «Эндиликда АҚШ орбитада ўз қуролли кучларини душманлардан ҳимоя қилишга қодир коинот назорати қуролига эга», — дея расман эълон қилди;
Етарли арсенал: Пентагон фазодаги сунъий йўлдошлар ва ҳарбий орбитал модуллар ердаги қўшинларни ҳар қандай ракета ёки космик зарбалардан муҳофаза қилиш учун етарли ҳажмда жойлаштирилганини таъкидлади;
Стратегик бурилиш: Ушбу расмий тан олиш АҚШнинг фазони фақат разведка ва алоқа майдони эмас, балки фаол ҳарбий ҳимоя ва жанговар ҳудуд деб қабул қила бошлаганини тасдиқлайди.
175 миллиард долларлик «Олтин гумбаз»: Дональд Трампнинг суперқалқони
АҚШнинг келажакдаги мудофаа архитектураси:
Тарихий мегалойиҳа: АҚШ Президенти Дональд Трамп мамлакат ракетага қарши мудофаасини янги даражага олиб чиқувчи «Олтин гумбаз» тизимининг умумий архитектураси тасдиқланганини ва лойиҳа қиймати 175 миллиард долларни ташкил этишини маълум қилган;
Уч поғонали тўсиқ: «Олтин гумбаз» қуруқликдаги базалар, денгиздаги ҳарбий кемалар ва очиқ коинотдаги орбитал қуроллар кластерини ягона бошқарув марказига бирлаштиради;
Иккинчи муддат якунигача топшириқ: Президент Трамп ушбу тизимни ўзининг иккинчи президентлик муддати тугагунга қадар тўлиқ жанговар навбатчиликка қўйишни қатъий талаб қилмоқда;
2028 йилги йирик синов: «CNN» манбаларининг очиқлашича, тизимнинг барча бўғинлари иштирокидаги илк глобал амалий синовлар 2028 йилнинг якунида ўтказилиши режалаштирилган.
Космик қуролланиш пойгаси: Янги жаҳон уруши хавфими?
Орбитадаги янги технологиялар ва геосиёсий тўқнашув таҳлили:
Сунъий йўлдошлар уруши: Фазодаги лазерлар, кинетик қуроллар ва радиоэлектрон уруш тизимлари рақиб давлатларнинг гипертовушли ракеталарини коинотнинг ўзидаёқ йўқ қилишга ихтисослашган;
Россия ва Хитойга жавоб: Вашингтоннинг коинотга бундай миқёсда инвестиция киритиши Пекин ва Москванинг гипертовушли қуроллари ҳамда фазовий дастурларига нисбатан бевосита жавоб чораси сифатида баҳоланмоқда;
Коинот бўйича халқаро шартномалар тақдири: Орбитага қурол жойлаштиришнинг кенгайиши 1967 йилги Коинот тўғрисидаги фундаментал шартнома қоидаларини шубҳа остига қўйиб, фазони янги ҳарбий тўқнашув полигонига айлантириш хавфини туғдирмоқда.
АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари раҳбарининг мазкур чиқиши ва 175 миллиард долларлик лойиҳанинг жадаллашуви инсоният XXI асрда ердан ташқаридаги қуролланишнинг янги ва хатарли даврига қадам қўйганидан далолат беради.
Сизнингча, коинотга орбитал қуролларнинг жойлаштирилиши ва 175 миллиард долларлик «Олтин гумбаз» лойиҳаси дунё хавфсизлигини кафолатлайдими ёки аксинча, фазода янги глобал уруш хавфини янада кучайтирадими? Очиқ коинотнинг ҳарбий полигонга айланиши инсоният учун қандай оқибатларга олиб келиши мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий илм-фан ҳамда коинот технологияларига оид ушбу эксклюзив мақолани барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…