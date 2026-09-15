Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?

·23·Дунё
Пентагон орбитал ҳужум тизимларига эга эканини тан олди: «Олтин гумбаз» қачон ишга тушади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Pentagon ўз қўшинларини ҳимоя қилиш учун орбитал назорат қуролларига эга эканини расман тан олди.
  • Бу, АҚШ Президенти Доналд Трамп томонидан эълон қилинган ва қиймати 175 миллиард долларга баҳоланаётган «Олтин гумбаз» ракетага қарши мудофаа тизимининг коинот сегменти билан боғлиқ.
  • Мазкур тизимнинг илк йирик синовлари 2028 йилнинг охирига мўлжалланган.
  • Ушбу ривожланиш коинотнинг ҳарбий майдонга айланиши ва янги қуролланиш пойгасини бошлаб бериши мумкин.

Глобал ҳарбий рақобат ва қуролланиш пойгаси ер сатҳидан ошиб, очиқ коинот кенгликларига расман кўчиб ўтди. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари (ВВС) вазири Трой Мейнк Ҳаво ва космик кучлар ассоциациясига йўллаган мурожаатида Пентагон ўз қўшинларини душман таҳдидларидан ҳимоя қилиш учун етарли миқдордаги коинот назорати қуролларига эга эканини очиқ маълум қилди. «Politico» нашри хабарига кўра, расмий Вашингтон орбитадаги ушбу махсус тизимлар орқали ҳар қандай рақиб ҳужумини фазонинг ўзидаёқ бартараф этиш қудратига эга бўлиб улгурган. Мазкур баёнот АҚШ Президенти Дональд Трамп томонидан эълон қилинган ва умумий қиймати қарийб 175 миллиард долларга баҳоланаётган гигант «Олтин гумбаз» (Golden Dome) ракетага қарши мудофаа тизими доирасидаги коинот сегменти билан чамбарчас боғлиқ.

Кўп поғонали ушбу мудофаа қалқони ер, денгиз ва орбитал қуролларни ўз ичига олиб, Трампнинг иккинчи президентлик муддати якунига қадар тўлиқ ишга туширилиши кўзда тутилган. «CNN» телеканалининг хабар беришича эса, мазкур супертизимнинг илк йирик синовлари 2028 йилнинг охирига мўлжалланмоқда. Хўш, Пентагоннинг «орбитал қуроли» аслида қандай ишлайди, 175 миллиард долларлик «Олтин гумбаз» лойиҳаси кимга қарши қаратилган ва фазодаги янги уруш хавфи дунё хавфсизлигини қандай ўзгартиради?

«Орбитада назорат қуроли бор»: Трой Мейнкнинг сенсацион баёноти

АҚШ ҳарбий раҳбариятининг коинотдаги мудофаа имкониятлари ҳақидаги баёноти тафсилоти:

  • Орбитал ҳимоя тизимлари мавжудлиги: Трой Мейнк АҚШ Ҳаво ва космик кучлари ассоциацияси минбаридан туриб: «Эндиликда АҚШ орбитада ўз қуролли кучларини душманлардан ҳимоя қилишга қодир коинот назорати қуролига эга», — дея расман эълон қилди;

  • Етарли арсенал: Пентагон фазодаги сунъий йўлдошлар ва ҳарбий орбитал модуллар ердаги қўшинларни ҳар қандай ракета ёки космик зарбалардан муҳофаза қилиш учун етарли ҳажмда жойлаштирилганини таъкидлади;

  • Стратегик бурилиш: Ушбу расмий тан олиш АҚШнинг фазони фақат разведка ва алоқа майдони эмас, балки фаол ҳарбий ҳимоя ва жанговар ҳудуд деб қабул қила бошлаганини тасдиқлайди.

175 миллиард долларлик «Олтин гумбаз»: Дональд Трампнинг суперқалқони

АҚШнинг келажакдаги мудофаа архитектураси:

  • Тарихий мегалойиҳа: АҚШ Президенти Дональд Трамп мамлакат ракетага қарши мудофаасини янги даражага олиб чиқувчи «Олтин гумбаз» тизимининг умумий архитектураси тасдиқланганини ва лойиҳа қиймати 175 миллиард долларни ташкил этишини маълум қилган;

  • Уч поғонали тўсиқ: «Олтин гумбаз» қуруқликдаги базалар, денгиздаги ҳарбий кемалар ва очиқ коинотдаги орбитал қуроллар кластерини ягона бошқарув марказига бирлаштиради;

  • Иккинчи муддат якунигача топшириқ: Президент Трамп ушбу тизимни ўзининг иккинчи президентлик муддати тугагунга қадар тўлиқ жанговар навбатчиликка қўйишни қатъий талаб қилмоқда;

  • 2028 йилги йирик синов: «CNN» манбаларининг очиқлашича, тизимнинг барча бўғинлари иштирокидаги илк глобал амалий синовлар 2028 йилнинг якунида ўтказилиши режалаштирилган.

Космик қуролланиш пойгаси: Янги жаҳон уруши хавфими?

Орбитадаги янги технологиялар ва геосиёсий тўқнашув таҳлили:

  • Сунъий йўлдошлар уруши: Фазодаги лазерлар, кинетик қуроллар ва радиоэлектрон уруш тизимлари рақиб давлатларнинг гипертовушли ракеталарини коинотнинг ўзидаёқ йўқ қилишга ихтисослашган;

  • Россия ва Хитойга жавоб: Вашингтоннинг коинотга бундай миқёсда инвестиция киритиши Пекин ва Москванинг гипертовушли қуроллари ҳамда фазовий дастурларига нисбатан бевосита жавоб чораси сифатида баҳоланмоқда;

  • Коинот бўйича халқаро шартномалар тақдири: Орбитага қурол жойлаштиришнинг кенгайиши 1967 йилги Коинот тўғрисидаги фундаментал шартнома қоидаларини шубҳа остига қўйиб, фазони янги ҳарбий тўқнашув полигонига айлантириш хавфини туғдирмоқда.

АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари раҳбарининг мазкур чиқиши ва 175 миллиард долларлик лойиҳанинг жадаллашуви инсоният XXI асрда ердан ташқаридаги қуролланишнинг янги ва хатарли даврига қадам қўйганидан далолат беради.

Сизнингча, коинотга орбитал қуролларнинг жойлаштирилиши ва 175 миллиард долларлик «Олтин гумбаз» лойиҳаси дунё хавфсизлигини кафолатлайдими ёки аксинча, фазода янги глобал уруш хавфини янада кучайтирадими? Очиқ коинотнинг ҳарбий полигонга айланиши инсоният учун қандай оқибатларга олиб келиши мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий илм-фан ҳамда коинот технологияларига оид ушбу эксклюзив мақолани барча дўстларингизга улашинг!

Олтин гумбазПентагонТрой МейнкКосмик қуроллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқландиБугун, 13:55Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49Сеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиСеул осмонида Ўзбекистон байроғи: кутилмаган манзара барчанинг эътиборини тортдиБугун, 13:49Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиБугун, 13:45Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Варшавада роботлар намойишга чиқди (видео)Бугун, 13:38Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Астанада блогер билан рақсга тушган икки туристик полиция ходимаси ишдан бўшатилди (видео)Бугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди