«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди
Англияда кубок баҳсларининг навбатдаги кескин ва голларга бой оқшоми якунланди. Лига кубогининг марказий қарама-қаршиликларида Англия Премьер-лигасининг икки гранди — «Ливерпуль» ҳамда «Арсенал» кейинги босқич масаласини ишончли ҳал қилди. «Энфилд»да кечган марказий тўқнашувда мерсисайдликлар Лондоннинг «Тоттенҳэм» клубини қабул қилиб, 3:1 ҳисобида таслим этди. Алексис Макаллистер, Коди Гакпо ҳамда захирадан тушган Доминик Собослаининг голлари мерсисайдликларга ғалаба келтирди, меҳмонлар сафида эса Конор Галлаҳернинг ягона жавоб тўпи «шпорлар»ни мағлубиятдан қутқариб қола олмади.
Бир вақтнинг ўзида Микель Артета шогирдлари «Ипсвич» майдонида чинакам голлар шоусини уюштириб, 4:2 ҳисобидаги йирик ғалабани илиб кетди. Айниқса, «канонирлар» сафида ёш истеъдод Макс Доуманнинг дубли (7' ва 47-дақиқалар), Нони Мадуэке ва Микель Меринонинг голлари учрашув тақдирини ҳал қилди. Иккала гранд ҳам қайдномада катта ротацияни амалга ошириб, мутасаддилар ва мухлисларни ҳайратга солган янги номларни синовдан ўтказди. Хўш, «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни қайси заиф нуқтасидан жазолади, ёш Доуман «Арсенал»да қандай сенсация кўрсатди ва Лига кубогида қайси жамоалар бош совринга асосий даъвогар бўлиб қолмоқда?
«Энфилд»да «Тоттенҳэм» тор-мор этилди: 3:1 ва Собослаининг ҳал қилувчи нуқтаси
Ливерпулда кечган шиддатли тўқнашувнинг энг қайноқ лаҳзалари:
21-дақиқа — Макаллистердан тезкор зарба: Аргентиналик яримҳимоячи Алексис Макаллистер биринчи бўлим ўрталарида мувозанатни бузиб, «Ливерпуль»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
54-дақиқа — Гакподан совуққон якун: Танаффусдан қайтган мерсисайдликлар ҳужумни кучайтирди ва Коди Гакпо ҳисобни икки баробарга оширди (2:0);
69-дақиқа — Галлаҳердан интрига: «Тоттенҳэм» сафида Конор Галлаҳер гол уриб фарқни қисқартирди ва баҳсга вақтинчалик кескинлик олиб кирди (2:1);
90+1-дақиқа — Собослаидан чиройли нуқта: 62-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Доминик Собослаи қўшиб берилган дақиқаларда рақиб тўрини силкитиб, лондонликларнинг барча умидларини чиппакка чиқарди (3:1).
«Ипсвич» майдонидаги 6 та голли томоша: Доумандан супер дубль
«Арсенал»нинг меҳмондаги шиддатли ҳужумкор ўйини тафсилотлари:
7 ва 47-дақиқалар — Доуман бенефиси: «Тўпчилар»нинг ёш истеъдоди Доуман ҳар иккала бўлим бошида аниқ ҳаракат қилиб, дублни расмийлаштирди ва ўйин қаҳрамонига айланди;
Мадуэке ва Меринодан шедеврлар: Нони Мадуэке (16-дақиқа) ва Микель Мерино (58-дақиқа) урган голлар эвазига меҳмонлар рақиб устидан тўлиқ устунликни ўрнатди;
Мезбонларнинг қаршилиги: «Ипсвич» сафида Меҳмети (62') ва Акпом (90+1') томонидан киритилган голлар фақат ҳисобни бироз юмшатишга хизмат қилди, холос (2:4);
Янги номлар интеграцияси: Ҳар икки жамоа таркибида Кепа Арризабалага, Виктор Гокереш, Бруно Гимараэс ва Мартин Субименди каби юқори савияли ўйинчиларнинг майдонга тушиши «канонирлар»нинг захира кучини ҳам яққол кўрсатди.
Грандларнинг кубок пойдевори: Икки хил тақдир
Англия Лига кубогидаги кейинги босқич манзараси:
«Ливерпуль» ва «Арсенал» кейинги босқичда: Ҳар икки даъвогар Англиянинг энг оғир графикли кузги мавсумида ротацияга қарамай ғалабаларни нақд қилиб, соврин сари дадил юришни давом эттирмоқда;
«Тоттенҳэм» яна совринсиз қоладими?: Мусобақадан эрта чиқиб кетган «шпорлар» учун бу мавсумдаги биринчи соврин имконияти бой берилди ва жамоа ичидаги босим янада кучайди;
Мураббийлар ротацияси иш берди: Ёшларни асосий таркибга жалб этиш орқали ҳар икки жамоа устози ҳам таркибнинг жанговар руҳини мустаҳкамлаб олди.
«Ливерпуль» ва «Арсенал»нинг ушбу ишончли ғалабалари Англия кубок баҳсларида жорий мавсумда кураш ҳар қачонгидан ҳам шиддатли ва муросасиз кечишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Ливерпуль» ва «Арсенал»нинг кўрсатган кучли ўйини фонида, бу йил Англия Лига кубоги бош совринини қўлга киритишга қайси жамоа кўпроқ лойиқ? «Тоттенҳэм»нинг асосий рақибларидан бирига осонликча ютқазиб кубокни тарк этишига бош мураббийнинг тактикаси сабаб бўлдими ёки таркиб муаммоларими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия футболидаги ушбу голларга бой оқшом таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…