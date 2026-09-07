“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди

·30·Дунё
“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди

АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг ҳудудий ва геосиёсий даъволарини энди Ер сайёраси чегаралари билан чеклаб ўтирмасликка қарор қилди ва Ой ҳам америкаликларга тегишли эканини эълон қилди. Оқ уй раҳбари ўзига хос одатига кўра ушбу кутилмаган баёнотини ўзининг «Truth Social» ижтимоий тармоғи орқали жаҳон ҳамжамиятига етказди. У тармоққа Америка миллий байроғи қадалган Ернинг табиий йўлдоши суратини жойлаштириб, қисқагина «Ой бизники» дея изоҳ қолдирди.

«Truth Social»даги кутилмаган шов-шув ва жамоатчилик ҳайрати

Трампнинг коинотга қаратилган ушбу пости кенг муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Мақсадсиздек кўринган вақт: Тармоқ фойдаланувчилари ушбу пост нима сабабдан айнан ҳозир эълон қилинганига тушуна олишмаяпти — боиси сентябрь ойи бошида АҚШ астронавтикаси тарихида Ойга боғлиқ ҳеч қандай муҳим юбилей ёки фавқулодда ҳодиса рўй бермаган;

  • Коинот пойгасидаги сигнал: Экспертлар буни шунчаки пиар эмас, балки Ойни ўзлаштириш бўйича Хитой ва бошқа рақобатчи давлатлар билан кечаётган янги коинот пойгасида Вашингтоннинг устуворлигини кўрсатишга қаратилган психологик ишора деб баҳоламоқда;

  • Тармоқлар реакцияси: Сурат қисқа фурсат ичида минглаб изоҳлар ва улашишларга сабаб бўлиб, ҳазиллар ҳамда жиддий баҳслар тўлқинини юзага келтирди.

2030 йилгача ядровий реактор ва доимий база режаси

Кутилмаган баёнот ортида АҚШнинг жиддий ва стратегик коинот дастурлари ётибди:

  • Ойдаги ядровий форпост: Маълумки, Трамп маъмурияти Ойни ўзлаштириш бўйича кенг кўламли режаларни илгари сурмоқда. Унга кўра, АҚШ 2030 йилга бориб Ойда доимий база (форпост) яратишни ва уни узлуксиз энергия билан таъминлаш учун ядровий реактор ўрнатишни мақсад қилган;

  • Ресурслар учун кураш: Ойда мавжуд деб қаралаётган улкан сув музликлари ва келажак энергетикаси манбаи саналган ноёб Гелий-3 изотопи йирик давлатлар учун янги стратегик манфаат майдонига айланиб бормоқда.

Трамп номидаги Ой кратери? Ўз номини абадийлаштириш истаги

Оқ уй раҳбари космик амбицияларини ўз шахсияти билан боғламоқда:

  • Коинот тарихида қолиш нияти: АҚШ президенти Американинг Ой дастурига қўшаётган улкан ҳиссаси эвазига Ой тарихи саҳифаларидан абадий ўрин олишга тўлиқ ҳақли эканини билдирган;

  • Ойдаги ном: Трамп келажакда Ер йўлдошидаги бирор-бир географик объект, кратер ёки космик станция блокига шахсан ўз исми берилишидан умид қилмоқда;

  • Халқаро ҳуқуқдаги зиддият: Шуни таъкидлаш лозимки, БМТнинг 1967 йилдаги «Космос тўғрисида»ги халқаро шартномасига биноан, Ой ва бошқа самовий жисмлар инсониятнинг умумий мероси ҳисобланади ва ҳеч қайси давлат уларни ўз миллий мулки деб эълон қилишга ҳуқуқий асосга эга эмас.

Сизнингча, Ой ресурслари ва ҳудудларини ўзлаштириш бўйича кечаётган рақобат келажакда сайёралараро янги сиёсий низоларга сабаб бўладими ёки коинот бутун инсоният учун очиқ бўлиб қолиши керакми? Ойда чиндан ҳам «Трамп» номидаги кратер пайдо бўлиши мумкин деб ўйлайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиМайамида даҳшатли авиаҳалокат: “Amazon”нинг юк “Boeing”и йўлакдан чиқиб кетдиБугун, 10:15Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиБугун, 09:58Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиҲурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиБугун, 09:51Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Трампнинг куёви Кушнер ва Уиткофф Зеленский билан нималарни келишиб олди?Бугун, 09:107 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун, 08:41“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйди“Уларнинг ўз уйигача кириб, йўқ қиламиз!”: Моди Покистонга очиқ ультиматум қўйдиКеча, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди