“Ой энди бизники!”: Дональд Трамп янги ҳудудий даъво билан чиқди
АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг ҳудудий ва геосиёсий даъволарини энди Ер сайёраси чегаралари билан чеклаб ўтирмасликка қарор қилди ва Ой ҳам америкаликларга тегишли эканини эълон қилди. Оқ уй раҳбари ўзига хос одатига кўра ушбу кутилмаган баёнотини ўзининг «Truth Social» ижтимоий тармоғи орқали жаҳон ҳамжамиятига етказди. У тармоққа Америка миллий байроғи қадалган Ернинг табиий йўлдоши суратини жойлаштириб, қисқагина «Ой бизники» дея изоҳ қолдирди.
«Truth Social»даги кутилмаган шов-шув ва жамоатчилик ҳайрати
Трампнинг коинотга қаратилган ушбу пости кенг муҳокамаларга сабаб бўлди:
Мақсадсиздек кўринган вақт: Тармоқ фойдаланувчилари ушбу пост нима сабабдан айнан ҳозир эълон қилинганига тушуна олишмаяпти — боиси сентябрь ойи бошида АҚШ астронавтикаси тарихида Ойга боғлиқ ҳеч қандай муҳим юбилей ёки фавқулодда ҳодиса рўй бермаган;
Коинот пойгасидаги сигнал: Экспертлар буни шунчаки пиар эмас, балки Ойни ўзлаштириш бўйича Хитой ва бошқа рақобатчи давлатлар билан кечаётган янги коинот пойгасида Вашингтоннинг устуворлигини кўрсатишга қаратилган психологик ишора деб баҳоламоқда;
Тармоқлар реакцияси: Сурат қисқа фурсат ичида минглаб изоҳлар ва улашишларга сабаб бўлиб, ҳазиллар ҳамда жиддий баҳслар тўлқинини юзага келтирди.
2030 йилгача ядровий реактор ва доимий база режаси
Кутилмаган баёнот ортида АҚШнинг жиддий ва стратегик коинот дастурлари ётибди:
Ойдаги ядровий форпост: Маълумки, Трамп маъмурияти Ойни ўзлаштириш бўйича кенг кўламли режаларни илгари сурмоқда. Унга кўра, АҚШ 2030 йилга бориб Ойда доимий база (форпост) яратишни ва уни узлуксиз энергия билан таъминлаш учун ядровий реактор ўрнатишни мақсад қилган;
Ресурслар учун кураш: Ойда мавжуд деб қаралаётган улкан сув музликлари ва келажак энергетикаси манбаи саналган ноёб Гелий-3 изотопи йирик давлатлар учун янги стратегик манфаат майдонига айланиб бормоқда.
Трамп номидаги Ой кратери? Ўз номини абадийлаштириш истаги
Оқ уй раҳбари космик амбицияларини ўз шахсияти билан боғламоқда:
Коинот тарихида қолиш нияти: АҚШ президенти Американинг Ой дастурига қўшаётган улкан ҳиссаси эвазига Ой тарихи саҳифаларидан абадий ўрин олишга тўлиқ ҳақли эканини билдирган;
Ойдаги ном: Трамп келажакда Ер йўлдошидаги бирор-бир географик объект, кратер ёки космик станция блокига шахсан ўз исми берилишидан умид қилмоқда;
Халқаро ҳуқуқдаги зиддият: Шуни таъкидлаш лозимки, БМТнинг 1967 йилдаги «Космос тўғрисида»ги халқаро шартномасига биноан, Ой ва бошқа самовий жисмлар инсониятнинг умумий мероси ҳисобланади ва ҳеч қайси давлат уларни ўз миллий мулки деб эълон қилишга ҳуқуқий асосга эга эмас.
Сизнингча, Ой ресурслари ва ҳудудларини ўзлаштириш бўйича кечаётган рақобат келажакда сайёралараро янги сиёсий низоларга сабаб бўладими ёки коинот бутун инсоният учун очиқ бўлиб қолиши керакми? Ойда чиндан ҳам «Трамп» номидаги кратер пайдо бўлиши мумкин деб ўйлайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…