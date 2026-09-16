Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қаршининг «Насаф» жамоаси Осиё Чемпионлар Лигаси-2 мусобақасининг 1-турида Баҳрайнда «Ал-Халдия»га қарши ўйнайди.
- Бош мураббий Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги иссиқ ва нам иқлимни асосий қийинчилик деб атади, бироқ жамоа ғалаба билан старт олишга тайёр.
- Дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг таъкидлашича, «Насаф» фақат ғалаба мақсадида келган ва мухлисларни хурсанд қилиш учун бор кучини сарфлайди.
Ўзбекистоннинг амалдаги вице-чемпиони ва мамлакатнинг энг барқарор клубларидан бири — Қаршининг «Насаф» жамоаси халқаро майдондаги янги сафарини бошламоқда. Қаршиликлар Осиё Чемпионлар Лигаси-2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг 1-тури доирасида Баҳрайнда маҳаллий «Ал-Халдия» жамоасига қарши майдонга тушади. Учрашув олдидан ўтказилган расмий матбуот анжуманида «аждарлар» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев ҳамда миллий терма жамоа ва клубнинг асосий посбони Абдувоҳид Неъматов иштирок этиб, бўлажак шиддатли тўқнашув олдидан ўз режалари билан ўртоқлашди.
Журналистлар томонидан «Насаф»нинг Баҳрайндаги аввалги аламли хотираси — 2021 йилда «Ал-Муҳаррақ»қа қарши бой берилган ОФК Кубоги финали эслатилганда, тажрибали мутахассис ўша воқеа аллақачон тарихга айланганини, бу сафарги рақиб ва шароит мутлақо бошқача эканини қатъий таъкидлади. Шунингдек, Баҳрайндаги ҳаддан ташқари иссиқ ҳаво ва юқори намлик футболчилар учун асосий жисмоний синов бўлиши очиқланди. Дарвозабон Абдувоҳид Неъматов эса жамоа фақат ғалаба мақсадида келганини ва мухлисларни хурсанд қилиш учун майдонда бор кучларини беришларини билдирди.
Хўш, Рўзиқул Бердиев «Ал-Халдия»нинг хавфли легионерларига қарши қандай тактика тайёрлади, Баҳрайн иқлими қаршиликларга панд бермайдими ва «Насаф» янги турнирни ғалаба билан бошлай оладими?
«Ал-Муҳаррақ» билан финал тарихда қолди: Бердиевнинг жавоби
Матбуот анжуманида энг кўп муҳокама қилинган психологик жиҳатлар:
Тарихга айланган финал: Баҳрайн журналистларининг 2021 йилги финал ҳақидаги саволига Рўзиқул Бердиев вазминлик билан жавоб берди: «Унга анча вақт бўлди. "Ал-Муҳаррақ" билан финалда ўйнаганимиз ҳам тарихий воқеа эди. Финалгача етиб келишнинг ўзи биз учун ёмон натижа бўлмаган»;
Янги рақиб, янги мақсад: «Эртага "Ал-Муҳаррақ" эмас, "Ал-Халдия"га қарши тўп сурамиз. Бу жамоани синчковлик билан ўргандик. Улар тажрибали ва барқарор ўйин кўрсатишади. Эртанги натижа ўша финалдан мутлақо фарқ қилишига ишонаман», — деди бош мураббий;
Ғалабали старт режаси: Ҳар икки жамоа гуруҳ босқичини 3 очко билан бошлашга интилиши, бироқ «Насаф»нинг халқаро тажрибаси муҳим устунлик бериши айтиб ўтилди.
Даҳшатли иссиқ ва юқори намлик: «Аждарлар» об-ҳаво синовида
Баҳрайндаги ноқулай иқлим шароити ва унга мослашиш:
«Биринчи рақамли муаммо — иссиқлик»: Рўзиқул Бердиев Баҳрайндаги ҳаво ҳарорати жуда баландлиги ва намлик даражаси юқори эканини асосий қийинчилик сифатида очиқ тан олди;
Тенг шароитлар: Дарвозабон Абдувоҳид Неъматов об-ҳаво омилига тўхталиб: «Эртага иккала жамоа ҳам бир хил иссиқда ҳаракат қилади. Худо хоҳласа, боримизни бериб курашамиз ва юртимизга ғалаба билан қайтамиз», — дея руҳият юқори эканини таъкидлади;
Жисмоний тайёргарлик: «Насаф» устози футболчилар иқлим тўсиғини енгиб ўтишига ва 90 дақиқа давомида керакли темпни ушлаб тура олишига тўлиқ ишонишини билдирди.
«Ал-Халдия»нинг хавфли легионерлари: Қаршиликлар огоҳлантирилди
Рақибнинг ўйин услуби ва ҳимояга юклатилган вазифалар:
Таҳлил қилинган легионерлар: Мураббийлар штаби «Ал-Халдия»нинг кучли таркиби, айниқса, индивидуал маҳоратга эга бўлган чет эллик футболчилари ҳаракатларини видеотаҳлил орқали батафсил ўрганиб чиққан;
«Футболчиларимизда барча маълумот бор»: «Биз шогирдларимизга рақибнинг ҳар бир ўйинчиси бўйича аниқ кўрсатмалар бердик. Улар кимдан қандай хавф кутиш кераклигини яхши билишади», — деди Бердиев;
Дарвоза ишончли қўлларда: Сўнгги ўйинларда ажойиб сейвлари билан ажралиб турган Абдувоҳид Неъматовнинг ишончли ҳаракати Баҳрайндаги ўйинда «Насаф»нинг мудофаа пойдевори бўлиши кутилмоқда.
Рўзиқул Бердиев шогирдлари учун ушбу баҳс нафақат турнирдаги дастлабки очколарни қўлга киритиш, балки Баҳрайн заминидаги аламли хотираларни чиройли ғалаба билан ювиб ташлаш учун ажойиб имкониятдир.
Сизнингча, «Насаф» Баҳрайннинг даҳшатли иссиғи ва намлигига қарамай «Ал-Халдия» устидан ғалаба қозона оладими — қаршиликларнинг ОЧЛ-2 мусобақасидаги чемпионлик имкониятларини қандай баҳолайсиз? Абдувоҳид Неъматов сафардаги бу муҳим баҳсда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қола оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек клубларининг халқаро майдондаги ушбу муҳим қадами таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…