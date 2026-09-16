«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Болоня» клуби бош мураббийи Доменико Тедеско Италия А Сериясида атиги тўртта ўйин ўтказиб, истеъфога чиқарилди.
- Германиялик мутахассис қўл остида жамоа учта мағлубият ва бир дуранг қайд этиб, бирорта ҳам гол ура олмади.
- Мухлисларнинг норозилиги ва ҳужум инқирози раҳбариятнинг бундай кескин қарор қабул қилишига сабаб бўлди.
Италия А Сериясида янги мавсум эндигина старт олган бўлишига қарамай, биринчи шов-шувли ва муддатидан олдинги мураббий истеъфоси расман юз берди. Машҳур инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, «Болонья» клуби раҳбарияти жамоа бош мураббийи Доменико Тедескони эгаллаб турган лавозимидан озод этишга қарор қилган. 39 ёшли германиялик мутахассис жорий йилнинг 9 июнь куни катта умидлар билан клуб рулига тайинланган эди, бироқ унинг Италиядаги саргузашти ақл бовар қилмас даражада қисқа ва омадсиз кечди. Тедеско жамоа бошқарувида Италия чемпионатида атиги тўртта учрашув ўтказишга улгурди, холос.
Ушбу 4 та баҳсда «Болонья» бирорта ҳам ғалаба қозона олмади: учта мағлубият ва биргина дуранг. Энг даҳшатлиси, бой берилган ҳар учала тўқнашувда жамоа рақиблар дарвозасига бирорта ҳам гол ура олмади. Мухлисларнинг кескин норозилиги ва жамоа ичидаги ҳужум инқирози раҳбариятнинг сабр косасини тўлдирди. Хўш, аввалроқ «Фенербаҳче»ни бошқариб танилган мутахассис А Серияда нега бу қадар тез муваффақиятсизликка учради, «Болонья»нинг ҳужум чизиғини нима фалаж қилди ва клуб энди қайси мураббийга ишонч билдиради?
«4 ўйин, 0 ғалаба ва 0 гол»: Фалокатли старт статистикаси
Доменико Тедесконинг «Болонья»даги қисқа фаолияти рақамларда:
Июндаги тайинлов: Мутахассис жорий йилнинг 9 июнь санасида катта мақсадлар билан жамоа бошқарувини ўз қўлига олган эди;
Атиги 4 та учрашув: Мураббий янги мавсумда А Серия доирасида бор-йўғи 4 та ўйинда жамоани майдонга олиб тушди;
Ҳужумнинг тўлиқ инқирози: Ўтказилган тўртта баҳснинг учтасида жамоа рақибларига имкониятни бой берди ва бу ўйинларнинг ҳеч бирида ҳатто битта ҳам гол ура олмади;
Ягона очко: Тедеско қўл остида клуб фақат бир марта дуранг қайд этиб, 1 очко жамғариш билан кифояланди.
«Фенербаҳче»дан кейинги қисқа бекат: Тедеско қаерда хато қилди?
Германиялик мураббийнинг тактик муваффақиятсизлиги сабаблари:
Туркиядаги фаолият: «Болонья»га келгунга қадар Тедеско Туркия гранди бўлмиш «Фенербаҳче» клубини бошқариб, яхшигина тажриба тўплаган эди;
Италия футболининг талаби: Мураббий илгари сурган тактик чизмалар ва юқори прессинг А Сериянинг мустаҳкам ва тартибли мудофаасига қарши мутлақо самарасиз бўлиб чиқди;
Кийиниш хонасидаги босим: Тезкор натижа кўрсата олмаслик ва голлар тақчиллиги футболчилар орасида мураббий ғояларига бўлган ишончнинг сўнишига олиб келди.
Раҳбариятнинг кескин қарори: Янги қутқарувчи ким бўлади?
Клубдаги вазият ва кутилаётган қадамлар:
Инсайдер тасдиғи: Фабрицио Романонинг маълум қилишича, клуб раҳбарияти вазият янада чуқурлашиб, жамоа турнир жадвали тубига чўкиб кетмасидан олдин истеъфо қарорини чиқарди;
Мухлислар талаби: «Болонья» тифозилари ҳужумкор ва голсиз ўйинларга кескин норозилик билдириб, тезкор ўзгаришларни талаб қилиб чиққан эди;
Келгуси режалар: Клуб зудлик билан Италия футболини ич-ичидан яхши биладиган тажрибали янги мутахассис билан музокараларни бошлайди.
Доменико Тедесконинг ушбу кутилмаган ва чақмоқдек тез рўй берган истеъфоси А Серияда ҳатто номдор мураббийларга ҳам вақт берилмаслиги ва фақат натижа ҳамма нарсани белгилаб беришини кўрсатди.
Сизнингча, «Болонья» раҳбарияти Доменико Тедескони атиги тўртта ўйиндан сўнг истеъфога чиқариб шошмадими ёки учта ўйинда бирорта ҳам гол уролмаган мураббийни дарҳол ҳайдаш энг тўғри қарор эдими? «Фенербаҳче»да тажриба орттирган Тедеско нега Италия чемпионати муҳитига мослаша олмади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболидаги энг қайноқ истеъфо таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…