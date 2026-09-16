«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди

·38·Спорт
«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Болоня» клуби бош мураббийи Доменико Тедеско Италия А Сериясида атиги тўртта ўйин ўтказиб, истеъфога чиқарилди.
  • Германиялик мутахассис қўл остида жамоа учта мағлубият ва бир дуранг қайд этиб, бирорта ҳам гол ура олмади.
  • Мухлисларнинг норозилиги ва ҳужум инқирози раҳбариятнинг бундай кескин қарор қабул қилишига сабаб бўлди.

Италия А Сериясида янги мавсум эндигина старт олган бўлишига қарамай, биринчи шов-шувли ва муддатидан олдинги мураббий истеъфоси расман юз берди. Машҳур инсайдер Фабрицио Романонинг хабар беришича, «Болонья» клуби раҳбарияти жамоа бош мураббийи Доменико Тедескони эгаллаб турган лавозимидан озод этишга қарор қилган. 39 ёшли германиялик мутахассис жорий йилнинг 9 июнь куни катта умидлар билан клуб рулига тайинланган эди, бироқ унинг Италиядаги саргузашти ақл бовар қилмас даражада қисқа ва омадсиз кечди. Тедеско жамоа бошқарувида Италия чемпионатида атиги тўртта учрашув ўтказишга улгурди, холос.

Ушбу 4 та баҳсда «Болонья» бирорта ҳам ғалаба қозона олмади: учта мағлубият ва биргина дуранг. Энг даҳшатлиси, бой берилган ҳар учала тўқнашувда жамоа рақиблар дарвозасига бирорта ҳам гол ура олмади. Мухлисларнинг кескин норозилиги ва жамоа ичидаги ҳужум инқирози раҳбариятнинг сабр косасини тўлдирди. Хўш, аввалроқ «Фенербаҳче»ни бошқариб танилган мутахассис А Серияда нега бу қадар тез муваффақиятсизликка учради, «Болонья»нинг ҳужум чизиғини нима фалаж қилди ва клуб энди қайси мураббийга ишонч билдиради?

«4 ўйин, 0 ғалаба ва 0 гол»: Фалокатли старт статистикаси

Доменико Тедесконинг «Болонья»даги қисқа фаолияти рақамларда:

  • Июндаги тайинлов: Мутахассис жорий йилнинг 9 июнь санасида катта мақсадлар билан жамоа бошқарувини ўз қўлига олган эди;

  • Атиги 4 та учрашув: Мураббий янги мавсумда А Серия доирасида бор-йўғи 4 та ўйинда жамоани майдонга олиб тушди;

  • Ҳужумнинг тўлиқ инқирози: Ўтказилган тўртта баҳснинг учтасида жамоа рақибларига имкониятни бой берди ва бу ўйинларнинг ҳеч бирида ҳатто битта ҳам гол ура олмади;

  • Ягона очко: Тедеско қўл остида клуб фақат бир марта дуранг қайд этиб, 1 очко жамғариш билан кифояланди.

«Фенербаҳче»дан кейинги қисқа бекат: Тедеско қаерда хато қилди?

Германиялик мураббийнинг тактик муваффақиятсизлиги сабаблари:

  • Туркиядаги фаолият: «Болонья»га келгунга қадар Тедеско Туркия гранди бўлмиш «Фенербаҳче» клубини бошқариб, яхшигина тажриба тўплаган эди;

  • Италия футболининг талаби: Мураббий илгари сурган тактик чизмалар ва юқори прессинг А Сериянинг мустаҳкам ва тартибли мудофаасига қарши мутлақо самарасиз бўлиб чиқди;

  • Кийиниш хонасидаги босим: Тезкор натижа кўрсата олмаслик ва голлар тақчиллиги футболчилар орасида мураббий ғояларига бўлган ишончнинг сўнишига олиб келди.

Раҳбариятнинг кескин қарори: Янги қутқарувчи ким бўлади?

Клубдаги вазият ва кутилаётган қадамлар:

  • Инсайдер тасдиғи: Фабрицио Романонинг маълум қилишича, клуб раҳбарияти вазият янада чуқурлашиб, жамоа турнир жадвали тубига чўкиб кетмасидан олдин истеъфо қарорини чиқарди;

  • Мухлислар талаби: «Болонья» тифозилари ҳужумкор ва голсиз ўйинларга кескин норозилик билдириб, тезкор ўзгаришларни талаб қилиб чиққан эди;

  • Келгуси режалар: Клуб зудлик билан Италия футболини ич-ичидан яхши биладиган тажрибали янги мутахассис билан музокараларни бошлайди.

Доменико Тедесконинг ушбу кутилмаган ва чақмоқдек тез рўй берган истеъфоси А Серияда ҳатто номдор мураббийларга ҳам вақт берилмаслиги ва фақат натижа ҳамма нарсани белгилаб беришини кўрсатди.

Сизнингча, «Болонья» раҳбарияти Доменико Тедескони атиги тўртта ўйиндан сўнг истеъфога чиқариб шошмадими ёки учта ўйинда бирорта ҳам гол уролмаган мураббийни дарҳол ҳайдаш энг тўғри қарор эдими? «Фенербаҳче»да тажриба орттирган Тедеско нега Италия чемпионати муҳитига мослаша олмади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболидаги энг қайноқ истеъфо таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

БолоньяДоменико ТедескоФабрицио РоманониИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очдиБугун, 06:56«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!Бугун, 06:48Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиБугун, 06:18«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юбордиБугун, 06:12«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетдиБугун, 06:08Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиБугун, 03:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?