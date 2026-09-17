Ҳар куни 15 дақиқа китоб ўқинг ва пул ишланг: Сингапурда ноодатий ташаббус йўлга қўйилди

·36·Дунё
Ҳар куни 15 дақиқа китоб ўқинг ва пул ишланг: Сингапурда ноодатий ташаббус йўлга қўйилди

Сингапурда одамларни телефондан бироз узоқлаштириб, китоб ўқишга ундаш учун ноодатий ташаббус бошланди. Энди мамлакат аҳолиси ҳар куни камида 15 дақиқа мутолаа қилиб, вақтини махсус рақамли платформада қайд этса, бунинг эвазига виртуал тангалар олади.

Ташаббус Сингапур Миллий кутубхона кенгаши томонидан ReadSG ҳаракати доирасида амалга оширилмоқда. Қоидаси эса жуда оддий: иштирокчи ҳар куни камида 15 дақиқа китоб ўқийди ва сарфлаган вақтини тизимда қайд этади.

1000 виртуал танга 1 Сингапур долларига тенг.

Бир қарашда мукофот катта бўлмаслиги мумкин. Бироқ лойиҳа даромад олишдан кўра, инсонларда мунтазам мутолаа одатини шакллантиришни мақсад қилган. Ҳар куни 15 дақиқадан китоб ўқиган иштирокчи бир йил давомида 7300 виртуал танга тўплаши мумкин.

Сингапур бу ташаббус орқали ижтимоий тармоқларда мақсадсиз ва узлуксиз контент кўриш — "doomscrolling" одатига муқобил машғулотни тарғиб қилмоқда.

Мутахассислар узун матн ўқиш диққатни жамлаш, ахборотни чуқурроқ англаш ва танқидий фикрлаш билан боғлиқлигини таъкидлайди.

Қизиғи, PISA-2022 натижаларига кўра, Сингапур 15 ёшли ўқувчиларнинг ўқиш саводхонлиги бўйича дунёдаги юқори натижали мамлакатлардан бири бўлган. Уларнинг 89 фоизи камида иккинчи даражага эришган.

ReadSGСингапур Миллий кутубхона кенгашиdoomscrollingPISA-2022
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиҲиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиБугун, 15:52Ҳиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиҲиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиБугун, 15:43Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБугун, 15:36"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топдиБугун, 15:31Исроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқдаИсроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқдаБугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди