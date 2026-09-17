Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)

·5·Маданият
Райҳон Ғаниевага туғилган кунида ноодатий сюрприз уюштирилди (видео)

Кеча, 16 сентябрь куни хонанда Райҳон Ғаниева 48 ёшни қарши олгани ҳақида хабар берган эдик. Туғилган кунида унинг яқинлари хонандага ноодатий сюрприз уюштирди.

Райҳон Ғаниева мазкур лаҳзалар акс этган видеони ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлаштирди.

“Ким турк сериалларини яхши кўрса, мана кўринг, яқинларим менга тунги соат 12 да қандай сюрприз уюштиришди!” — дея ёзиб қолдирди хонанда.

Видеода хонанданинг яқинлари турк актёрларининг юзлари акс этган ниқобларни тақиб, қўлларида торт, шарлар ва гуллар билан уни табриклагани акс этган. Кутилмаган сюрприздан Райҳоннинг ҳайратга тушгани ҳам видеода яққол кўринади.

Хонанданинг кузатувчилари эса изоҳларда уни таваллуд айёми билан табриклаб, самимий тилакларини билдиришда давом этмоқда.

Райҳон ҒаниеваТурк сериаллариТаваллуд сюрпризТурк актёрлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаАмерикалик машҳур репер Snoop Dogg энди тўйларда иштирок этмоқдаБугун, 15:37Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Жаҳонгир Отажонов ҳозир қанча чорваси борлигини очиқлади (видео)Бугун, 12:26JONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиJONY исмини ўзгартирдими? Интернетда пайдо бўлган "паспорт" сурати мухлисларни ҳайрон қолдирдиБугун, 12:22Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиБугун, 12:09Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)Муниса Ризаевага катта танлов: турмуш ўртоғи ундан саҳнани тарк этишни сўрамоқда! (видео)Бугун, 12:06JONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирдиJONY Instagramдаги барча постларини ўчириб, сирли ишора қолдирдиКеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди