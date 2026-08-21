Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди

·3·Дунё
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қисқача

Оарфишнинг пайдо бўлиши зилзила ёки сунами каби офатлардан дарак бериши ҳақида илмий далиллар йўқ. Илмий номи оарфиш бўлган бу ғайриоддий балиқ океанларнинг чуқур қисмларида яшайди, узун ва ялтироқ танаси ҳамда қизғиш қанотлари билан ажралиб туради. Япон фолклорида у денгиз худосининг саройидан келадиган хабарчи сифатида тасаввур қилинган ва шу сабабли «Қиёмат куни балиғи» лақабини олган.

Денгизда шундай ғайриоддий жонзот борки, уни кўрган одам илон ёки афсонавий махлуқ деб ўйлаши мумкин. Узун, тасмасимон танаси ва қизил қанотлари билан ажралиб турадиган бу балиқ «Қиёмат куни балиғи» деган машҳур лақаб билан танилган.

Аслида унинг илмий номи oarfish бўлиб, у асосан океанларнинг чуқур қисмларида яшайди. Ташқи кўриниши жуда ғайриоддий: танаси узун ва ялтироқ, бош қисмида эса қизғиш қанотлари мавжуд. Айрим йирик вакиллари бир неча метрга етиши мумкин.

Нега унга «Қиёмат куни балиғи» дейишади?

Бу ном балиқнинг ташқи кўринишидан кўра, у ҳақидаги қадимий эътиқодлар билан боғлиқ.

Япония фольклорида oarfish денгиз худосининг саройидан келадиган хабарчи сифатида тасаввур қилинган. Унинг денгиз юзасига яқин жойларда пайдо бўлиши зилзила ёки цунами каби катта офатлардан олдинги белги сифатида талқин қилинган.

Шу сабабли кейинчалик унга инглиз тилида «Doomsday Fish» — «Қиёмат куни балиғи» деган лақаб берилган.

Qirg‘oqdagi qum ustida kumushrang seld qiroli balig‘i yotibdi.

Аммо бу ҳақиқатан офатдан дарак берадими?

Йўқ. Бу жуда қизиқарли афсона бўлса-да, ҳозирча уни тасдиқлайдиган илмий далиллар йўқ.

Мутахассислар oarfish пайдо бўлиши билан зилзила ёки цунами ўртасида ишончли сабабий боғлиқлик аниқланмаганини таъкидлайди. 2019 йилдаги тадқиқот ҳам бундай боғлиқликни иллюзор корреляция сифатида баҳолаган.

Демак, «Қиёмат куни балиғи пайдо бўлса, албатта фалокат бўлади» деган қараш — илмий факт эмас, балки қадимий эътиқод.

Оарфиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиЮзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиБугун, 09:3338 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгиладиБугун, 09:28Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Бугун, 08:21Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимБугун, 08:14Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиБугун, 08:07Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаТрамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаБугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди