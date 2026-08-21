Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Оарфишнинг пайдо бўлиши зилзила ёки сунами каби офатлардан дарак бериши ҳақида илмий далиллар йўқ. Илмий номи оарфиш бўлган бу ғайриоддий балиқ океанларнинг чуқур қисмларида яшайди, узун ва ялтироқ танаси ҳамда қизғиш қанотлари билан ажралиб туради. Япон фолклорида у денгиз худосининг саройидан келадиган хабарчи сифатида тасаввур қилинган ва шу сабабли «Қиёмат куни балиғи» лақабини олган.
Денгизда шундай ғайриоддий жонзот борки, уни кўрган одам илон ёки афсонавий махлуқ деб ўйлаши мумкин. Узун, тасмасимон танаси ва қизил қанотлари билан ажралиб турадиган бу балиқ «Қиёмат куни балиғи» деган машҳур лақаб билан танилган.
Аслида унинг илмий номи oarfish бўлиб, у асосан океанларнинг чуқур қисмларида яшайди. Ташқи кўриниши жуда ғайриоддий: танаси узун ва ялтироқ, бош қисмида эса қизғиш қанотлари мавжуд. Айрим йирик вакиллари бир неча метрга етиши мумкин.
Нега унга «Қиёмат куни балиғи» дейишади?
Бу ном балиқнинг ташқи кўринишидан кўра, у ҳақидаги қадимий эътиқодлар билан боғлиқ.
Япония фольклорида oarfish денгиз худосининг саройидан келадиган хабарчи сифатида тасаввур қилинган. Унинг денгиз юзасига яқин жойларда пайдо бўлиши зилзила ёки цунами каби катта офатлардан олдинги белги сифатида талқин қилинган.
Шу сабабли кейинчалик унга инглиз тилида «Doomsday Fish» — «Қиёмат куни балиғи» деган лақаб берилган.
Аммо бу ҳақиқатан офатдан дарак берадими?
Йўқ. Бу жуда қизиқарли афсона бўлса-да, ҳозирча уни тасдиқлайдиган илмий далиллар йўқ.
Мутахассислар oarfish пайдо бўлиши билан зилзила ёки цунами ўртасида ишончли сабабий боғлиқлик аниқланмаганини таъкидлайди. 2019 йилдаги тадқиқот ҳам бундай боғлиқликни иллюзор корреляция сифатида баҳолаган.
Демак, «Қиёмат куни балиғи пайдо бўлса, албатта фалокат бўлади» деган қараш — илмий факт эмас, балки қадимий эътиқод.
…