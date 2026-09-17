Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчи

·3·Техно
Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия стратосферада узоқ вақт учиб юра оладиган учувчисиз аппаратлар ёрдамида интернет тарқатиш тизимини яратмоқда.
  • Британиянинг АРИА агентлиги ушбу Эндуринг Атмоспҳерик Платфорms дастури учун 94 миллион доллар ажратди ва ҳозирда 18 та турли ишланмалар молиялаштирилмоқда.

Буюк Британия глобал миқёсда оммалашган Starlink каби сунъий йўлдош алоқа тизимларига ўзига хос муқобил яратиш устида иш бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу сафар асосий эътибор стратосферада ҳафталаб учиб юра оладиган баландликдаги учувчисиз аппаратларга қаратилмоқда. Ушбу ташаббус мамлакат ҳудудида ҳамда ерусти инфратузилмаси мавжуд бўлмаган бошқа ҳудудларда алоқа ва интернет барқарорлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Британиянинг истиқболли тадқиқотлар ва ихтиролар агентлиги АРИА мазкур йўналишдаги Эндуринг Атмоспҳерик Платфорms дастури учун 94 миллион доллар маблағ ажратди. Ҳозирда ушбу лойиҳа доирасида 18 та турли ишланмалар молиялаштирилмоқда. Дастур уч ярим йилга мўлжалланган бўлиб, у уч босқичдан иборат: аввал асосий технологиялар яратилади, кейинчалик тайёр тизимлар интеграция қилиниб синовдан ўтказилади ва якунда амалий жорий этиш босқичига ўтилади.

Стратосферадаги псевдоспудниклар имкониятлари

Лойиҳанинг асосий моҳияти ҲAPС деб номланувчи баландликдаги псевдоспудникларни қўллашдан иборат. Тахминан 19 километр баландликда ҳаракатланувчи бу учиш аппаратлари минглаб сунъий йўлдошларни орбитага чиқармасдан туриб, йирик ҳудудларни интернет ва уяли алоқа билан таъминлаш каби вазифаларни бажариши кўзда тутилган. Дастурнинг бош мақсадларидан бири қуввати 300 В бўлган телекоммуникация ускуналарини кўтариб юрувчи ҳамда берилган ҳудудда камида бир ҳафта узлуксиз қолола оладиган платформани яратишдир.

Мутахассислар ва стартаплар турли муҳандислик ечимларини таклиф қилмоқда. Масалан, Менапиа стартапи Кароусел лойиҳасини илгари сураётган бўлиб, у тахминан 19 км баландликда ишлайдиган ва бутун Буюк Британия ҳудудини қамраб олишга қодир дронлар тармоғини назарда тутади. ВФП Аэроспасе компанияси эса бошқача концепцияни ривожлантириб, битта аппаратнинг ўта узоқ автономлигига таянмаган ҳолда, бири қувват олиш учун қайтганда унинг ўрнини автоматик равишда бошқаси эгаллайдиган узлуксиз алмашинув тизимини таклиф қилмоқда. Бундай дронларнинг тахминий нархи 67 минг долларни ташкил этади.

Ноанъанавий ечимлар ва келажак истиқболлари

Лойиҳанинг техник қисми фақатгина қурилмалар дизайни билан чекланиб қолмай, энергияни симсиз узатиш масалаларини ҳам ўз ичига олади. Скалабле Ласер компанияси қувватли лазерни ва фотоэлектр қабул қилгичларни қўллаган ҳолда озуқа бериш тизимини ишлаб чиқмоқда. Спасе Солар Энгинееринг эса энергияни радиочастота ва микротўлқинли нурланиш орқали узатиш йўлларини тадқиқ қилмоқда. Энг ноодатий гоялардан бирини тақдим этган Бат университети тадқиқотчилари баланддаги аппаратларнинг учиш давомийлигини ошириш учун об-ҳаво жараёнлари ва релеф туфайли юзага келадиган атмосфера гравитацион тўлқинларидан фойдаланишни мақсад қилган.

АРИА агентлиги қуёш батареяларида ишлайдиган самолётлардан тортиб, анъанавий винтлар ўрнига айланувчи қанотларга эга экспериментал қурилмаларгача бўлган турли конструкцияларни кўриб чиқмоқда. Келгусида бундай тизимлар осмондаги ҳақиқий алоқа минораларига айланиб, улкан ҳудудларни мураккаб сунъий йўлдош гуруҳларисиз ҳам юқори тезликдаги алоқа билан таъминлай олиши кутилмоқда.

StarlinkИнтернетТехнологияБуюк БританияДрон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиБугун, 15:20«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилдиБугун, 13:46КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошдиКолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошдиБугун, 12:52Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиХитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиБугун, 12:27Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиБугун, 11:59iPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиiPhone 18 Pro Max қувват олиш тезлиги бўйича Galaxy S26 Ultraни ортда қолдирдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади