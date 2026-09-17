Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британия стратосферада узоқ вақт учиб юра оладиган учувчисиз аппаратлар ёрдамида интернет тарқатиш тизимини яратмоқда.
- Британиянинг АРИА агентлиги ушбу Эндуринг Атмоспҳерик Платфорms дастури учун 94 миллион доллар ажратди ва ҳозирда 18 та турли ишланмалар молиялаштирилмоқда.
Буюк Британия глобал миқёсда оммалашган Starlink каби сунъий йўлдош алоқа тизимларига ўзига хос муқобил яратиш устида иш бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу сафар асосий эътибор стратосферада ҳафталаб учиб юра оладиган баландликдаги учувчисиз аппаратларга қаратилмоқда. Ушбу ташаббус мамлакат ҳудудида ҳамда ерусти инфратузилмаси мавжуд бўлмаган бошқа ҳудудларда алоқа ва интернет барқарорлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Британиянинг истиқболли тадқиқотлар ва ихтиролар агентлиги АРИА мазкур йўналишдаги Эндуринг Атмоспҳерик Платфорms дастури учун 94 миллион доллар маблағ ажратди. Ҳозирда ушбу лойиҳа доирасида 18 та турли ишланмалар молиялаштирилмоқда. Дастур уч ярим йилга мўлжалланган бўлиб, у уч босқичдан иборат: аввал асосий технологиялар яратилади, кейинчалик тайёр тизимлар интеграция қилиниб синовдан ўтказилади ва якунда амалий жорий этиш босқичига ўтилади.
Стратосферадаги псевдоспудниклар имкониятлариЛойиҳанинг асосий моҳияти ҲAPС деб номланувчи баландликдаги псевдоспудникларни қўллашдан иборат. Тахминан 19 километр баландликда ҳаракатланувчи бу учиш аппаратлари минглаб сунъий йўлдошларни орбитага чиқармасдан туриб, йирик ҳудудларни интернет ва уяли алоқа билан таъминлаш каби вазифаларни бажариши кўзда тутилган. Дастурнинг бош мақсадларидан бири қуввати 300 В бўлган телекоммуникация ускуналарини кўтариб юрувчи ҳамда берилган ҳудудда камида бир ҳафта узлуксиз қолола оладиган платформани яратишдир.
Мутахассислар ва стартаплар турли муҳандислик ечимларини таклиф қилмоқда. Масалан, Менапиа стартапи Кароусел лойиҳасини илгари сураётган бўлиб, у тахминан 19 км баландликда ишлайдиган ва бутун Буюк Британия ҳудудини қамраб олишга қодир дронлар тармоғини назарда тутади. ВФП Аэроспасе компанияси эса бошқача концепцияни ривожлантириб, битта аппаратнинг ўта узоқ автономлигига таянмаган ҳолда, бири қувват олиш учун қайтганда унинг ўрнини автоматик равишда бошқаси эгаллайдиган узлуксиз алмашинув тизимини таклиф қилмоқда. Бундай дронларнинг тахминий нархи 67 минг долларни ташкил этади.
Ноанъанавий ечимлар ва келажак истиқболлариЛойиҳанинг техник қисми фақатгина қурилмалар дизайни билан чекланиб қолмай, энергияни симсиз узатиш масалаларини ҳам ўз ичига олади. Скалабле Ласер компанияси қувватли лазерни ва фотоэлектр қабул қилгичларни қўллаган ҳолда озуқа бериш тизимини ишлаб чиқмоқда. Спасе Солар Энгинееринг эса энергияни радиочастота ва микротўлқинли нурланиш орқали узатиш йўлларини тадқиқ қилмоқда. Энг ноодатий гоялардан бирини тақдим этган Бат университети тадқиқотчилари баланддаги аппаратларнинг учиш давомийлигини ошириш учун об-ҳаво жараёнлари ва релеф туфайли юзага келадиган атмосфера гравитацион тўлқинларидан фойдаланишни мақсад қилган.
АРИА агентлиги қуёш батареяларида ишлайдиган самолётлардан тортиб, анъанавий винтлар ўрнига айланувчи қанотларга эга экспериментал қурилмаларгача бўлган турли конструкцияларни кўриб чиқмоқда. Келгусида бундай тизимлар осмондаги ҳақиқий алоқа минораларига айланиб, улкан ҳудудларни мураккаб сунъий йўлдош гуруҳларисиз ҳам юқори тезликдаги алоқа билан таъминлай олиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…