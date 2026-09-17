Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилди

·12·Дунё
Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилди

Ҳиндистоннинг Биҳар штатида фирибгарлар қарийб саккиз ой давомида меҳмонхонада сохта полиция бўлимини ташкил этиб, маҳаллий аҳолидан пул ундирган. Ғаройиб воқеа Банка шаҳрида содир бўлган.

Фирибгарлар ҳақиқий полициячиларга ўхшаш форма ва нишонлардан фойдаланиб, меҳмонхонада “хизмат” кўрсатган. Улар турли мурожаат ва аризаларни қабул қилиб, айрим масалаларни ҳал қилиш ёки ёрдам бериш эвазига фуқаролардан пул талаб қилган.

Гуруҳ аъзолари, шунингдек, маҳаллий аҳолига полицияга ишга жойлаштириш ва ижтимоий уй-жой олишда ёрдам беришни ваъда қилиб, улардан пул олган. Ҳатто айрим қишлоқ аҳолиси сохта бўлимда бошқа “полициячи”лар сифатида ишлаши учун ёлланган ва уларга кунлик ҳақ тўланган.

Энг эътиборлиси, сохта полиция бўлими ҳақиқий полиция бўлимидан атиги 500 метрча масофада жойлашган. Фирибгарлар шу вақт давомида ўзларини ҳақиқий ҳуқуқ-тартибот ходимлари сифатида кўрсатиб келган.

Фирибгарлик эса тасодифан фош бўлган. Ҳақиқий полициячилардан бири “офицерлар”дан айримларининг хизмат қуроли ўрнига маҳаллий устахоналарда тайёрланган қуролларни олиб юрганига эътибор қаратган. Шундан сўнг ўтказилган текширув натижасида гуруҳ фаолияти аниқланган.

Натижада гуруҳнинг камида олти нафар аъзоси, жумладан икки аёл қўлга олинган. Гуруҳнинг асосий ташкилотчиси эса ўша пайтда қидирувда бўлган.

Бихар штатиБанка шаҳрисохта полицияфирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиҲиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиБугун, 15:43Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБугун, 15:36"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топдиБугун, 15:31Исроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқдаИсроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқдаБугун, 15:31Тимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиТимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди