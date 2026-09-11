14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 49,99 сўмга арзонлаб, 13 638,87 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 14 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 17,71 сўмга арзонлаб, 11 765,76 сўмни ташкил этди.
• Евро 49,99 сўмга арзонлаб, 13 638,87 сўм бўлди.
• Фунт стерлинг 53,38 сўмга арзонлаб, 15 888,48 сўмни ташкил этди.
• Россия рубли 0,01 сўмга қимматлаб, 139,71 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,05 сўмга арзонлаб, 76,39 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 84,04 сўмга арзонлаб, 14 431,20 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,16 сўмга арзонлаб, 1 753,91 сўмни ташкил этди.
…