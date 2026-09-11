436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Покистоннинг Мардан шаҳрида ташқи кўриниши ва улкан жуссаси билан кўпчилик эътиборини тортаётган Арбоб Хизр Ҳаёт яшайди. Интернетда у Хон Бобо тахаллуси билан машҳур. 34 ёшли эркакнинг бўйи 190 сантиметр, вазни эса 436 килога етади. У ўз гавдасидан уялмаслигини, аксинча, фахрланишини ва ўзини дунёдаги энг кучли инсон деб ҳисоблашини айтади.
Нима учун Хон Бобо ўзини паҳлавон деб билади?
Ижтимоий тармоқларда Хон Бобонинг тракторни бир қўли билан тортаётгани акс этган видеолар тарқалган. Унинг ўзи буни енгил чигалёзди машқи деб ҳисоблайди.
Покистонлик эркак журналистларга берган интервьюсида 2012 йилда Японияда ўтган оғир атлетика мусобақасида қатнашганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ўша ерда 5000 килограмм тошни кўтарган. Хон Бобо ҳатто Ҳалк ҳам бунча оғирликни кўтара олмаган бўларди, деб таъкидлаган.
436 килограмм вазн қандай пайдо бўлган?
Хон Бобо 18 ёшгача оддий йигитдек кўринган. Кейин унинг вазни кескин ошиб бора бошлаган. Шифокорларга мурожаат қилиш ўрнига у янада каттароқ бўлишга қарор қилган ва кучайтирилган овқатланиш тартибига ўтган.
Ҳозир унинг кунлик рационидаги калориялар миқдори 10 мингдан ошади. Нонушта вақтида у бир ўтиришда 36 та тухум, 4 та товуқ ва 3 килограмм қизил гўшт истеъмол қилади. Буларнинг барчасини 5 литр сут билан ичиб юборади.
Эркакнинг айтишича, ортиқча вазн унга катта ноқулайлик туғдирмайди. Асосий муаммо транспортда: у оддий машинага сиғмайди. Шу боис Хон Бобо улкан йўлтанламас автомобил сотиб олган.
У Мардан шаҳрида машҳур шахсга айланган. Ўткинчилар у билан суратга тушишни сўрашади, маҳаллий телеканаллар эса уни мунтазам суҳбатга таклиф қилади.
У рингга чиқмоқчи
Хон Бобо келажагини спорт билан боғлайди. У рингга чиқиб, курашчи бўлишни ва рестлинг мусобақаларида ғалаба қозонишни режалаштирмоқда. Унинг ишончича, улкан жуссаси ва кучи унга муваффақият қозонишда ёрдам беради.
Бироқ унинг кучига ҳамма ҳам ишонавермайди. Мутахассислар Хон Бобо иштирокидаги видеоларни ўрганиб, унинг кийинишига эътибор қаратган. У доим кенг, халатга ўхшаш кийим кийиб юради. Айрим кадрларда кўкрак ва елкаларида махсус қопламалар борлиги кўринади. Улар гавданинг юқори қисмини каттароқ кўрсатиши ва қоринни яшириши мумкин. Шу сабабли унинг ҳақиқий гавда ўлчамлари аниқ эмас.
Хон Бобонинг 5 тонна юк кўтаргани ҳақидаги рекорди ҳам мутахассислар томонидан шубҳа остига олинган. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эса унга аввал соғлиғига эътибор бериш, кейин рингда ўз кучини синаб кўришни маслаҳат қилмоқда.
Хон Бобо билан боғлиқ ҳолатдан ташқари, Индонезияда ҳам ортиқча вазн билан боғлиқ бошқа бир воқеа кузатилган. У ерда 10 ёшли боланинг вазни 192 килограммни ташкил этади. Бола учун бу вазн ғурур эмас, балки саломатлиги билан боғлиқ жиддий муаммога айланган.
…