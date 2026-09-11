436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?

·9·Дунё
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?

Покистоннинг Мардан шаҳрида ташқи кўриниши ва улкан жуссаси билан кўпчилик эътиборини тортаётган Арбоб Хизр Ҳаёт яшайди. Интернетда у Хон Бобо тахаллуси билан машҳур. 34 ёшли эркакнинг бўйи 190 сантиметр, вазни эса 436 килога етади. У ўз гавдасидан уялмаслигини, аксинча, фахрланишини ва ўзини дунёдаги энг кучли инсон деб ҳисоблашини айтади.

Нима учун Хон Бобо ўзини паҳлавон деб билади?

Ижтимоий тармоқларда Хон Бобонинг тракторни бир қўли билан тортаётгани акс этган видеолар тарқалган. Унинг ўзи буни енгил чигалёзди машқи деб ҳисоблайди.

Покистонлик эркак журналистларга берган интервьюсида 2012 йилда Японияда ўтган оғир атлетика мусобақасида қатнашганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ўша ерда 5000 килограмм тошни кўтарган. Хон Бобо ҳатто Ҳалк ҳам бунча оғирликни кўтара олмаган бўларди, деб таъкидлаган.

436 килограмм вазн қандай пайдо бўлган?

Хон Бобо 18 ёшгача оддий йигитдек кўринган. Кейин унинг вазни кескин ошиб бора бошлаган. Шифокорларга мурожаат қилиш ўрнига у янада каттароқ бўлишга қарор қилган ва кучайтирилган овқатланиш тартибига ўтган.

Ҳозир унинг кунлик рационидаги калориялар миқдори 10 мингдан ошади. Нонушта вақтида у бир ўтиришда 36 та тухум, 4 та товуқ ва 3 килограмм қизил гўшт истеъмол қилади. Буларнинг барчасини 5 литр сут билан ичиб юборади.

Bo'ynida medallari bo'lgan, qora kiyimdagi juda yirik jussali erkak o'tiribdi.

Эркакнинг айтишича, ортиқча вазн унга катта ноқулайлик туғдирмайди. Асосий муаммо транспортда: у оддий машинага сиғмайди. Шу боис Хон Бобо улкан йўлтанламас автомобил сотиб олган.

У Мардан шаҳрида машҳур шахсга айланган. Ўткинчилар у билан суратга тушишни сўрашади, маҳаллий телеканаллар эса уни мунтазам суҳбатга таклиф қилади.

У рингга чиқмоқчи

Хон Бобо келажагини спорт билан боғлайди. У рингга чиқиб, курашчи бўлишни ва рестлинг мусобақаларида ғалаба қозонишни режалаштирмоқда. Унинг ишончича, улкан жуссаси ва кучи унга муваффақият қозонишда ёрдам беради.

Бироқ унинг кучига ҳамма ҳам ишонавермайди. Мутахассислар Хон Бобо иштирокидаги видеоларни ўрганиб, унинг кийинишига эътибор қаратган. У доим кенг, халатга ўхшаш кийим кийиб юради. Айрим кадрларда кўкрак ва елкаларида махсус қопламалар борлиги кўринади. Улар гавданинг юқори қисмини каттароқ кўрсатиши ва қоринни яшириши мумкин. Шу сабабли унинг ҳақиқий гавда ўлчамлари аниқ эмас.

Хон Бобонинг 5 тонна юк кўтаргани ҳақидаги рекорди ҳам мутахассислар томонидан шубҳа остига олинган. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эса унга аввал соғлиғига эътибор бериш, кейин рингда ўз кучини синаб кўришни маслаҳат қилмоқда.

Хон Бобо билан боғлиқ ҳолатдан ташқари, Индонезияда ҳам ортиқча вазн билан боғлиқ бошқа бир воқеа кузатилган. У ерда 10 ёшли боланинг вазни 192 килограммни ташкил этади. Бола учун бу вазн ғурур эмас, балки саломатлиги билан боғлиқ жиддий муаммога айланган.

Хон БобоПокистонМарданЯпония атлетика мусобақаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиМоди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиБугун, 17:22«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 17:09Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Бугун, 16:26Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиБугун, 15:06«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев ишиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи