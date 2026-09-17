Исроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқда

·39·Дунё
Исроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Исроил ҳукумати Фаластин ерларидаги уйларни аниқлаб, бузиш учун «Рафаел» консерни ишлаб чиққан «ИмиСигҳт» сунъий интеллект тизимидан фойдаланмоқда.
  • Ушбу нейротармоқ сунъий йўлдош ва дронлар маълумотларини таҳлил қилиб, ҳар қандай ўзгаришни «ноқонуний қурилиш» деб белгилайди.
  • «ИмиСигҳт» тизими аввалроқ Нақаб чўлидаги бадавийлар қишлоқларида 2 600 дан ортиқ аҳолининг кўчирилишига сабаб бўлган ва эндиликда Ғарбий соҳилда кенг кўламда ишга солинган.

Яқин Шарқдаги энг оғриқли нуқта саналмиш Ғарбий соҳилда рақамли технологиялар ва ҳарбий алгоритмлар инсон ҳуқуқларига қарши чинакам даҳшатли қуролга айланди. Қатарнинг нуфузли «Ал Жазира» телеканали эълон қилган шов-шувли суриштирувга кўра, Исроил ҳукумати Фаластин ерларидаги уй-жойлар ва иншоотларни аниқлаб, уларни тезкорлик билан бузиб ташлаш мақсадида «ImiSight» номли махсус сунъий интеллект (AI) тизимидан фаол фойдаланмоқда. Исроилнинг машҳур «Rafael» мудофаа концерни томонидан ишлаб чиқилган мазкур нейротармоқ сунъий йўлдош тасвирлари, авиасуратлар ва разведка дронлари маълумотларини чуқур ўрганиш (deep learning) алгоритмлари орқали таҳлил қилади ҳамда фаластинликлар яшайдиган ландшафтдаги ҳар қандай кичик ўзгариш ёки таъмирлашни автоматик тарзда «ноқонуний қурилиш» деб белгилайди.

Аввалига Нақаб (Негев) чўлидаги бадавийлар қишлоқларида синовдан ўтказилган ва 2 600 дан ортиқ аҳолининг кўчирилишига сабаб бўлган ушбу тизим, эндиликда Исроил Ер бошқармаси қошида тузилган янги махсус бўлинма ёрдамида Ғарбий соҳилда кенг кўламда ишга солинди. Ҳуқуқ ҳимоячилари эса буни «ақлли аннексия» деб атаб, фаластинликларнинг бошпаналари алгоритмлар буйруғи билан йўқ қилинаётган бир пайтда, исроилликларнинг ноқонуний форпостлари давлат томонидан қонунийлаштирилаётганига диққат қаратмоқда.

Хўш, сунъий интеллект Ғарбий соҳилдаги уйларнинг бузилишини қандай қилиб 80 фоизга ошириб юборди, «Rafael» технологияси ортида қандай геосиёсий мақсадлар турибди ва халқаро ҳамжамият ушбу рақамли қатағонни тўхтата оладими?

«ImiSight» платформаси: Радар остидаги ландшафт ва бузиш алгоритми

«Ал Жазира» суриштирувида очиқланган сунъий интеллект механизми:

  • «Rafael» ҳарбий концерни маҳсулоти: Исроилнинг йирик мудофаа гиганти томонидан яратилган булутли платформа катта майдонларни юксак аниқликда сканерлаш имкониятига эга;

  • Дронлар ва сунъий йўлдош синхронизацияси: Тизим коинотдан олинадиган юқори аниқликдаги суратлар ва дронлар кузатуви ёрдамида ҳар қандай девор, чодир ёки қурилиш ҳаракатини сониялар ичида автоматик тарзда қайд этади;

  • «Кучни кўпайтирувчи омил»: Алгоритм инсон аралашувисиз ердаги ўзгаришларни таҳлил қилиб, ҳарбийларга бузиш бўйича огоҳлантириш чиқариш ва оғир техникани йўналтириш жараёнини бир неча баробар тезлаштиради;

  • Негев чўлидаги синов: Аввалроқ ушбу тизим ёрдамида Негевда 10 700 квадрат километрдан ортиқ майдон сканерланиб, 2 600 дан зиёд палестиналик бадавийлар ўз турар-жойларидан мажбуран ҳайдаб чиқарилган эди.

«80 фоизлик сакраш ва 1 288 та объект»: Рақамлар тилга кирганда

Исроилнинг «Шалом ахшав» («Ҳозир тинчлик») ва «Керем Навот» инсон ҳуқуқлари ташкилотлари очиқлаган даҳшатли статистика:

  • Бузишлар кўламининг кескин ортиши: Ғарбий соҳилнинг «C» зонаси ва Шарқий Қуддусда 2023–2025 йилларда уйлар ва иншоотларни бузиш суръати 2010–2022 йилларга нисбатан нақ 80 фоизга ўсди;

  • Йиллик ва ойлик антирекордлар: Агар авваллари йилига ўртача 966 та бино вайрон қилинган бўлса, сунъий интеллект фаол қўлланган 2025 йилнинг 9 ойи ичидаёқ рекорд даражадаги 1 288 та фаластинлик объекти ер билан битта қилинди;

  • 2025 йил апрелидаги махсус бўлинма: Исроил Ер бошқармаси қошида айнан AI воситалари ёрдамида «қонунбузарликларни аниқлаш ва чора кўриш» бўйича алоҳида махсус отряднинг тузилиши жараённи янада тезлаштирди.

«Ақлли аннексия» ва икки томонлама стандарт: Кимга бульдозер, кимга имтиёз?

Халқаро таҳлилчилар ва экспертларнинг мазкур сиёсат бўйича кескин хулосалари:

  • Ҳуқуқий асимметрия: Бир томондан, фаластинликларнинг ўз еридаги оддий уйлари ва хўжалик иншоотлари сунъий интеллект сканери орқали «ноқонуний» деб топилиб, аёвсиз бузиб ташланмоқда;

  • Яҳудий турар-жойларига яшил чироқ: Иккинчи томондан, худди шу даврда Исроил расмийлари Ғарбий соҳилдаги ноқонуний яҳудий посёлкаларида 40 000 дан ортиқ турар-жой бирлигини қуришни маъқуллади ва 185 та янги форпост барпо этди;

  • Давлат томонидан легаллаштириш: Фаластинликларга қурилиш учун деярли ҳеч қандай расмий рухсатнома берилмаётган бир шароитда, кўчманчилар инфратузилмаси бюджет ҳисобидан тўлиқ молиялаштирилмоқда;

  • Ерларни мажбурий бўшатиш: Ҳуқуқбонлар сунъий интеллект технологиясидан аҳолини ўз тарихий ерларидан сиқиб чиқариш ва ҳудудларни тўлиқ аннексия қилиш стратегиясининг асосий рақамли қуроли сифатида фойдаланилаётганини таъкидламоқда.

Ҳарбий мақсадларда яратилган сунъий интеллект тизимларининг тинч аҳоли уй-жойларини йўқ қилишга йўналтирилиши XXI асрдаги замонавий технологияларнинг нақадар хавфли ва инсонпарварликдан йироқ йўсинда қўлланиши мумкинлигини кўрсатган мудҳиш ҳақиқатга айланди.

Сизнингча, сунъий интеллект технологияларининг фаластинликлар уйини бузиш ва уларни ўз ерларидан кўчиришда бу тарзда қўлланилиши халқаро ҳарбий жиноят деб баҳоланиши керакми? Халқаро ташкилотлар ва БМТ технологик компанияларнинг бундай лойиҳаларда иштирокини тўхтатишга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсон ҳуқуқлари ҳамда рақамли хавфсизлик бўйича ушбу шов-шувли суриштирув таҳлилини барча яқинларингиз ва танишларингизга улашинг!

ImiSightRafaelИсроилПалестина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиҲиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиБугун, 15:52Ҳиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиҲиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиБугун, 15:43Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБугун, 15:36"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топдиБугун, 15:31Тимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиТимсоҳлар яшайдиган дарёда Олимпиада мусобақалари ўтказиладиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди