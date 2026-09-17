"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди
Бельгияда қурилиш майдончасида ишлаётган 18 ёшли Кобе оддий 1 евролик тангаларни топиб олдим, деб ўйлаган эди. Аммо унинг кейинги кашфиёти тасаввур қилганидан анча қимматга тушди.
Кобе ва унинг ҳамкасблари эски ертўла деворини текшириш вақтида олтин қуймалар, тангалар ва бошқа олтин бўлакларини топишган.
Дастлаб оддий тангалар деб ўйланган топилма кейинчалик тахминан 9 миллион еврога баҳоланадиган хазина экани маълум бўлган.
Бир қарашда оддий танга бўлиб кўринган топилма ортидан миллионлаб евролик хазина чиқди.
Энг қизиқ савол — хазина кимники?
Топилма ҳақида ишчилар дарҳол расмийларга хабар беришган. Ҳозирда мутасаддилар хазинанинг ҳақиқий эгасини аниқлаш учун суриштирув олиб бормоқда. Кобенинг қурилиш майдончасидаги оддий куни шу тариқа кутилмаган хазинани топиш билан якунланган. Бироқ бойлик ҳозирча унинг тасарруфида эмас — унинг кимга тегишли эканини аниқлаш ишлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…