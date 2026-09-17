Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)
Қозоғистонда тўй маросимида ота ва қизининг бирга рақсга тушгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда оммалашди.
Видеода PSY’нинг “Gentleman” қўшиғи янграган пайтда ота ва қиз куй ритмига мос равишда жўшқин рақсга тушгани акс этган. Уларнинг чиқиши тўй меҳмонларининг ҳам эътиборини тортиб, айрим меҳмонлар рақсга қўшилган.
Айниқса, отанинг қизи билан бирга эркин ва қувноқ рақсга тушгани ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг илиқ муносабатига сабаб бўлган.
Видео Қозоғистон интернет сегментида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан турли изоҳлар билан улашилмоқда.
Изоҳлар 0
…