Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британия Илон Маскнинг «Х» тармоғидаги чиқишларини мамлакат миллий хавфсизлигига таҳдид сифатида текширмоқда.
- Британиялик мулозимлар миллиардернинг постларини таҳлил қилиб, унинг хорижий давлатлар билан алоқадорлигини аниқлашга уринган.
- Бироқ, Лондон АҚШ Президенти Доналд Трамп маъмурияти билан муносабатларни бузишдан хавфсираб, Маскка нисбатан ҳуқуқий чора кўришдан чекинган.
Жаҳоннинг энг бадавлат инсони, технологик гигант Илон Маск ва Буюк Британия ҳукумати ўртасидаги ахборот уруши мисли кўрилмаган сиёсий ва махфий даражага кўтарилди. АҚШнинг нуфузли «The Wall Street Journal» (WSJ) нашри тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, Буюк Британия расмий идоралари ва махсус хизматлари Маскнинг «X» (собиқ Twitter) тармоғидаги чиқишларини мамлакатнинг миллий хавфсизлигига эҳтимолий таҳдид сифатида диққат билан кузатиб борган. Британиялик мулозимлар миллиардернинг қалтис постларини чуқур таҳлил қилибгина қолмай, у билан хорижий давлатлар махфий алоқада бўлиб-бўлмаганини текширишга уринган.
Бироқ энг ҳайратланарлиси, Лондон расмий равишда Маскка нисбатан ҳуқуқий ёки маъмурий чора кўришдан бутунлай чекинган: Британия расмийлари Вашингтон билан муносабатларни бузишдан ва АҚШ Президенти Дональд Трамп маъмурияти билан тўғридан-тўғри очиқ тўқнашувга киришишдан қаттиқ хавфсирамоқда. Маълумки, Маск сўнгги пайтларда Британиянинг ички сиёсатига фаол аралашиб, муҳожирлар оқими туфайли қиролликнинг «ўзлигини йўқотаётгани»ни, мамлакатда «фуқаролар уруши муқаррар» эканини тинмай ёзмоқда ва «Restore Britain» ўнг қанот антииммиграция партиясини ўз тармоғида очиқчасига илгари сурмоқда. Унинг мазкур қўлло 单тови ортидан авваллари деярли танилмаган сиёсатчи Руперт Лоу бутун мамлакатга танилиб, сўровномаларда 5 фоизлик натижа кўрсатди.
Хўш, Лондон Илон Маскни нега бу қадар хавфли деб ҳисоблайди, миллиардернинг биргина пости Британия ҳукуматини қандай қалтиратмоқда ва Трамп фактори Британияни сукут сақлашга мажбур қиляптими?
«Хорижий давлатлар билан алоқа ва миллий таҳдид»: Лондон Маскни нега текширди?
«The Wall Street Journal» суриштирувида очиқланган асосий махфий жиҳатлар:
Постлар остидаги махсус мониторинг: Буюк Британия давлат органлари Илон Маскнинг миллионлаб аудиторияга эга «X» саҳифасидаги ҳар бир сиёсий постини миллий хавфсизликка хавф солувчи омил сифатида рўйхатга олган;
Хорижий алоқаларни текшириш: Британиялик экспертлар ва мулозимлар Маскнинг Буюк Британияга қаратилган кескин риторикаси ортида учинчи хорижий давлатларнинг манфаатлари ёки мувофиқлаштирилган кампанияси бор-йўқлигини аниқлашга уринган;
Трамп маъмуриятидан қўрқув: Лондон ҳукумати Илон Маскка нисбатан расмий даъво ёки тергов эълон қилишдан тийилган, чунки миллиардер Дональд Трамп маъмуриятига жуда яқин шахс бўлгани боис, бу қарор АҚШ билан глобал дипломатик тўқнашувни келтириб чиқаришидан хавфсиралган;
Ахборот таъсири: Давлат бошқаруви Маскнинг алгоритмлари ва шахсий чиқишлари Британия жамоатчилиги фикрини кескин радикаллаштиришга қодир эканини тан олишга мажбур бўлмоқда.
«Фуқаролар уруши муқаррар»: Маск Британияда нималарни ёзмоқда?
Миллиардернинг Лондонни ларзага солган шов-шувли позицияси:
«Қироллик ўзлигини йўқотди»: Маск назоратсиз миграция оқибатларини танқид қилиб, Британия ўзининг миллий ва маданий ўзлигини бутунлай бой бериб бўлганини бир неча бор таъкидлади;
«Муқаррар фуқаролар уруши» башорати: Ички миллий низолар ва мигрантлар билан боғлиқ тартибсизликлар фонида у мамлакат ичида кенг кўламли қуролли тўқнашувлар ва фуқаролар уруши келиб чиқишини очиқ ёзиб чиққан;
«Restore Britain» партиясининг трамплини: Маск ўз аккаунтида очиқдан-очиқ ўнг қанот ва миграцияга қарши бўлган сиёсий куч — «Restore Britain»ни қўллаб-қувватлаб, уларга улкан рақамли аудитория тақдим этди;
Руперт Лоунинг юлдузли они: Илгари унчалик кўзга ташланмаган сиёсатчи Руперт Лоу айнан Маскнинг қўллови туфайли бутун Буюк Британия бўйлаб машҳурликка эришди ва сайловолди сўровномаларида нақ 5 фоиз овоз жамғаришга муваффақ бўлди.
Рақамли монополия ва геосиёсат: Бир шахс давлатлардан кучлими?
Сиёсатшунослар ва халқаро таҳлилчиларнинг ушбу тўқнашув бўйича хулосалари:
«X» платформасининг геосиёсий қуролга айланиши: Илон Маск дунёдаги энг таъсирли ахборот тармоғига эгалик қилган ҳолда, исталган ривожланган давлатнинг сайловлари ва ички сиёсий мувозанатига кучли таъсир ўтказа оладиган кучга айланди;
Суверен давлатлар ожизлиги: Буюк Британия каби қудратли ядровий давлатнинг ҳам битта тадбиркорнинг фикрларига қарши қонуний чора кўришдан чўчиши, глобал Big Tech эгалари анъанавий давлат ҳокимиятларидан устунроқ қудратга эга бўлиб бораётганини кўрсатмоқда;
АҚШ ва Европа ўртасидаги янги кескинлик: Агар Маск Трамп маъмурияти қалқони остида Европа давлатларининг ички муаммоларини кўтаришда давом этса, бу Ғарб альянси ичидаги сиёсий бўлинишни янада чуқурлаштиради.
Буюк Британия махсус идораларининг Илон Маск аккаунтини кузатишга мажбур бўлиши рақамли дунёда эндиликда миллиардерларнинг смартфондаги биргина пости бутун бошли империяларнинг тинчини бузишга қодир эканини яққол исботлади.
Сизнингча, Илон Маскнинг Буюк Британиядаги миграция ва сиёсий вазиятни кескин танқид қилиши унинг сўз эркинлиги ҳуқуқими ёки суверен давлатнинг ички ишларига очиқдан-очиқ аралашувми? Лондоннинг Трампдан ҳайиқиб Маскка қарши ҳеч нарса қила олмаслиги Буюк Британиянинг глобал заифлигини кўрсатмайдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат ва рақамли олам тўқнашуви таҳлилини барча сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…