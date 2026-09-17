$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криптовалюта магнати Жастин Сан, «Tron» блокчейн тармоғи асосчиси, актриса Сзин Тян ва унинг ота-онаси устидан судга даъво аризаси киритди.
- Сан тўй режалари барбод бўлгани сабабли актрисанинг оиласига анъанавий қалин пули сифатида ўтказилган 30 миллион юан (тахминан 4,5 миллион АҚШ доллари)ни қайтаришни талаб қилмоқда.
Жаҳон криптовалюта бозори ва Осиё шоу-бизнеси оламида кутилмаган, мисли кўрилмаган шахсий ва молиявий жанжал аланга олди. Машҳур «Tron» блокчейн тармоғи асосчиси, «Huobi» (HTX) криптобиржаси маслаҳатчиси ва 8,5 миллиард долларлик бойлик эгаси бўлган 35 ёшли хитойлик миллиардер Жастин Сан (Сунь Юйчэнь) таниқли актриса, «Конг: Бош суяги ороли» ва «Буюк девор» фильмлари юлдузи 38 ёшли Цзин Тянь ҳамда унинг ота-онаси устидан судга расмий даъво аризаси киритди. АҚШнинг нуфузли «The Wall Street Journal» (WSJ) нашри хабарига кўра, миллиардер тўй режалари барбод бўлгани сабабли актрисанинг оиласига анъанавий қалин пули сифатида ўтказиб берилган нақд 30 миллион юань (тахминан 4,5 миллион АҚШ доллари) маблағни тўлиқ қайтариб беришни талаб қилмоқда.
Жастин Сан 2026 йил январида талабалик давридан бери ошиқ бўлган юлдузнинг қўлини сўрагани, биринчи учрашувда «Зверополис 2» мультфильмини томоша қилиш учун қизнинг шарти билан бутун кинотеатрни ижарага олганини очиқлади. Бироқ тўй олдидан актриса қўшимча равишда АҚШдаги суррогат оналик хизмати учун яна катта миқдорда пул талаб қилгач, миллиардер бундан бош тортган ва фотиҳа бузилган. Актрисанинг студияси эса бунга жавобан юлдузнинг обрўсидан шахсий манфаатлар йўлида фойдаланишга йўл қўйилмаслиги ва барчаси қонун доирасида ҳал бўлишини билдирди.
Хўш, Хитойнинг қадимий «цайли» анъанаси нега суд залига кўчди, актрисанинг оиласи 4,5 миллион долларни қайтарадими ва девордаги бананини 6,2 миллион долларга олган миллиардерни бу суд жараёни қай даражада ларзага солди?
«Кинотеатр ижараси ва 30 миллион юань»: Муҳаббат қиссаси қандай бошланган эди?
Жастин Сан ва Цзин Тянь ўртасидаги муносабатлар тафсилоти:
Талабаликдан бошланган муҳаббат: Миллиардер «X» ижтимоий тармоғида «Менинг севгилим Цзин Тянь» номли пост эълон қилиб, актрисага талабалик йиллариданоқ кўнгил қўйганини тан олди;
Кинотеатрнинг тўлиқ ижараси: Илк учрашувда актрисанинг шартига кўра, «Зверополис 2» мультфильмини фақат икки киши томоша қилиши учун Сан бутун кинотеатр залини ёпиб берган;
2026 йил январидаги таклиф: 35 ёшли миллиардер 38 ёшли актрисага турмуш қуриш таклифини билдирган ва унинг ота-онаси ҳисобига тўй олди совғаси — қалин пули ўтказилган;
«Цайли» бўйича астрономик рекорд: Хитойда келин оиласига бериладиган одатий қалин пули 100–200 минг юанни ташкил қилса-да, Сан ҳайратда қолдириш мақсадида нақд 30 миллион юань ($4,5 млн) ўтказган.
«Суррогат оналик ва совуқлашган муносабат»: Жанжал нимадан чиқди?
Миллиардер томонидан судга тақдим этилган сабаблар:
Қўшимча молиявий талаб: Жастин Саннинг таъкидлашича, фотиҳадан сўнг Цзин Тянь АҚШда суррогат оналик муолажасини ўтказиш учун яна бир катта миқдордаги суммани талаб қилган;
Муносабатларнинг узилиши: Криптовалюта магнати бу талабни рад этганидан сўнг, актриса у билан мулоқотни бутунлай тўхтатган ва никоҳ режалари чиппакка чиққан;
Суддаги даъво: Нияти амалга ошмаган Сан эндиликда келиннинг ота-онасидан 30 миллион юанни бир тийинигача қайтаришни қонуний тарзда талаб қилмоқда;
Актриса студиясининг позицияси: Цзин Тянь вакиллари расмий баёнот бериб, артистнинг бенуқсон обрўсидан шахсий ғаразли мақсадларда фойдаланишга йўл қўйилмаслигини ҳамда барча жараёнлар судда кўриб чиқилишини маълум қилди.
Қаҳрамонлар кимлар?: 8,5 миллиардлик криптодаҳо ва Голливуд юлдузи
Можаро иштирокчиларининг мавқеи ва ўтмиши:
Жастин Сан (Сунь Юйчэнь): Tron платформаси асосчиси, Rainberry эгаси, Forbes маълумотига кўра, бойлиги 8,5 миллиард долларни ташкил этади;
Шов-шувли харидлар устаси: Сан 2024 йил ноябрида Sotheby’s кимошди савдосида рассом Маурицио Каттеланнинг скотч билан деворга ёпиштирилган оддий банан концепциясидан иборат «Comedian» асарини нақд 6,2 миллион долларга сотиб олиб, дунёни ҳайратда қолдирган эди;
Цзин Тянь: Хитойнинг энг юқори ҳақ тўланувчи актрисаларидан бири бўлиб, «Урушаётган салтанатлар», «Вегасдан Макаогача», «Полиция ҳикояси», «Буюк девор» ҳамда Голливуднинг «Конг: Бош суяги ороли» каби блокбастерларида бош ролларни ижро этган.
Хитойнинг қадимий қалин пули анъанаси миллиардлаб долларлик бойлик ва Голливуд даражасидаги юлдузлар ҳаёти билан тўқнаш келиб, Осиё тарихидаги энг қимматбаҳо маиший суд жараёнларидан бирига айланди.
Сизнингча, никоҳ режалари бузилгандан кейин тўланган 4,5 миллион долларлик қалин пулини қайтариб олиш учун судга мурожаат қилган криптомиллиардер ҳақми ёки бу эркак киши учун номуносиб қадамми? Актрисанинг оиласи Хитой анъаналари ва қонунларига кўра ушбу улкан маблағни эгасига қайтариши керакми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юлдузлар ҳамда миллиардерлар ҳаётидаги ушбу шов-шувли детектив таҳлилини барча дўстларингиз ва танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…