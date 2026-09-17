Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Белгия парламенти депутати Фредерик Эренс ҳожатхонада 13 соат қамалиб қолган.
- У телефонини олмагани ва бинодаги вентиляция тизими ўчиб қолгани сабабли кислород етишмовчилигини бошидан кечирган.
- Эрталаб фаррош томонидан озод қилинган депутат зудлик билан шифохонага олиб кетилган.
- Бу ҳодиса Европанинг сиёсий марказида хавфсизлик ва техник назоратнинг аҳамиятини кўрсатган.
Бельгия парламенти ва Фредерик Эренс. Фото: milliyet.com.tr
Европанинг сиёсий маркази саналмиш Бельгия пойтахтида юз берган кутилмаган ва ғалати воқеа бутун қитъа медиасининг диққат марказига тушди. Фламанд жамоатчилик телерадиокомпанияси VRT тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, Бельгия парламенти аъзоси, «Vlaams Belang» партияси депутати Фредерик Эренс парламент биносидаги ҳожатхонада нақд 13 соат давомида қамалиб қолиб, деярли нафассиз қолиш хавфини бошидан кечирди. Иш куни якунлангач ҳожатхонага кирган сиёсатчи эшик қулфи тўсатдан бузилиб, тиқилиб қолгани сабабли ташқарига чиқа олмаган.
Бу пайтда парламент биносидаги барча ҳамкасблари ва ходимлар аллақачон уйларига тарқаб бўлган эди. Вазиятни янада оғирлаштирган жиҳат шундаки, депутат телефонини иш столида қолдириб, ўзи билан олмаган, натижада ҳеч кимни ёрдамга чақира олмаган. Тунги вақтда бинодаги автоматик вентиляция тизими ҳам ўчиб қолгани боис, ёпиқ хонада кислород кескин камайиб, депутат жиддий жисмоний ва руҳий босим остида қолган. Эрталаб фаррош эшикни очганидан сўнг, 13 соатни унитаз устида ўтказган депутат зудлик билан шифохонага етказилди.
Хўш, Бельгия парламентидек юқори хавфсизликка эга муассасада бундай ҳодиса қандай содир бўлди, депутат ўзини қандай ҳис қилмоқда ва бино маъмурияти бу фавқулодда ҳолатга қандай изоҳ берди?
«Телефонсиз, овозсиз ва нафассиз қолган тун»: Ҳодисанинг дақиқалик тафсилоти
Бельгия телеканали ва гувоҳлар очиқлаган тафсилотлар:
Қулфнинг кутилмаган бузилиши: Депутат кечқурун иш якунида ҳожатхонага кирган ва эшик маҳкам қулфланиб, уни очишнинг имкони бўлмаган;
Бўшаб қолган улкан бино: Иш вақти тугагани сабабли парламент коридорлари ва хоналарида бирорта ҳам одам қолмаган, депутатнинг бақириб чақиришларини ҳеч ким эшитмаган;
Алоқа воситасининг йўқлиги: Эренс смартфонини кабинетида қолдириб кетгани сабабли махсус хизматлар ёки оиласига хабар бериш имкониятидан бутунлай маҳрум бўлган;
Ўчирилган вентиляция: Тунда бинодаги энергия тежаш тизими ишга тушиб, ҳаво алмашинуви ўчирилган, оқибатда депутат «кислород депривацияси» (ҳаво етишмовчилиги) туфайли бўғилиб қолиш даражасига келган;
Фаррошнинг тасодифий қутқаруви: Фақат эрталаб ишга келган фаррош ходим эшик тиқилиб қолганини пайқаб, уни очган ва кутилмаган «маҳбус»ни озод қилган.
13 соат унитаз устида: Шифохонадаги текширув ва руҳий ҳолат
Сиёсатчининг соғлиғи ва тиббий ёрдам жараёни:
Зудлик билан тиббий ёрдам: Озодликка чиққан депутат узоқ вақт кислородсиз қолгани ва ҳолдан тойгани сабабли шифохонага олиб кетилган;
«Vlaams Belang» партиясидаги ҳайрат: Ҳамкасблари ва партиядошлари ушбу воқеадан шокка тушганини билдириб, парламент хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда;
Инфратузилма муаммоси: Европанинг бош сиёсий марказларидан бирида оддий қулф ва назорат тизимининг ишламаслиги жамоатчиликда катта кулги ва танқидларга сабаб бўлди.
Хавфсизлик ва маиший сабоқлар: Экспертлар нима дейди?
Мазкур воқеа ортидан сиёсий ва кундалик ҳаёт бўйича билдирилган хулосалар:
Рақамли боғлиқлик парадокси: Замонавий инсон кундалик ҳаётда бир лаҳзага телефонини унутса, оддий ёпиқ хонада ҳам бутунлай чорасиз қолиши мумкинлиги яққол намоён бўлди;
Тунги навбатчилик камчилиги: Парламент биносини тунда кўздан кечирувчи қўриқлаш хизмати 13 соат давомида хоналарни текширмагани муҳокамаларга сабаб бўлмоқда;
Сиёсатчилар ҳам оддий инсон: Юқори мартабали депутатларнинг ҳам ҳар қандай одам каби кутилмаган маиший тузоққа тушиб қолиши мумкинлиги ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда.
Бельгия депутатининг ҳожатхонадаги 13 соатлик синови ҳатто энг замонавий ва қўриқланадиган парламент биноларида ҳам оддий эҳтиёткорлик ва техник назорат қанчалик муҳимлигини кўрсатган рамзий воқеага айланди.
Сизнингча, улкан давлат муассасасида тунда ҳеч бўлмаганда навбатчи ходимларнинг хоналарни текшириб чиқмаслиги хавфсизлик тизимининг жиддий камчилиги эмасми? Ҳожатхонада телефонсиз қолиб кетган одам ўрнида сиз бўлганингизда вазиятдан қандай чиққан бўлардингиз? Ўз қизиқарли ва таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европада катта шов-шувга сабаб бўлган ушбу кутилмаган воқеа тафсилотини барча дўстларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…