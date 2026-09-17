Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётди

·72·Дунё
Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Белгия парламенти депутати Фредерик Эренс ҳожатхонада 13 соат қамалиб қолган.
  • У телефонини олмагани ва бинодаги вентиляция тизими ўчиб қолгани сабабли кислород етишмовчилигини бошидан кечирган.
  • Эрталаб фаррош томонидан озод қилинган депутат зудлик билан шифохонага олиб кетилган.
  • Бу ҳодиса Европанинг сиёсий марказида хавфсизлик ва техник назоратнинг аҳамиятини кўрсатган.

Бельгия парламенти ва Фредерик Эренс. Фото: milliyet.com.tr

Европанинг сиёсий маркази саналмиш Бельгия пойтахтида юз берган кутилмаган ва ғалати воқеа бутун қитъа медиасининг диққат марказига тушди. Фламанд жамоатчилик телерадиокомпанияси VRT тарқатган шов-шувли маълумотга кўра, Бельгия парламенти аъзоси, «Vlaams Belang» партияси депутати Фредерик Эренс парламент биносидаги ҳожатхонада нақд 13 соат давомида қамалиб қолиб, деярли нафассиз қолиш хавфини бошидан кечирди. Иш куни якунлангач ҳожатхонага кирган сиёсатчи эшик қулфи тўсатдан бузилиб, тиқилиб қолгани сабабли ташқарига чиқа олмаган.

Бу пайтда парламент биносидаги барча ҳамкасблари ва ходимлар аллақачон уйларига тарқаб бўлган эди. Вазиятни янада оғирлаштирган жиҳат шундаки, депутат телефонини иш столида қолдириб, ўзи билан олмаган, натижада ҳеч кимни ёрдамга чақира олмаган. Тунги вақтда бинодаги автоматик вентиляция тизими ҳам ўчиб қолгани боис, ёпиқ хонада кислород кескин камайиб, депутат жиддий жисмоний ва руҳий босим остида қолган. Эрталаб фаррош эшикни очганидан сўнг, 13 соатни унитаз устида ўтказган депутат зудлик билан шифохонага етказилди.

Хўш, Бельгия парламентидек юқори хавфсизликка эга муассасада бундай ҳодиса қандай содир бўлди, депутат ўзини қандай ҳис қилмоқда ва бино маъмурияти бу фавқулодда ҳолатга қандай изоҳ берди?

«Телефонсиз, овозсиз ва нафассиз қолган тун»: Ҳодисанинг дақиқалик тафсилоти

Бельгия телеканали ва гувоҳлар очиқлаган тафсилотлар:

  • Қулфнинг кутилмаган бузилиши: Депутат кечқурун иш якунида ҳожатхонага кирган ва эшик маҳкам қулфланиб, уни очишнинг имкони бўлмаган;

  • Бўшаб қолган улкан бино: Иш вақти тугагани сабабли парламент коридорлари ва хоналарида бирорта ҳам одам қолмаган, депутатнинг бақириб чақиришларини ҳеч ким эшитмаган;

  • Алоқа воситасининг йўқлиги: Эренс смартфонини кабинетида қолдириб кетгани сабабли махсус хизматлар ёки оиласига хабар бериш имкониятидан бутунлай маҳрум бўлган;

  • Ўчирилган вентиляция: Тунда бинодаги энергия тежаш тизими ишга тушиб, ҳаво алмашинуви ўчирилган, оқибатда депутат «кислород депривацияси» (ҳаво етишмовчилиги) туфайли бўғилиб қолиш даражасига келган;

  • Фаррошнинг тасодифий қутқаруви: Фақат эрталаб ишга келган фаррош ходим эшик тиқилиб қолганини пайқаб, уни очган ва кутилмаган «маҳбус»ни озод қилган.

13 соат унитаз устида: Шифохонадаги текширув ва руҳий ҳолат

Сиёсатчининг соғлиғи ва тиббий ёрдам жараёни:

  • Зудлик билан тиббий ёрдам: Озодликка чиққан депутат узоқ вақт кислородсиз қолгани ва ҳолдан тойгани сабабли шифохонага олиб кетилган;

  • «Vlaams Belang» партиясидаги ҳайрат: Ҳамкасблари ва партиядошлари ушбу воқеадан шокка тушганини билдириб, парламент хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда;

  • Инфратузилма муаммоси: Европанинг бош сиёсий марказларидан бирида оддий қулф ва назорат тизимининг ишламаслиги жамоатчиликда катта кулги ва танқидларга сабаб бўлди.

Хавфсизлик ва маиший сабоқлар: Экспертлар нима дейди?

Мазкур воқеа ортидан сиёсий ва кундалик ҳаёт бўйича билдирилган хулосалар:

  • Рақамли боғлиқлик парадокси: Замонавий инсон кундалик ҳаётда бир лаҳзага телефонини унутса, оддий ёпиқ хонада ҳам бутунлай чорасиз қолиши мумкинлиги яққол намоён бўлди;

  • Тунги навбатчилик камчилиги: Парламент биносини тунда кўздан кечирувчи қўриқлаш хизмати 13 соат давомида хоналарни текширмагани муҳокамаларга сабаб бўлмоқда;

  • Сиёсатчилар ҳам оддий инсон: Юқори мартабали депутатларнинг ҳам ҳар қандай одам каби кутилмаган маиший тузоққа тушиб қолиши мумкинлиги ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда.

Бельгия депутатининг ҳожатхонадаги 13 соатлик синови ҳатто энг замонавий ва қўриқланадиган парламент биноларида ҳам оддий эҳтиёткорлик ва техник назорат қанчалик муҳимлигини кўрсатган рамзий воқеага айланди.

Сизнингча, улкан давлат муассасасида тунда ҳеч бўлмаганда навбатчи ходимларнинг хоналарни текшириб чиқмаслиги хавфсизлик тизимининг жиддий камчилиги эмасми? Ҳожатхонада телефонсиз қолиб кетган одам ўрнида сиз бўлганингизда вазиятдан қандай чиққан бўлардингиз? Ўз қизиқарли ва таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европада катта шов-шувга сабаб бўлган ушбу кутилмаган воқеа тафсилотини барча дўстларингиз ҳамда танишларингизга улашинг!

Фредерик ЭренсБельгия парламентыVlaams BelangБельгия парламент ҳожатхонада 13 соатлик қулфланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиБугун, 21:55"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо бердиБугун, 21:37«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўрадиБугун, 21:33Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиБугун, 21:29«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқдаБугун, 21:25$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга бердиБугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди