«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади

·2·Дунё
«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади

Дунёнинг энг муҳим денгиз савдо йўлларидан бири саналган Қизил денгиз ва Баб ал-Мандаб бўғози атрофидаги қуролли низо глобал дипломатик тўқнашувнинг энг юқори чўққисига чиқди. Япониянинг нуфузли «NHK» телерадиокомпанияси хабар беришича, БМТ Хавфсизлик Кенгашининг Баб ал-Мандаб бўғозидаги инқироз бўйича чақирилган фавқулодда йиғилишида Хитой ва Россия АҚШ, Буюк Британия ҳамда уларнинг иттифоқчилари томонидан илгари сурилган мажбурий резолюцияни муваффақиятли блоклаб қўйди. Натижада кенгаш йиғилиши ҳеч қандай якуний ҳужжат қабул қилинмасдан, бошиберк кўча билан якунланди.

Пекин ва Москва ҳарбий куч ишлатиш ва бир томонлама босим ўтказиш ўрнига, зудлик билан ўт очишни тўхтатиш ва сиёсий мулоқотни қайта тиклашни талаб қилди. Ушбу кескин баҳсларга 3 сентябрдан бошлаб Яманда бошланган кучли ҳужумлар ҳамда 11 сентябрга келиб хусийлар Баб ал-Мандаб бўғозининг қоқ марказида жойлашган стратегик Маюн (Перим) оролини тўлиқ назоратга олгани сабаб бўлди. Бўғознинг эгалланиши Европа ва Осиёни боғловчи жаҳон савдо артериясига тўғридан-тўғри хавф солмоқда, қуролли тўқнашувлар оқибатида эса 125 мингдан ортиқ тинч аҳоли ўз уй-жойларини ташлаб қочишга мажбур бўлди.

Хўш, Пекин ва Москва хусийларга қарши резолюцияни нима учун рад этди, Маюн оролининг қўлдан кетиши жаҳон иқтисодиётига қандай зарба беради ва АҚШ бошчилигидаги коалиция энди қандай қадам ташлайди?

«Ҳарбий босим эмас, мулоқот керак»: Пекин ва Москванинг БМТдаги позицияси

Хитой ва Россия дипломатлари билдирган асосий талаблар:

  • Зудлик билан ўт очишни тўхтатиш: Хитой вакили вазият кенг кўламли эскалация ёқасида турганини таъкидлаб, Форс кўрфази давлатларининг воситачилигида музокаралар столига қайтишга чақирди;

  • Суверенитет ва фуқаролик кемалари муҳофазаси: Пекин Яман ҳамда Саудия Арабистонининг ҳудудий яхлитлигини қўллаб-қувватлашини ва тинч савдо кемаларига ҳужумларга қарши эканини билдирди;

  • Ҳусийлар иштирокидаги сиёсий мулоқот: Россия томони барча кучлар, жумладан хусийлар ҳам иштирок этадиган инклюзив тинчлик мулоқотини қайта тиклаш зарурлигини илгари сурди;

  • 2722-резолюция сабоғи: Москва Хавфсизлик Кенгашини «шошма-шошарлик ва ўйланмаган ҳаракатлар»дан огоҳлантириб, аввалги 2722-резолюция айрим давлатлар томонидан нотўғри талқин қилиниб, минтақада ҳарбий амалиётларга баҳона бўлганини эслатди.

«Дунё иқтисодиётини гаровга олиш»: АҚШ, Британия ва Саудиянинг кескин даъволари

Ғарб коалицияси ва минтақа давлатларининг билдирган эътирозлари:

  • Хусийларнинг чекиниши ва Эрон роли: АҚШ хусийлардан ҳужумларни тўхтатиш ва эгалланган ерлардан кучларни олиб чиқиб кетишни талаб қилди ҳамда Эронни исёнчиларни ҳарбий таъминлашни бас қилишга чақирди;

  • Кема қатнови эркинлиги: АҚШ делегацияси очиқ денгизда эркин сузиш ҳуқуқи бутун жаҳон иқтисодиётининг асоси эканини уқтирди;

  • Саудия Арабистони айблови: Риёз вакили хусийларни «бўғозларни бўғиб қўйиш» ва «глобал иқтисодиётни гаровга олиш»да айблади;

  • Қурол оқимини тўхтатиш талаби: Яманнинг БМТдаги элчиси Хавфсизлик Кенгашини исёнчиларга келаётган қурол-яроғ ва молиявий оқимларни тўсиб қўйишга даъват этди.

Маюн оролининг босиб олиниши ва 125 минг қочқин: Фалокат кўлами

Баб ал-Мандаб бўғозидаги сўнгги ҳарбий ўзгаришлар таҳлили:

  • 11 сентябрдаги стратегик бурилиш: 3 сентябрда бошланган кенг кўламли ҳужумлар натижасида хусийлар бўғоз марказида жойлашган Маюн оролини ўз назоратига олди;

  • Денгиз артериясининг ёпилиши: Мазкур оролнинг эгалланиши Қизил денгиз орқали Сувайш каналига ўтувчи барча нефть танкерлари ва контейнер кемаларини бевосита ўт очиш ҳудудига киритиб қўйди;

  • Инсонпарварлик инқирози: БМТ маълумотларига кўра, сентябрь ойи бошидан буён давом этаётган шиддатли жанглар туфайли камида 125 000 нафар тинч аҳоли ўз уйларини ташлаб қочишга мажбур бўлди.

Хитой ва Россиянинг БМТдаги ушбу ветоси Қизил денгиздаги инқироз эндиликда шунчаки маҳаллий низо эмас, балки қудратли ядровий давлатлар манфаатлари тўқнашган улкан геосиёсий жанг майдонига айланганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, БМТ резолюцияси блоклаб қўйилгач, АҚШ ва унинг иттифоқчилари Маюн ороли ва Баб ал-Мандабни очиш учун БМТ рухсатисиз тўғридан-тўғри ҳарбий операция бошлайдими? Хусийларнинг стратегик бўғозни назоратга олиши жаҳонда нефть ва истеъмол товарлари нархини янада қимматлаштириб юбормайдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон савдоси тақдири ҳал бўлаётган ушбу глобал низо таҳлилини барча сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Баб ал-Мандаб бўғозиХусийлар2722-резолюцияМайун ороли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларБугун, 20:58Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 16:33Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиЎриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиБугун, 16:26 Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирди (видео) Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 16:22Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Қозоғистонда ота-қизнинг тўйдаги рақси интернетда оммалашди (видео)Бугун, 15:59Ҳиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиҲиндистонда меҳмонхонада саккиз ой фаолият юритган сохта полиция бўлими фош этилдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди