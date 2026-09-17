Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди

·17·Спорт
Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия футбол ассоциацияси (ФА) раҳбари Деббие Хюитт FIFA президенти Жанни Инфантинодан ташкилотнинг сўнгги можаролари бўйича барча ички ҳужжатларни ошкор қилишни талаб қилди.
  • Хюитт, шунингдек, FIFA Форвард Энтерприсе (ФFE) лойиҳаси ва Фоларин Балогуннинг дисквалификациясининг кутилмаганда бекор қилиниши юзасидан тушунтириш берилишини сўрамоқда.

Англия футбол ассоциацияси (ФА) раҳбари Деббие Хюитт FIFA президенти Жанни Инфантинога қарши кескин танқидлар билан чиқиб, ташкилотнинг сўнгги можаролари бўйича барча ички ҳужжатларни ошкор қилишни талаб қилди. BBC Sport хабарига кўра, FIFA вице-президенти лавозимида ҳам фаолият юритувчи Хюитт 15-октабр куни бўлиб ўтадиган навбатдаги FIFA Кенгаши йиғилиши олдидан қатъий шаффофлик ва бошқарувдаги муаммоларга ойдинлик киритилишини сўрамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

FIFA бош котиби Маттиас Графстрём номига ҳам йўлланган расмий мактубда жаҳон футболини бошқариш тизимидаги таназзул ҳамда корпоратив маданиятнинг бузилиши кескин қораланган. Можаронинг асосий сабабларидан бири сифатида FIFA Форвард Энтерприсе (ФFE) лойиҳаси кўрсатилмоқда. Ушбу ташаббус доирасида Жаҳон чемпионати ҳамда бошқа йирик турнирларнинг тижорат ва чипта ҳуқуқларини бошқариш учун янги компания ташкил этиш, унинг 21 фоиз улушини хусусий инвестиция жамғармасига сотиш режалаштирилган эди.

Фоларин Балогун иши ва сиёсий аралашув

Тижорат масалалари билан бир қаторда, ФА АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун дисквалификациясининг кутилмаганда бекор қилингани юзасидан ҳам тушунтириш талаб қилмоқда. Босния ва Hzеговинага қарши кечган ўйинда қизил карточка олган 25 ёшли футболчи автоматик равишда бир ўйинлик дисквалификацияни ўташи керак эди. Бироқ у кутилмаганда нимчорак финалдаги Белгияга қарши баҳсда майдонга тушиш ҳуқуқини қўлга киритди.

Ушбу ҳолат футбол жамоатчилигида, хусусан, АҚШ президенти Доналд Трамп FIFA раҳбарига шахсан қўнғироқ қилиб, вазиятни қайта кўриб чиқишни илтимос қилгани ҳақидаги баёнотлардан кейин жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. FIFA вазият бўйича жиддий изоҳ бермасдан, дисквалификацияни вақтинча тўхтатиб туришга рухсат берувчи бандга таяниб иш тутганини билдирди, бироқ бу миллий ассоциацияларни қаноатлантирмади.

Халқаро майдондаги жиддий қарама-қаршиликлар

ФFE лойиҳаси атрофидаги можаролар ҳуқуқий оқибатларга ҳам олиб келди. Хусусан, UEFA учта АҚШ суди орқали Жанни Инфантинога нисбатан жиноий иш очилишига эришди ва барча тегишли ҳужжатларни тақдим этишни талаб қилмоқда. Шунингдек, UEFA, КОНКАКАФ ва Осиё футбол конфедерацияси қўшма очиқ мактуб эълон қилиб, FIFA раҳбариятини ишончни суиистеъмол қилишда айблади.

Ўз навбатида, Цюрихдаги қароргоҳ бу айбловларни рад этиб, UEFA раҳбариятини FIFA ва унинг етакчиларига қарши «қора кампания» уюштиришда айблади. Шунга қарамай, Инфантинога босимлар тобора кучайиб бормоқда. Англия, Уелс ва Шотландия футбол ассоциациялари FIFA раҳбарининг келгусидаги қайта сайланиш кампаниясига берган ёрдамини расман чақириб олган биринчи ташкилотлар қаторида бўлди.

FIFAДеббие ҲевиттДжанни ИнфантиноФоларин БалогунUEFA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 20:33«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очдиБугун, 20:29«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришди«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 20:24Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Бугун, 20:02Девид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқладиДевид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқладиБугун, 16:36Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиБугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг