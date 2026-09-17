Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия футбол ассоциацияси (ФА) раҳбари Деббие Хюитт FIFA президенти Жанни Инфантинодан ташкилотнинг сўнгги можаролари бўйича барча ички ҳужжатларни ошкор қилишни талаб қилди.
- Хюитт, шунингдек, FIFA Форвард Энтерприсе (ФFE) лойиҳаси ва Фоларин Балогуннинг дисквалификациясининг кутилмаганда бекор қилиниши юзасидан тушунтириш берилишини сўрамоқда.
Англия футбол ассоциацияси (ФА) раҳбари Деббие Хюитт FIFA президенти Жанни Инфантинога қарши кескин танқидлар билан чиқиб, ташкилотнинг сўнгги можаролари бўйича барча ички ҳужжатларни ошкор қилишни талаб қилди. BBC Sport хабарига кўра, FIFA вице-президенти лавозимида ҳам фаолият юритувчи Хюитт 15-октабр куни бўлиб ўтадиган навбатдаги FIFA Кенгаши йиғилиши олдидан қатъий шаффофлик ва бошқарувдаги муаммоларга ойдинлик киритилишини сўрамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
FIFA бош котиби Маттиас Графстрём номига ҳам йўлланган расмий мактубда жаҳон футболини бошқариш тизимидаги таназзул ҳамда корпоратив маданиятнинг бузилиши кескин қораланган. Можаронинг асосий сабабларидан бири сифатида FIFA Форвард Энтерприсе (ФFE) лойиҳаси кўрсатилмоқда. Ушбу ташаббус доирасида Жаҳон чемпионати ҳамда бошқа йирик турнирларнинг тижорат ва чипта ҳуқуқларини бошқариш учун янги компания ташкил этиш, унинг 21 фоиз улушини хусусий инвестиция жамғармасига сотиш режалаштирилган эди.
Фоларин Балогун иши ва сиёсий аралашувТижорат масалалари билан бир қаторда, ФА АҚШ терма жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун дисквалификациясининг кутилмаганда бекор қилингани юзасидан ҳам тушунтириш талаб қилмоқда. Босния ва Hzеговинага қарши кечган ўйинда қизил карточка олган 25 ёшли футболчи автоматик равишда бир ўйинлик дисквалификацияни ўташи керак эди. Бироқ у кутилмаганда нимчорак финалдаги Белгияга қарши баҳсда майдонга тушиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Ушбу ҳолат футбол жамоатчилигида, хусусан, АҚШ президенти Доналд Трамп FIFA раҳбарига шахсан қўнғироқ қилиб, вазиятни қайта кўриб чиқишни илтимос қилгани ҳақидаги баёнотлардан кейин жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. FIFA вазият бўйича жиддий изоҳ бермасдан, дисквалификацияни вақтинча тўхтатиб туришга рухсат берувчи бандга таяниб иш тутганини билдирди, бироқ бу миллий ассоциацияларни қаноатлантирмади.
Халқаро майдондаги жиддий қарама-қаршиликларФFE лойиҳаси атрофидаги можаролар ҳуқуқий оқибатларга ҳам олиб келди. Хусусан, UEFA учта АҚШ суди орқали Жанни Инфантинога нисбатан жиноий иш очилишига эришди ва барча тегишли ҳужжатларни тақдим этишни талаб қилмоқда. Шунингдек, UEFA, КОНКАКАФ ва Осиё футбол конфедерацияси қўшма очиқ мактуб эълон қилиб, FIFA раҳбариятини ишончни суиистеъмол қилишда айблади.
Ўз навбатида, Цюрихдаги қароргоҳ бу айбловларни рад этиб, UEFA раҳбариятини FIFA ва унинг етакчиларига қарши «қора кампания» уюштиришда айблади. Шунга қарамай, Инфантинога босимлар тобора кучайиб бормоқда. Англия, Уелс ва Шотландия футбол ассоциациялари FIFA раҳбарининг келгусидаги қайта сайланиш кампаниясига берган ёрдамини расман чақириб олган биринчи ташкилотлар қаторида бўлди.
Изоҳлар 0
…