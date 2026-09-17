Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг иккинчи кунида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси Перуни 3,5:0,5 ҳисобида, аёллар терма жамоаси эса Эквадорни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Жазоирни 4:0, аёллар жамоаси эса Иорданияни 3,5:0,5 ҳисобида енгди.
- Захира жамоалари Германия ва Испания каби кучли жамоалар билан ўйнаб, тажриба орттирди.
Қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 2-тури том маънода ўзбек шахмати юлдузларининг триумфи ва кучли иродаси билан тарихга кирмоқда. Дунёнинг 180 дан ортиқ мамлакатидан келган энг сара гроссмейстерлар дона сураётган нуфузли мусобақанинг иккинчи кунида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган асосий ва захира терма жамоалари мухлисларга қатор шиддатли баҳслар ва ёрқин ғалабаларни туҳфа этди. Эркаклар ўртасидаги бош жамоамиз Перу термасига қарши мураккаб ва муросасиз кечган баҳсда 3,5 : 0,5 (ўйинлар натижасига кўра 3,5 очко) ҳисобида устун келган бўлса, асосий аёллар терма жамоамиз Эквадор устидан 4:0 ҳисобида бенуқсон, «қуруқ» ғалабага эришди.
Жаҳон шахмат элитасининг энг ёрқин вакилларидан бўлмиш Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров ҳамда Шамсиддин Воҳидов ўз партияларида рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, муҳим очколарни жамғарди. Шу билан бирга, ёш иқтидорлардан таркиб топган Ўзбекистон-2 эркаклар жамоаси Жазоирни 4:0 ҳисобида тор-мор этган бўлса, қизларимиз Иорданияни 3,5 : 0,5 ҳисобида таслим этди. Германия ва Испания каби Европанинг кучли грандларига тўқнаш келган 3-жамоаларимиз эса жиддий тажриба орттирмоқда. Хўш, Самарқанд Олимпиадасининг иккинчи кунида шахматчиларимиз қандай стратегик ютуқларга эришди ва олдинда бизни қандай ҳал қилувчи баҳслар кутмоқда?
«Бош жамоаларда ишончли серия»: Эркаклар ва аёллар баҳслари натижалари
Ўзбекистоннинг 1-терма жамоалари қайд этган натижалар тафсилоти:
Эркаклар: Ўзбекистон 3,5 : 0,5 Перу:
Нодирбек Абдусатторов 1:0 Хорхе Кори: 1-доска етакчиси рақибининг мудофаасини чилпарчин қилиб, муҳим ғалабани нақд қилди;
Диего Флорес 0:1 Жавоҳир Синдаров: Қора доналарда ҳаракат қилган гроссмейстеримиз юқори аниқлик билан очкони қўлга киритди;
Шамсиддин Воҳидов 1:0 Стивен Рохас: Воҳидов рақиби устидан мутлақ тактик устунликка эришди;
Фернандес Санчес 0,5 : 0,5 Муҳиддин Мадаминов: Ёш шахматчимиз қийин партияда дуранг қайд этиб, якуний ҳисобни 3,5 : 0,5 кўринишига олиб келди.
Аёллар: Эквадор 0 : 4 Ўзбекистон (Мутлақ ғалаба):
Анахи Ортис 0:1 Афруза Ҳамдамова: Жаҳон чемпиони Афруза рақибасини сафарда таслим этди;
Гулруҳбегим Тоҳиржонова 1:0 Карла Серрано: Тажрибали гроссмейстер муваффақиятли дебют ва якун намойиш этди;
Жармилло Риваденеира 0:1 Умида Омонова: Умида ўйин давомида тўлиқ ташаббусни ўз қўлида ушлаб ғалаба қозонди;
Нилуфархон Имомқўзиева 1:0 Арлетте Кайседо: Барча доскаларда ғалаба қозонилиб, 4:0 ҳисоби муҳрланди.
«Захирадаги шиддат»: 2 ва 3-рақамли жамоаларимизнинг тўқнашувлари
Мусобақанинг иккинчи кунида қайд этилган бошқа учрашувлар:
Жазоир 0 : 4 Ўзбекистон-2 (Эркаклар): Ёшлардан иборат жамоамиз африкаликларга ҳеч қандай имкон қолдирмади — Жаҳонгир Воҳидов, Муҳаммадзоҳид Суяров, Ортиқ Нигматов ва Ҳумоюн Бегмуротов ўз баҳсларида 100 фоизлик натижа кўрсатишди;
Иордания 0,5 : 3,5 Ўзбекистон-2 (Аёллар): Нилуфар Якуббаева, Мадинабону Ҳалилова ва Асал Салимова ўз партияларини ғалаба билан якунлади, Мумтозбегим Мансурова эса дуранг ўйнади;
Германия 3,5 : 0,5 Ўзбекистон-3 (Эркаклар): Европанинг энг қудратли жамоаларидан бирига қарши баҳсда Саидакбар Саидалиев, Баҳром Баҳриллаев ва Алмаз Рахматуллаев имкониятни бой берди, фақатгина Муҳаммадали Абдураҳмонов кучли Расмус Сван билан дурангга эришди;
Ўзбекистон-3 1,5 : 2,5 Испания (Аёллар): Сабрина Гутьеррез устидан Мафтуна Бобомуродова ғалаба қозониб, Барчиной Шокиржонова дуранг ўйнаган бўлса-да, испаниялик рақибалар умумий ҳисобда кичик фарқ билан ғалабани илиб кетишди.
Тактик таҳлил ва медалларга йўл: Мутахассислар хулосаси
Самарқанддаги 2-тур беллашувлари бўйича спорт таҳлилчиларининг фикрлари:
Чемпионлик руҳияти: Ўзбекистоннинг 1-рақамли эркаклар ва аёллар жамоалари дастлабки турларданоқ максимал тезлик ва ишончли ўйин намойиш этиб, турнир жадвалида етакчилар сафига кириб бормоқда;
Нодирбек ва Жавоҳир формаси: Жамоа етакчиларининг тезкор ва хатосиз ғалабалари жамоадошларига руҳий устунлик бағишлаб, мураккаб эндшпиль вазиятларида ҳам аниқликни таъминламоқда;
Глобал рақобат ва синовлар: Захира жамоаларимизнинг Германия ва Испания каби кучли таркибларга қарши беллашувлари ёш гроссмейстерларимиз учун бебаҳо халқаро мактаб вазифасини ўтамоқда.
Самарқанд мезбонлигида ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ўзбек шахматининг нафақат бугуни қудратли, балки келажаги ҳам мисли кўрилмаган даражада порлоқ эканини бутун дунёга намойиш этмоқда.
Сизнингча, Самарқандда ўтаётган ушбу нуфузли Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида миллий терма жамоамиз олтин медалларни сақлаб қолиб, яна бош кубокни бошимиз узра кўтара оладими? Қизларимизнинг бугунги 4:0 ҳисобидаги ғалабаси уларни кучли учлик шоҳсупаси сари етаклай оладими? Ўз таҳлилий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда юртимизда кечаётган тарихий шахмат баҳсларининг қайноқ таҳлилини барча спорт ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…