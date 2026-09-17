Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда

·0·Спорт
Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор жорий мавсум бошидаги натижалари ва ўз ўйинидаги муаммолар юзасидан очиқ танқидий фикр билдирди. Бразилиялик футболчининг жамоа асосий таркибидаги ўрни илк бор жиддий рақобат ва шубҳа остида қолмоқда, чунки унинг майдондаги самарадорлиги кескин пасайиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ас нашри тарқатган маълумотларга кўра, Винисиус 598 дақиқа давомида бор-йўғи битта гол уришга муваффақ бўлган, холос. Гарчи у учта голли узатмани амалга оширган бўлса-да, унинг кўрсаткичлари жамоадошларининг юқори стандартларига жавоб бермаяпти ва бу мураббийлар штабида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Футболчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида мавсум бошидаги қийинчиликларни тан олиб, мухлисларга мурожаат йўллади. Ўз хабарида у "Голлар қайтади... Мен бунчалик кўп вазиятларни кўкка совуришда давом эта олмайман", дея ёзиб қолдирди.

Килиан Мбаппе ва ёш иқтидорларнинг босими

Реал Мадрид сафига келиб қўшилган Килиан Мбаппе жамоа ҳужум чизиғидаги динамикани бутунлай ўзгартириб юборди. Франциялик ҳужумчи мавсумни ажойиб тарзда бошлаб, дастлабки еттита ўйинда саккизта гол уришга эришди ва бу кўрсаткич уни асосий таркибнинг тегинмас футболчисига айлантирди.

Дастлаб мураббий иккала юлдуз ўртасида ўйин вақтини тенг тақсимлашга ҳаракат қилган бўлса-да, охирги пайтларда тарозим палла оғай бошлади. Винисиус Элчега қарши ўйиннинг 68-дақиқасидаёқ алмаштирилди ва бу унинг сўнгги учта учрашувда ҳакам ҳуштагигача қадар майдонни тарк этишига тўғри келган кетма-кет учинчи ҳолат бўлди.

Вазиятни янада мураккаблаштираётган яна бир омил – ёш иқтидорларнинг майдонга кириб келишидир. Элче билан кечган баҳсда ёш футболчи Ян Диоманде айнан Винисиуснинг севимли позицияси бўлган чап қанотга туширилди, бу эса бразилиялик футболчининг мавқеига қўшимча хавф туғдирмоқда.

Мазкур рақобат шароитида Винисиус Жуниор ўзининг аввалги оптимал спорт формасини тиклаш ва асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш учун жиддий ҳаракат қилишига тўғри келади. Олдинда эса жамоани мавсумнинг ҳал қилувчи баҳслари кутиб турибди.

Винисиус ЖуниорРеал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиБугун, 21:17«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 20:33«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очдиБугун, 20:29«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришди«Навбаҳор» икки бор ҳисобда ортда қолиб, «Динамо» устидан иродали ғалабага эришдиБугун, 20:24Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Бугун, 20:02Девид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқладиДевид Бехем Лионель Мессига тўққизинчи Олтин тўпни беришни ёқладиБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг