Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор жорий мавсум бошидаги натижалари ва ўз ўйинидаги муаммолар юзасидан очиқ танқидий фикр билдирди. Бразилиялик футболчининг жамоа асосий таркибидаги ўрни илк бор жиддий рақобат ва шубҳа остида қолмоқда, чунки унинг майдондаги самарадорлиги кескин пасайиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ас нашри тарқатган маълумотларга кўра, Винисиус 598 дақиқа давомида бор-йўғи битта гол уришга муваффақ бўлган, холос. Гарчи у учта голли узатмани амалга оширган бўлса-да, унинг кўрсаткичлари жамоадошларининг юқори стандартларига жавоб бермаяпти ва бу мураббийлар штабида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Футболчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида мавсум бошидаги қийинчиликларни тан олиб, мухлисларга мурожаат йўллади. Ўз хабарида у "Голлар қайтади... Мен бунчалик кўп вазиятларни кўкка совуришда давом эта олмайман", дея ёзиб қолдирди.
Килиан Мбаппе ва ёш иқтидорларнинг босимиРеал Мадрид сафига келиб қўшилган Килиан Мбаппе жамоа ҳужум чизиғидаги динамикани бутунлай ўзгартириб юборди. Франциялик ҳужумчи мавсумни ажойиб тарзда бошлаб, дастлабки еттита ўйинда саккизта гол уришга эришди ва бу кўрсаткич уни асосий таркибнинг тегинмас футболчисига айлантирди.
Дастлаб мураббий иккала юлдуз ўртасида ўйин вақтини тенг тақсимлашга ҳаракат қилган бўлса-да, охирги пайтларда тарозим палла оғай бошлади. Винисиус Элчега қарши ўйиннинг 68-дақиқасидаёқ алмаштирилди ва бу унинг сўнгги учта учрашувда ҳакам ҳуштагигача қадар майдонни тарк этишига тўғри келган кетма-кет учинчи ҳолат бўлди.
Вазиятни янада мураккаблаштираётган яна бир омил – ёш иқтидорларнинг майдонга кириб келишидир. Элче билан кечган баҳсда ёш футболчи Ян Диоманде айнан Винисиуснинг севимли позицияси бўлган чап қанотга туширилди, бу эса бразилиялик футболчининг мавқеига қўшимча хавф туғдирмоқда.
Мазкур рақобат шароитида Винисиус Жуниор ўзининг аввалги оптимал спорт формасини тиклаш ва асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш учун жиддий ҳаракат қилишига тўғри келади. Олдинда эса жамоани мавсумнинг ҳал қилувчи баҳслари кутиб турибди.
Изоҳлар 0
…