Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйди

·11·Дунё
Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арманистон Бош вазири Никол Пашинян Гюмридаги Россиянинг 102-сонли ҳарбий базаси мамлакат учун зарур эмаслигини ва агар Россия истаса, базани эртага олиб чиқиб кетиши мумкинлигини маълум қилди.
  • Пашинян, шунингдек, агар база қолдириладиган бўлса, унинг Арманистонда бўлиш шартлари қайта кўриб чиқилиши кераклигини таъкидлади.

Жанубий Кавказ минтақаси ва МДҲ маконида геосиёсий мувозанатни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган шов-шувли сиёсий баҳс юзага келди. Арманистон Бош вазири Никол Пашинян журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, мамлакат ҳудудидаги (Гюмри шаҳрида жойлашган) Россиянинг 102-сонли ҳарбий базаси бўйича мисли кўрилмаган даражада қатъий ва очиқ баёнот билан чиқди. «Биз бу масалани кўтармадик, чунки Россия бизга дўст мамлакат. Аммо бизга Россия базаси керак эмас! Агар улар хоҳлашса, базани эртагаёқ олиб чиқиб кетишлари мумкин. Агар уни қолдиришни исташса, биз ўзимизга керак бўлмаган нарсанинг Арманистонда бўлиб туриш шартларини қайта муҳокама қилишга тайёрмиз! Бу позицияда нима тушунарсиз?» — дея қатъий таъкидлади Арманистон ҳукумати раҳбари.

Пашинян ўз фикрини давом эттириб, 2022 йил сентябридаги чегара тўқнашувлари Россия ҳарбий иштироки Арманистон хавфсизлигига ҳеч нарса қўшмаслигини амалда кўрсатиб қўйганини уқтирди. Ушбу кескин баёнотлар Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг (ШҲТ) Бишкекдаги саммитидан сўнг старт олди: Россия Президенти Владимир Путин агар база керак бўлмаса, Москва «эртагаёқ кетиши» ва ҳеч нарсани мажбурлаб тангламаслигини айтган бўлса, РФ ТИВ расмийси Мария Захарова Гюмридаги база бутун Жанубий Кавказ хавфсизлигининг устуни экани ва унга муқобил йўқлигини баён қилган эди.

Хўш, Пашинян Россия базасини чиқариб юбориш сари дадил қадам ташлайдими, Ереваннинг бу риторикаси ортида қандай Ғарб кафолатлари ётибди ва Россия Жанубий Кавказдаги сўнгги мустаҳкам қалъасини бой бермоқдами?

«Хавфсизлигимизга ҳеч нарса қўшмайди»: Пашиняннинг 4 та асосий даъвоси

Арманистон Бош вазири томонидан очиқланган муҳим позициялар:

  • «Бизга база керак эмас»: Пашинян Арманистон расмий равишда 102-ҳарбий базани олиб чиқиш жараёнини бошламаган бўлса-да, Ереван ушбу контингентга ҳеч қандай ҳаётий зарурат сезмаётганини рўй-рост айтди;

  • «Хоҳлашса эртагаёқ кетсин»: Агар Москва базани олиб чиқиб кетишга қарор қилса, расмий Ереван бунга асло тўсқинлик қилмаслиги ва эътироз билдирмаслигини маълум қилди;

  • Шартларни қайта кўриб чиқиш талаби: Агар Россия ўз базасини Арманистонда сақлаб қолишни хоҳласа, Ереван «ўзи учун кераксиз бўлган ушбу объектнинг мамлакатда туриш шартларини» янгидан, бошқа талаблар асосида муҳокама қилишга тайёр;

  • 2022 йил сентябрь сабоғи: Бош вазир 2022 йил сентябридаги Озарбайжон билан кечган кескин ҳарбий воқеаларни мисол қилиб кўрсатиб, Россия базаси ва КХШТ Арманистон чегараларини ҳимоя қилолмаганини очиқ юзга солди.

Москванинг жавоби: Путиннинг огоҳлантириши ва Захарованинг баёноти

Кремль ва РФ Ташқи ишлар вазирлигининг ушбу баҳс бўйича расмий муносабати:

  • Владимир Путиннинг Бишкекдаги позицияси: РФ Президенти 1 сентябрь куни ШҲТ саммити якунлари бўйича матбуот анжуманида Россия ҳеч кимга ўз ҳарбий иштирокини мажбурламаслигини ва агар Арманистон талаб қилса, Россия кучлари «эртагаёқ чиқиб кетиши мумкинлиги»ни билдирган эди;

  • Захарованинг «хавфсизлик устуни» таърифи: РФ ТИВ расмий вакили Мария Захарова Москва келишувларга қатъий амал қилишини таъкидлаб, 102-база Арманистон ва Жанубий Кавказ барқарорлигининг асосий устуни эканини уқтирди;

  • Муқобилнинг йўқлиги: Россия дипломатияси Гюмридаги ҳарбий базага бугунги кунда ҳеч қандай реал ва самарали муқобил куч кўринмаётганини эслатиб ўтди.

Геосиёсий бурилиш: Кавказдан чекиниш бошланадими?

Халқаро экспертлар ва сиёсатшуносларнинг ушбу тўқнашув бўйича таҳлилий хулосалари:

  • КХШТдан узилиш жараёни: Арманистоннинг КХШТдаги иштирокини амалда музлатиб қўйиши ва эндиликда Гюмридаги базага «кераксиз» мақомини бериши Ереваннинг Россия ҳарбий орбитасидан бутунлай чиқиб кетаётганидан далолат беради;

  • Ғарб ва Европа Иттифоқи томон қадам: Пашинян маъмурияти хавфсизлик масалаларида Франция, АҚШ ва Европа кузатувчиларига кўпроқ таянишга интилмоқда;

  • Минтақавий заифлашув: Агар Россиянинг 102-базаси Арманистондан чиқарилса, бу Москванинг Кавказдаги ўнлаб йиллар давомида шаклланган ҳарбий таъсирининг тўлиқ тугашига олиб келиши мумкин.

Никол Пашинян ва Кремль ўртасидаги ушбу очиқ дипломатик демарш Жанубий Кавказ янги геосиёсий конфигурацияга кириб бораётганини ва Арманистон-Россия муносабатлари тарихий синов даврини бошидан кечираётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Россия Арманистон талаби билан Гюмридаги ҳарбий базасини ҳақиқатан ҳам олиб чиқиб кетадими ёки икки томон янги шартлар бўйича келишувга эриша оладими? Россия ҳарбий контингентининг чиқарилиши Арманистон хавфсизлигини мустаҳкамлайдими ёки минтақани янги низолар гирдобига тортадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Жанубий Кавказдаги ушбу тарихий воқеалар таҳлилини барча сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Никол ПашинянГюмри 102-базаШанхай ҳамкорлик ташкилотининг саммитАрманистон-Россия муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқдаБугун, 21:25$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга бердиБугун, 21:16«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блокладиБугун, 21:01АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларБугун, 20:58Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 16:33Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиЎриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиБугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди