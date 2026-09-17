«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда

·0·Дунё
«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда

Глобал ҳарбий қарама-қаршиликлар ва денгиз савдо йўллари хавфсизлиги кун тартибига чиққан бир пайтда, АҚШ Мудофаа вазирлиги қуруқликдаги қўшинларнинг зарба бериш қудратини тубдан янги босқичга олиб чиқувчи улкан стратегик битимни имзолади. Пентагоннинг расмий ресурсларида эълон қилинган маълумотларга кўра, АҚШ ҳарбий департаменти армия учун янги авлод баллистик ракеталари ҳисобланган «Precision Strike Missile Increment 2» (PrSM Inc 2) мажмуаларини сотиб олишга нақд 1,2 миллиард доллар маблағ ажратди. Ушбу қуролларни ишлаб чиқариш ва уларни бошланғич жанговар шайлик даражасига етказиш бўйича кўп миллиардлик шартнома АҚШнинг етакчи ҳарбий концерни «Lockheed Martin» корпорациясига топширилди.

Буюртма қилинган ўқ-дориларнинг аниқ сони махфий сақланаётган бўлса-да, лойиҳани тўлиқ якунлаш 2031 йилнинг сентябрь ойига режалаштирилган. Ҳарбий мутахассисларнинг эътиборини тортган асосий жиҳат шундаки, модернизация қилинган ушбу баллистик ракета ўзининг янги кўп каналли ўзини нишонга йўналтириш каллаги туфайли нафақат ҳаракатдаги қуруқликдаги техникаларни, балки улкан ҳарбий денгиз кемаларини ҳам биргина зарба билан йўқ қилувчи «кемалар кушандаси»га айланган. Нуфузли «The War Zone» (TWZ) ҳарбий нашри таъкидлаганидек, эскирган ATACMS тизимларининг ўрнини тўлиқ эгаллаши кутилаётган мазкур қурол бўйича АҚШ армияси 2027 йилги бюджет сўровида харидларни нақд 950 фоизга оширишни мақсад қилган.

Хўш, Пентагоннинг 1,2 миллиард долларлик янги ракетаси дунё океанидаги кучлар мувозанатини қандай ўзгартиради, HIMARS ва M270 мажмуаларининг имкониятлари қай даражада ортади ва АҚШ бу қуролни асосан қайси минтақада қўллашни мўлжалламоқда?

«Lockheed Martin»га 1,2 миллиард доллар: Шартноманинг асосий тафсилотлари

Пентагон расмий сайтида эълон қилинган келишув бандлари:

  • 1,2 миллиард долларлик молиялаштириш: АҚШ Мудофаа вазирлиги армия эҳтиёжлари учун юқори аниқликдаги янги авлод баллистик тизимини ишлаб чиқаришга тўлиқ маблағ ажратди;

  • «Lockheed Martin» монополияси: Ракеталарни яратиш ва уларни тўлиқ жанговар шай ҳолатга келтириш вазифаси Америка ҳарбий-саноат мажмуаси гигантига топширилди;

  • Махфий миқдор ва муддат: Армияга етказиб бериладиган ракеталарнинг аниқ сони очиқланмаган бўлса-да, барча муҳандислик ва синов ишлари 2031 йилнинг сентябрига қадар якунланиши белгиланган;

  • Бошланғич оператив тайёргарлик: Контракт ракеталарни ишлаб чиқариш билан биргаликда, уларни тўғридан-тўғри ҳарбий бўлинмаларга интеграция қилишни назарда тутади.

«Кемалар кушандаси»: PrSM Inc 2 нимаси билан ATACMS’дан устун?

Модернизация қилинган ракетанинг техник хусусиятлари ва тактик афзалликлари:

  • Кўп каналли йўналтириш каллаги: Ракетани оддий баллистик снарядлардан фарқлаб турувчи бош омили — радиоэлектрон тўсиқларни четлаб ўтувчи ва очиқ денгизда ҳаракатланаётган сувости ҳамда устки кемаларни автоматик аниқловчи бошқарув тизимидир;

  • Ҳаракатланувчи қуруқлик ва денгиз нишонлари: Ушбу ракета стационар бинолар ёки омборлар билан чекланмай, юқори тезликда кетаётган ҳарбий эшелонлар, колонналар ва ҳарбий флот кемаларини аниқ ура олади;

  • Узоқроқ масофа ва юқори тезлик: PrSM классик ATACMS мажмуаларига нисбатан анча узоқ масофага учади ва гипертовушга яқин тезликда нишонга шўнғийди;

  • Оммавийлик ва ихчамлик: Янги ракеталар ҳажм жиҳатидан ихчамроқ бўлгани сабабли, стандарт HIMARS ва M270 қурилмаларида аввалгидек битта эмас, балки бир контейнерда иккитадан жойлаштирилади.

TWZ инсайди: Харидларни 950% га ошириш режаси ва глобал стратегия

Ҳарбий таҳлилчиларнинг АҚШ қуролланиш стратегияси бўйича хулосалари:

  • 2027 йилги бюджет сакраши: Нуфузли TWZ нашри очиқлаган бюджет ҳужжатларига кўра, АҚШ армияси 2027 йилда PrSM ракеталарини сотиб олиш ҳажмини нақд 9,5 баробарга (950%) оширишни талаб қилмоқда;

  • ATACMS даврининг тугаши: Украина ва бошқа можароларда фаол қўлланган эскирган ATACMS тизимлари босқичма-босқич арсеналдан чиқарилиб, уларнинг ўрни тўлиқ PrSM билан алмаштирилади;

  • Тинч океани ва Тайван омили: Таҳлилчилар бу ракеталарни яратишда асосий урғу кемаларни йўқ қилишга берилгани бежиз эмаслигини уқтирмоқда — АҚШ бу билан Тинч ва Ҳинд океани минтақасида, хусусан Тайван бўғозида эҳтимолий йирик денгиз урушига тайёргарлик кўрмоқда.

Пентагоннинг 1,2 миллиард долларлик ушбу янги ҳарбий қадами баллистик ракеталар ва денгиз флоти ўртасидаги чегараларни йўққа чиқариб, келажакдаги эҳтимолий қуролли низоларда қуруқликдаги қўшинларга душман флотларини минглаб километр масофадан йўқ қилиш имконини берувчи даҳшатли устунликни тақдим этмоқда.

Сизнингча, Пентагоннинг баллистик ракеталарни денгиздаги ҳаракатланувчи кемаларни йўқ қилишга мослаштириши дунё океанидаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юборадими? АҚШнинг ATACMS ўрнига PrSM ракеталарини оммавий сотиб олишга киришиши яқин йилларда йирик глобал денгиз уруши хавфи борлигидан далолат берадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон ҳарбий саноатидаги ушбу улкан ўзгариш таҳлилини барча ҳарбий соҳа ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

PrSM Inc 2Локхид Марти́нАТАКМСТайван
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга бердиБугун, 21:16«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блокладиБугун, 21:01АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларБугун, 20:58Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)Украинада кекса аёл Россия дронини қўли билан зарарсизлантиргани акс этган видео тарқалди (видео)Бугун, 16:33Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиЎриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиБугун, 16:26 Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирди (видео) Дельфин балиқ қусиғини еб, олимларни ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди