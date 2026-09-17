Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси Европа Иттифоқидаги регуляторлар билан келишувга кўра, иловаларда фойдаланувчиларни кузатишга розилик олиш талабларини ўзгартирди.
- Янги қоидаларга кўра, розилик ойналари энди тўлиқ саҳифали экран тарзида намойиш этилади ва "кузатиш" сўзи олиб ташланиб, "Рухсат бериш" ҳамда "Рад этиш" вариантлари таклиф этилади.
- Ушбу ўзгаришлар фақат Германия, Франсия, Италия, Полша ва Руминияда тарқатиладиган иловалар учун амал қилади.
Германия федерал рақобат идораси ва бошқа Европа регуляторларининг кўп йиллик антимонополия текширувлари ўз натижасини берди. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компанияси ўз платформаларидаги иловалар учун фойдаланувчиларни кузатишга розилик олиш талабларини ўзгартиришга розилик билдирган. Мазкур ўзгаришлар рақобат муҳитини адолатли қилиш ва мувозанатни тиклашга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гап шундаки, Apple томонидан жорий этилган Апп Траккинг Транспаренкй (АТТ) тизими узоқ вақтдан бери танқидларга учраб келаётган эди. Регуляторларнинг фикрича, бу тизим компаниянинг ўз иловаларига ҳеч қандай огоҳлантирувчи сўровларсиз фойдаланувчи маълумотларидан фойдаланиш имконини бериб, учинчи томон дастурларига нисбатан сунъий устунлик яратган. Натижада рақамли бозор иштирокчилари, хусусан, реклама даромадларига таянувчи бизнеслар жиддий зарар кўрган.
Европалик фойдаланувчилар учун янги имкониятларЕвропа Иттифоқи давлатлари рақобат идоралари билан эришилган келишувга кўра, фойдаланувчилардан розилик сўраш зарурияти сақланиб қолади, бироқ унинг шакли тубдан ўзгаради. Дастурчиларга янада юмшоқроқ ва қўрқитмайдиган форматдаги муқобил ойналарни кўрсатишга рухсат берилади. Ушбу янгиликлар қаторига олтидан ортиқ муҳим тузатишлар киритилган бўлиб, улар охирги истеъмолчиларнинг қарорига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Хусусан, янги қоидаларга мувофиқ, розилик ойналари энди кичик поп-ап шаклида эмас, балки тўлиқ саҳифали экран тарзида намойиш этилади. Шунингдек, матндаги «кузатиш» (тракк) сўзи олиб ташланиб, тугмалар дизайни ўзгартирилди. Эндиликда фойдаланувчиларга «Рухсат бериш» ҳамда «Рад этиш» вариантлари таклиф этилади, аввалгидек «Иловадан кузатмасликни сўраш» ибораси ишлатилмайди.
Қўшимча маълумотлар ва ҳудудий чекловларДастурчиларга фойдаланувчиларга нима учун бундай рухсат зарурлигини тушунтирувчи қўшимча маълумотларга эга ҳаволаларни жойлаштириш имконияти ҳам берилмоқда. Ушбу ўзгаришлар қонуний талабларга кўра, фақатгина Германия, Франция, Италия, Полша ва Руминияда тарқатиладиган иловалар учун амал қилиши маълум қилинди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, олдинги қўрқитувчи тизим туфайли фойдаланувчиларнинг аксарияти кузатишни рад этган ва бу Meta каби реклама бизнесларига зарба берганди. Apple эса шахсий маъфаутлар ва махфийликни ҳимоя қилишни баҳона қилиб, ўз экотизимидан фойдаланган ҳолда шахсийлаштирилган рекламаларни кўрсатишда давом этган. Эндиликда эса илова яратувчиларга Европа Иттифоқи фойдаланувчиларидан охирги танловидан бир йил ўтиб қайта розилик сўрашга рухсат этилади.
Изоҳлар 0
…