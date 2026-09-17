Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатди

·6·Техно
Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Apple компанияси Европа Иттифоқидаги регуляторлар билан келишувга кўра, иловаларда фойдаланувчиларни кузатишга розилик олиш талабларини ўзгартирди.
  • Янги қоидаларга кўра, розилик ойналари энди тўлиқ саҳифали экран тарзида намойиш этилади ва "кузатиш" сўзи олиб ташланиб, "Рухсат бериш" ҳамда "Рад этиш" вариантлари таклиф этилади.
  • Ушбу ўзгаришлар фақат Германия, Франсия, Италия, Полша ва Руминияда тарқатиладиган иловалар учун амал қилади.

Германия федерал рақобат идораси ва бошқа Европа регуляторларининг кўп йиллик антимонополия текширувлари ўз натижасини берди. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компанияси ўз платформаларидаги иловалар учун фойдаланувчиларни кузатишга розилик олиш талабларини ўзгартиришга розилик билдирган. Мазкур ўзгаришлар рақобат муҳитини адолатли қилиш ва мувозанатни тиклашга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гап шундаки, Apple томонидан жорий этилган Апп Траккинг Транспаренкй (АТТ) тизими узоқ вақтдан бери танқидларга учраб келаётган эди. Регуляторларнинг фикрича, бу тизим компаниянинг ўз иловаларига ҳеч қандай огоҳлантирувчи сўровларсиз фойдаланувчи маълумотларидан фойдаланиш имконини бериб, учинчи томон дастурларига нисбатан сунъий устунлик яратган. Натижада рақамли бозор иштирокчилари, хусусан, реклама даромадларига таянувчи бизнеслар жиддий зарар кўрган.

Европалик фойдаланувчилар учун янги имкониятлар

Европа Иттифоқи давлатлари рақобат идоралари билан эришилган келишувга кўра, фойдаланувчилардан розилик сўраш зарурияти сақланиб қолади, бироқ унинг шакли тубдан ўзгаради. Дастурчиларга янада юмшоқроқ ва қўрқитмайдиган форматдаги муқобил ойналарни кўрсатишга рухсат берилади. Ушбу янгиликлар қаторига олтидан ортиқ муҳим тузатишлар киритилган бўлиб, улар охирги истеъмолчиларнинг қарорига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Хусусан, янги қоидаларга мувофиқ, розилик ойналари энди кичик поп-ап шаклида эмас, балки тўлиқ саҳифали экран тарзида намойиш этилади. Шунингдек, матндаги «кузатиш» (тракк) сўзи олиб ташланиб, тугмалар дизайни ўзгартирилди. Эндиликда фойдаланувчиларга «Рухсат бериш» ҳамда «Рад этиш» вариантлари таклиф этилади, аввалгидек «Иловадан кузатмасликни сўраш» ибораси ишлатилмайди.

Қўшимча маълумотлар ва ҳудудий чекловлар

Дастурчиларга фойдаланувчиларга нима учун бундай рухсат зарурлигини тушунтирувчи қўшимча маълумотларга эга ҳаволаларни жойлаштириш имконияти ҳам берилмоқда. Ушбу ўзгаришлар қонуний талабларга кўра, фақатгина Германия, Франция, Италия, Полша ва Руминияда тарқатиладиган иловалар учун амал қилиши маълум қилинди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, олдинги қўрқитувчи тизим туфайли фойдаланувчиларнинг аксарияти кузатишни рад этган ва бу Meta каби реклама бизнесларига зарба берганди. Apple эса шахсий маъфаутлар ва махфийликни ҳимоя қилишни баҳона қилиб, ўз экотизимидан фойдаланган ҳолда шахсийлаштирилган рекламаларни кўрсатишда давом этган. Эндиликда эса илова яратувчиларга Европа Иттифоқи фойдаланувчиларидан охирги танловидан бир йил ўтиб қайта розилик сўрашга рухсат этилади.

AppleЕвропа ИттифоқиТехнологияларАнтимонополияМахфийлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиБугун, 20:57Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаБугун, 20:25Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади