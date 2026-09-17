"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди

·6·Дунё
"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швеция Бош вазири Улф Кристерссон парламент сайловларида ҳукумат коалицияси мағлубиятга учрагач, истеъфога чиқишини маълум қилди.
  • Социал-демократик партия ва мухолифатдаги сўл-марказчи блок 176 ўринга эга бўлиб, амалдаги коалиция эса 173 мандатни қўлга киритди.
  • Бу натижа Швецияда сўл қанот кучларининг янги даврини бошлаб берди ва ижтимоий сиёсат, солиқлар ҳамда миграция сиёсатида ўзгаришлар кутилмоқда.

Европанинг энг барқарор ва ривожланган давлатларидан бири саналмиш Швеция Қироллигида кутилмаган ва кескин сиёсий зилзила юз берди. Буюк Британиянинг нуфузли «The Guardian» нашри хабарига кўра, мамлакат Бош вазири Ульф Кристерссон парламент (Риксдаг) сайловларида амалдаги ҳукумат коалицияси мағлубиятга учрагани расман тасдиқлангач, лавозимидан истеъфога чиқишини маълум қилди. «Мени Бош вазир лавозимидан озод этишингизни сўрайман», — дея ёзди Кристерссон парламент спикери номига йўллаган расмий мактубида ва ушбу ҳужжатни «X» (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида ҳам эълон қилди.

13 сентябрь куни бўлиб ўтган умумхалқ овоз бериш жараёнидан сўнг Марказий сайлов комиссияси барча 6 626 та сайлов участкасидаги натижаларни тўлиқ ҳисоблаб чиқиб, якуний ҳисоботни тақдим этди. Унга кўра, собиқ Бош вазир Магдалена Андерссон бошчилигидаги Социал-демократик партия ва мухолифатдаги тўртта сўл-марказчи блок атиги 50 359 та овоз устунлиги билан тарихий ғалабани илиб кетди. Янги парламентда мухолифат 176 та ўринга эга бўлган бўлса, Кристерссоннинг амалдаги 3 та партиядан иборат коалицияси ва сайловдан кейин ҳукуматга кириши кутилган ўта ўнг қанот «Швеция демократлари» партияси бор-йўғи 173 та мандат билан чекланди.

Хўш, 3 тагина ўринлик фарқ Скандинавия гиганти сиёсатини қандай ўзгартиради, Магдалена Андерссон қандай қилиб реванш олди ва ўнг кучларнинг қулаши Европа Иттифоқи ва НАТО бўйича қарорларга қандай таъсир кўрсатади?

«50 минг овозлик драма ва 176 га қарши 173 мандат»: Сайлов натижалари тафсилоти

Швеция Марказий сайлов комиссияси эълон қилган якуний рақамлар:

  • Ҳамма участкалар ҳисобланди: 13 сентябрда ўтказилган овоз бериш жараёни бўйича барча 6 626 та сайлов участкасидаги натижалар тўлиқ текшириб чиқилди;

  • Мухолифатнинг тор ғалабаси: Сўл-марказчи коалиция амалдаги ҳукумат устидан бор-йўғи 50 359 та овоз фарқи билан устун келди;

  • 3 та мандатлик ҳал қилувчи фарқ: Мухолифат блоклари 349 ўринли Риксдагда 176 та депутатлик ўрнини қўлга киритиб, мутлақ кўпчиликни шакллантирди;

  • Кристерссон блокининг инқирози: Амалдаги ҳукумат ва уларга яқин ўнг радикаллар коалицияси атиги 173 та мандат билан мухолифатга айланди;

  • Магдалена Андерссоннинг реванши: Социал-демократик партия раҳбари бўлган собиқ бош вазир қисқа танаффусдан сўнг яна мамлакатни бошқариш имкониятига эга бўлди.

«Мени озод этинг»: Ульф Кристерссоннинг мағлубиятни тан олиши

Ҳукумат раҳбарининг истеъфоси ва сиёсий муносабати:

  • Расмий мактуб: Кристерссон натижалар аниқ бўлиши биланоқ парламент спикерига лавозимдан кетиш тўғрисида ариза топширди;

  • «X» тармоғидаги очиқ иқрор: Скандинавия сиёсий маданиятига хос тарзда у сайлов натижаларини тўлиқ тан олиб, қарорини халққа очиқ эълон қилди;

  • Ўта ўнгчиларнинг орзуси чиппакка чиқди: Сайловда юқори натижа кутган ва ҳукумат таркибига киришни режалаштирган «Швеция демократлари» партияси ҳокимият тепасига келиш имкониятини бой берди.

Сиёсий таҳлил: Швецияни қандай туб ўзгаришлар кутмоқда?

Халқаро экспертлар ва сиёсатшуносларнинг янги вазият бўйича таҳлилий хулосалари:

  • Ижтимоий сиёсат ва солиқлар: Сўл-марказчилар ҳокимиятга қайтиши билан соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий нафақаларни ошириш ва йирик корпорацияларга солиқ босимини кучайтириш кун тартибига чиқади;

  • Миграция сиёсатидаги юмшаш: Ўнг коалиция даврида миграция ва қочқинларга қарши киритилган қаттиқ чекловлар сўл кучлар томонидан қайта кўриб чиқилиши мумкин;

  • Ташқи сиёсат ва НАТО: Мутахассисларнинг фикрича, Швециянинг НАТОга аъзолиги ва Украинани қўллаб-қувватлаш бўйича умумий стратегик позиция сақланиб қолади, бироқ Европа Иттифоқи билан иқлим ва яшил иқтисодиёт бўйича ҳамкорлик кучаяди.

Ульф Кристерссоннинг мағлубиятни тан олиб лавозимидан кетиши демократик анъаналар ва ҳар бир сайловчи овози қанчалик қимматли эканини намойиш этиш билан бирга, Швецияда сўл қанот кучларининг янги даврини бошлаб берди.

Сизнингча, Швецияда сўл-марказчиларнинг ҳокимиятга қайтиши Скандинавиядаги миграция ва иқтисодий сиёсатга қандай таъсир кўрсатади? Атиги 3 та депутатлик ўрни фарқи билан тузиладиган янги ҳукумат мамлакатни барқарор бошқара оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа сиёсатидаги ушбу тарихий воқеа шарҳини барча халқаро сиёсат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Ульф КристерссонМагдалена АндерссонШвеция сайловлари 2024Социал-демократик партия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўрадиБугун, 21:33Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиБугун, 21:29«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқда«Янги қурол!»:Пентагон ҳаракатланувчи нишонларни йўқ қилувчи ракеталар сотиб олмоқдаБугун, 21:25$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга берди$4,5 млнлик қалин пули ва бузилган тўй: Жастин Сан машҳур актриса Цзин Тянни судга бердиБугун, 21:16«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блокладиБугун, 21:01АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади