Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади

·14·Дунё
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Токио шаҳрида 5-октябр куни Коала Жапан компанияси томонидан ташкил этилаётган мусобақада иштирокчилар 90 дақиқа давомида Коала матрасида ухлаб, энг яхши уйқу сифатини намойиш этишлари керак.
  • Ғолиб махсус ускуналар ёрдамида уйқунинг чуқурлиги, тез ухлаб қолиш ва уйқу ҳолатининг барқарорлиги каби кўрсаткичлар асосида аниқланади.

Матраслари билан танилган Koala Japan компанияси Японияда одатдагидан бутунлай фарқ қиладиган танлов — ухлаш бўйича мусобақа ташкил этмоқда. Унда иштирокчилар ўзларининг энг яхши ухлаш қобилиятини намойиш этиб, катта миқдордаги пул мукофоти учун беллашади. Бу ҳақда “Tokyo Weekender” хабар берди.

Маълум қилинишича, ноодатий тадбир жорий йилнинг 5 октябрь куни Токио шаҳрида бўлиб ўтади. Мусобақа шартларига кўра, иштирокчилар 90 дақиқа давомида Koala матрасида ухлаши керак бўлади.

Бироқ ғолибни оддий кузатув орқали аниқлашмайди. Ташкилотчилар махсус ускуналар ёрдамида иштирокчиларнинг уйқу жараёнини назорат қилиб, унинг сифатини баҳолайди.

Жумладан, мусобақа давомида уйқунинг чуқурлиги, иштирокчининг қанчалик тез ухлаб қолгани ва уйқу ҳолатининг барқарорлиги ўлчанади. Йиғилган маълумотлар таҳлил қилиниб, энг яхши натижа қайд этган иштирокчи асосий ғолиб деб топилади.

Танловнинг бош мукофоти эса иштирокчиларни янада қизиқтириши табиий. Ғолибга 2,22 миллион иена, яъни жорий курс бўйича тахминан 14 300–14 400 АҚШ доллари миқдорида пул мукофоти топширилади.

Қизиғи, мукофот суммаси ҳам тасодифан танланмаган. 2,22 миллион иена рақами оммавий маданиятда уйқуни ифодаловчи “Zzz” овозини эслатиши билан изоҳланган. Шу тариқа компания танловнинг асосий мавзуси — уйқуга ишорани мукофот миқдорида ҳам акс эттирган.

Мусобақада фақат бош соврин учун курашилмайди. Иштирокчилар учун бир нечта қўшимча номинациялар ҳам ташкил этилган.

Улар орасида энг чуқур уйқу ва дам олиш вақтидаги энг ноодатий ёки ҳатто “акробатик” ҳолат учун бериладиган совринлар бор.

Бироқ мусобақада шунчаки матрасга ётиб, ухлаб қолишнинг ўзи етарли бўлмайди. Ташкилотчилар иштирокчиларни турли кутилмаган ҳолатларга ҳам тайёрламоқда.

Хусусан, ҳар бир “босқич” бошланишидан олдин иштирокчилар чигал ёзиш машқларини бажаради. Шунингдек, уларга дам олиш сифатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тасодифий буюмлар берилади.

Бундан ташқари, мусобақа жараёнида иштирокчилар учун кутилмаган “уйқу бузилишлари” ҳам ташкил этилади. Бу эса танловни янада қизиқарли ва мураккаб кечишига сабаб бўлиши мумкин.

Ташкилотчилар эса мазкур “уйқу бузилишлари” айнан нимадан иборат бўлишини ҳозирча ошкор қилмаяпти. Шу боис иштирокчиларни мусобақа давомида қандай сюрпризлар кутаётгани сирлигича қолмоқда.

Koala JapanTokyo WeekenderTokyo 5-oktabruyqu musobaqasi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиФутболчи жанжалдан сўнг етти тишидан айрилдиБугун, 20:27Австралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиАвстралияда ангус зотли буқа рекорд нархга сотилдиБугун, 15:23Туркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиТуркияда Туркия байроғига тупурган британиялик сайёҳ ҳибсга олиндиБугун, 14:58Исроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиИсроил ҳужумида ҳалок бўлган 3 ёшли Римнинг синглиси туғилди — ота қизига марҳум синглисининг исмини бердиБугун, 14:0216 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқланди16 яшар қизни ўлдирган ўсмир судда кутилмаганда оқландиБугун, 13:55Аляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиАляскада 15 ёшли бола ағдарилган қайиқ устида икки кун яшаб қолдиБугун, 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди