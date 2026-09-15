Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Токио шаҳрида 5-октябр куни Коала Жапан компанияси томонидан ташкил этилаётган мусобақада иштирокчилар 90 дақиқа давомида Коала матрасида ухлаб, энг яхши уйқу сифатини намойиш этишлари керак.
- Ғолиб махсус ускуналар ёрдамида уйқунинг чуқурлиги, тез ухлаб қолиш ва уйқу ҳолатининг барқарорлиги каби кўрсаткичлар асосида аниқланади.
Матраслари билан танилган Koala Japan компанияси Японияда одатдагидан бутунлай фарқ қиладиган танлов — ухлаш бўйича мусобақа ташкил этмоқда. Унда иштирокчилар ўзларининг энг яхши ухлаш қобилиятини намойиш этиб, катта миқдордаги пул мукофоти учун беллашади. Бу ҳақда “Tokyo Weekender” хабар берди.
Маълум қилинишича, ноодатий тадбир жорий йилнинг 5 октябрь куни Токио шаҳрида бўлиб ўтади. Мусобақа шартларига кўра, иштирокчилар 90 дақиқа давомида Koala матрасида ухлаши керак бўлади.
Бироқ ғолибни оддий кузатув орқали аниқлашмайди. Ташкилотчилар махсус ускуналар ёрдамида иштирокчиларнинг уйқу жараёнини назорат қилиб, унинг сифатини баҳолайди.
Жумладан, мусобақа давомида уйқунинг чуқурлиги, иштирокчининг қанчалик тез ухлаб қолгани ва уйқу ҳолатининг барқарорлиги ўлчанади. Йиғилган маълумотлар таҳлил қилиниб, энг яхши натижа қайд этган иштирокчи асосий ғолиб деб топилади.
Танловнинг бош мукофоти эса иштирокчиларни янада қизиқтириши табиий. Ғолибга 2,22 миллион иена, яъни жорий курс бўйича тахминан 14 300–14 400 АҚШ доллари миқдорида пул мукофоти топширилади.
Қизиғи, мукофот суммаси ҳам тасодифан танланмаган. 2,22 миллион иена рақами оммавий маданиятда уйқуни ифодаловчи “Zzz” овозини эслатиши билан изоҳланган. Шу тариқа компания танловнинг асосий мавзуси — уйқуга ишорани мукофот миқдорида ҳам акс эттирган.
Мусобақада фақат бош соврин учун курашилмайди. Иштирокчилар учун бир нечта қўшимча номинациялар ҳам ташкил этилган.
Улар орасида энг чуқур уйқу ва дам олиш вақтидаги энг ноодатий ёки ҳатто “акробатик” ҳолат учун бериладиган совринлар бор.
Бироқ мусобақада шунчаки матрасга ётиб, ухлаб қолишнинг ўзи етарли бўлмайди. Ташкилотчилар иштирокчиларни турли кутилмаган ҳолатларга ҳам тайёрламоқда.
Хусусан, ҳар бир “босқич” бошланишидан олдин иштирокчилар чигал ёзиш машқларини бажаради. Шунингдек, уларга дам олиш сифатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тасодифий буюмлар берилади.
Бундан ташқари, мусобақа жараёнида иштирокчилар учун кутилмаган “уйқу бузилишлари” ҳам ташкил этилади. Бу эса танловни янада қизиқарли ва мураккаб кечишига сабаб бўлиши мумкин.
Ташкилотчилар эса мазкур “уйқу бузилишлари” айнан нимадан иборат бўлишини ҳозирча ошкор қилмаяпти. Шу боис иштирокчиларни мусобақа давомида қандай сюрпризлар кутаётгани сирлигича қолмоқда.
Изоҳлар 0
…